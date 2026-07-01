ПИПИЛИ

ПИПИЛИ - ин­дей­ский на­род груп­пы на­уа на за­па­де Саль­ва­до­ра (главным образом де­пар­та­мен­ты Сон­со­на­те и Ау­а­ча­пан).

Са­мо­на­зва­ние - от пи­пиль­цин, «знат­ный, бла­го­род­ный, гос­по­дин». Чис­лен­ность до 250 тысяч человек (2005 год, оцен­ка). Го­во­рят в основном по-ис­пан­ски. Несколько со­тен че­ло­век со­хра­ня­ют язык пи­пиль (нау­ат) восточной груп­пы ас­тек­ских язы­ков.

Пред­ки Пипили в первом тысячелетии про­ни­ка­ли вме­сте с ото-ман­ге в Центральную Аме­ри­ку из Мек­си­ки по ти­хо­оке­ан­ско­му по­бе­ре­жью до Па­на­мы. На юге Гва­те­ма­лы (департамент Эс­ку­инт­ла) они в VI веке ос­но­ва­ли куль­ту­ру Сан­та-Лу­сия-Ко­цу­маль­гуа­па, в IX-X веках - город Ис­кин­те­пек (ныне Эс­ку­инт­ла), в Гон­ду­ра­се за­хва­ти­ли до­ли­ны Ко­мая­гуа, рек Олан­чо и Чо­лу­те­ка, в Саль­ва­до­ре - государство Кус­ка­тлан (ме­ж­ду ре­ка­ми Пас и Лем­па). В XIV-XV веках пипили Кус­ка­тла­на - но­си­те­ли куль­ту­ры Миш­те­ка-Пу­эб­ла - на­хо­ди­лись под влия­ни­ем на­уа до­ли­ны Ме­хи­ко (ако­луа, те­па­не­ков, ац­те­ков), а так­же со­сед­них майя и лен­ка.

В 1524-1532 годах бы­ли за­воё­ва­ны П. де Аль­ва­ра­до. Испанская ко­ло­ни­за­ция при­ве­ла к фи­зическому ис­треб­ле­нию и ак­куль­ту­ра­ции пипили. В Ни­ка­ра­гуа пипили со­хра­ня­ли язык до конца XVIII века. Пипили под­дер­жа­ли кре­сть­ян­ское вос­ста­ние 1932 года, по­дав­ле­ние ко­то­ро­го при­ве­ло к унич­то­же­нию ты­сяч пи­пи­ли.

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