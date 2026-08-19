Пипи́н Геристáльский

Пипи́н Геристáльский (Пипин II, Пипин Средний, Пипин Молодой, Пипин Толстый; лат. Pippinus Heristalensis, фр. Pépin de Héristal) (ок. 635 или ок. 645 — 16.12.714, Жюпиль, близ г. Льеж, ныне Бельгия) — фактический правитель Франкского государства , майордом Австразии (680–714), Нейстрии и всего королевства (688–695). Получил прозвище по названию любимой резиденции — виллы Геристаль (близ г. Льеж). Сын Анзегизила, герцога Мецского, и св. Бегги, дочери майордома Австразии. Став майордомом Австразии, П. Г. вел борьбу с майордомом Нейстрии, одержав при поддержке австразийской знати победу в битве при Тертри (687). Вслед за этим заставил короля Теодориха III признать его майордомом всех франкских королевств (Австразии, Нейстрии и Бургундии). Получил титул герцога и принцепса франков . Должность майордома стала наследственной в семье Пипинидов ( Каролингов ). Короли фактически потеряли власть и были отстранены от дел, с 691 П. Г. единолично утверждал их на троне.

П. Г. постоянно вел военные действия с целью расширения Франкского государства, главным образом на северо-востоке. Военные завоевания сопровождались христианизацией. В 689–695 П. Г. подчинил южную и прирейнскую части Фризии, что было важным для франкской экономики; способствовал действиям св. Виллиброрда по учреждению епископства в Утрехте для христианизации фризов. Восстановил власть франков над алеманами (709); успешно воевал с саксами, совершавшими набеги на земли франков. Однако на юге страны, в Аквитании и Провансе, его походы не были столь же успешными, здесь П. Г. утратил контроль.

Провел важные реформы в государстве: урезал полномочия знати, наказывая герцогов и графов за злоупотребления; навел порядок в церкви, созывая соборы, на которых был принят ряд важных постановлений; возобновил практику ежегодных военных смотров (мартовских полей), где решались военные дела.

П. Г. не стремился стать королем франков или объединить франкские королевства в единое целое. В 695 он назначил своих сыновей майордомами Бургундии и Нейстрии. После смерти П. Г. началась междоусобная вой­на между его вдовой Плектрудой, желавший править при малолетнем внуке Теодобальде, и знатью Нейстрии и Бургундии в союзе с фризами и саксами, во главе с незаконнорожденным сыном П. Г. от Альпаиды — Карлом Мартеллом , который в 717 одержал победу и пришел к власти в Австразии, а затем подчинил себе все франкские земли.

Лит. : Bührer-Thierry G., Mérivaux C. La France avant la France: 481–888. Paris–Berlin, 2010. С. К. Цатурова .