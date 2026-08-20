Пипи́н Коро́ткий

Пипи́н Коро́ткий ( лат. Pippinus Brevis, фр. Pépin le Bref) (715, Жюпиль, близ г. Льеж — 24.09.768, Сен-­Дени, близ г. Париж) — майордом (741–751), король франков (751–768), основатель династии Каролингов . Прозвище получил из-за невысокого роста. Второй сын Карла Мартелла . Наследовал ему на должности майордома Нейстрии, Бургундии и Прованса, правил вместе с братом Карломаном в отсутствие короля, но в 742 под давлением знати братья утвердили на троне Хильдерика III из рода Меровингов , не предоставив ему реальной власти. В 742–746 они восстановили власть франков над саксами, алеманами и баварами. В 747 Карломан отрекся от власти, после чего восстали саксы, но потерпели поражение и были вынуждены креститься. П. К. неоднократно подавлял мятежи в Алемании, Саксонии и Баварии.

Преодолев смуты и укрепив единоличную власть, П. К. в 750 решил завладеть троном. Он обратился за поддержкой к папе Захарии, по­обещав тому помочь вернуть земли, захваченные лангобардами . П. К. получил благоприятный ответ и в 751 на собрании знати в Суассоне был избран королем франков; Хильдерик III был отстранен от власти. В 752 П. К. был коронован и помазан на царство архиепископом Майнца Бонифацием. В 754 в аббатстве Сен-­Дени состоялась повторная коронация и помазание П. К. папой Стефаном II. Эта церемония придала власти короля священный характер и заложила основу союза папства и Франкского государства .

Выполняя обещание, в 754 и 756 П. К. совершил военные походы в Италию и вернул папе захваченные лангобардами земли, передал ему светскую власть над Равеннским экзархатом и землями вокруг Рима (см. Папская область ). Лангобардское королевство признало зависимость от Франкского государства и обязалось выплачивать ежегодную дань. В последние годы жизни П. К. занимался отвоеванием у арабов Септимании, расширив границы королевства до Средиземного моря и Пиренеев, а также завоеванием Аквитании.

В армии П. К. большое место занимала кавалерия, ввиду чего изменились сроки сбора военных сил: сбор вой­ска происходил не в марте, а в мае, для лучшего обеспечения коней фуражом. Большое внимание П. К. уделял церковным делам, установил обязательную десятину церковную (756). Продолжал раздачу военным людям бенефициев за службу, в том числе земель церкви, сохранив за ней права собственности и получение части доходов. Упорядочил чеканку серебряных монет, установил королевскую монополию в области эмиссии и обращения денег. Приобрел международный авторитет, завязав отношения с императором Византии и халифом Багдада аль-­Мансуром.

От жены Берты имел сыновей Карломана и Карла Великого , перед смертью разделил между ними королевство.

Лит. : Riché P. Les Carolingiens, une famille qui fit l’Europe. Paris, 1983; Gobry I. Pépin le Bref: père de Charlemagne: 751–768. Paris, 2012; Stoclet A. Fils du Martel: la naissance, l’éducation et la jeunesse de Pépin, dit «le Bref», v. 714 — v. 741. Turnhout, 2012. С. К. Цатурова .