ПИПИЛИ
ПИПИЛИ - индейский народ группы науа на западе Сальвадора (главным образом департаменты Сонсонате и Ауачапан).
Самоназвание - от пипильцин, «знатный, благородный, господин». Численность до 250 тысяч человек (2005 год, оценка). Говорят в основном по-испански. Несколько сотен человек сохраняют язык пипиль (науат) восточной группы астекских языков.
Предки Пипили в первом тысячелетии проникали вместе с ото-манге в Центральную Америку из Мексики по тихоокеанскому побережью до Панамы. На юге Гватемалы (департамент Эскуинтла) они в VI веке основали культуру Санта-Лусия-Коцумальгуапа, в IX-X веках - город Искинтепек (ныне Эскуинтла), в Гондурасе захватили долины Комаягуа, рек Оланчо и Чолутека, в Сальвадоре - государство Кускатлан (между реками Пас и Лемпа). В XIV-XV веках пипили Кускатлана - носители культуры Миштека-Пуэбла - находились под влиянием науа долины Мехико (аколуа, тепанеков, ацтеков), а также соседних майя и ленка.
В 1524-1532 годах были завоёваны П. де Альварадо. Испанская колонизация привела к физическому истреблению и аккультурации пипили. В Никарагуа пипили сохраняли язык до конца XVIII века. Пипили поддержали крестьянское восстание 1932 года, подавление которого привело к уничтожению тысяч пипили.