ПИПА

ПИПА - китайская лют­ня с ко­рот­кой шей­кой, гру­ше­вид­ным кор­пу­сом и ото­гну­той го­лов­кой.

Название пер­во­на­чаль­но обо­зна­ча­ло все китайские ин­ст­ру­мен­ты лют­не­во­го ти­па; со­глас­но древ­ним письменным ис­точ­ни­кам, два сло­га это­го сло­ва ими­ти­ру­ют зву­ча­ние щип­ко­во­го ин­ст­ру­мен­та: при за­щи­пы­ва­нии стру­ны вле­во слы­шен звук «пи», а впра­во - «па».

Ин­ст­ру­мент-пред­ше­ствен­ник (цюй­сян пи­па) за­ве­зён в 4 веке из Средней Азии. Пипа ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лась в прав­ле­ние ди­на­стий Суй (589-617 годы) и Тан (618-907 годы). Современный вид при­об­ре­ла в прав­ле­ние ди­на­стий Мин (1368-1644 годы) и Цин (1644-1912 годы). Лад­ки име­ют­ся на гри­фе (6) и на де­ке (18, 24, 25 или 28).

Наи­бо­лее упот­ре­би­тель­ная на­строй­ка: ля боль­шой - ре - ми - ля ма­лой ок­та­вы. Диа­па­зон около 4 ок­тав. При иг­ре ин­ст­ру­мент дер­жат вер­ти­каль­но, иг­ра­ют паль­ца­ми (без плек­тра). Ис­поль­зу­ет­ся как соль­ный ин­ст­ру­мент, вхо­дит в со­став ан­самб­лей тра­диционной му­зы­ки и ме­ст­ных музыкальных драм и других.

На­чи­ная с древ­но­сти сло­жил­ся об­шир­ный ре­пер­ту­ар, ко­то­рый от­ли­ча­ет­ся зна­чи­тельной ста­биль­но­стью; сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных про­из­ве­де­ний - бле­стя­щая вир­ту­оз­ная пье­са «За­са­да со всех сто­рон», изо­бра­жаю­щая бит­ву (по пре­да­нию, со­чи­не­на около 1000 лет на­зад). В ис­пол­ни­тель­ском искусстве сло­жи­лись две шко­лы - се­вер­ная и юж­ная, раз­лич­ные по тех­ни­ке иг­ры; в пер­вой от­да­ёт­ся пред­поч­те­ние соль­но­му му­зи­ци­ро­ва­нию, во вто­рой - ан­самб­ле­во­му. С эпо­хи Тан му­зы­ка за­пи­сы­ва­лась ие­рог­ли­фа­ми по сис­те­ме гун­чи (фик­си­ру­ет­ся вы­со­та зву­ка), в XX веке ис­поль­зо­ва­лись циф­ро­вая но­та­ция (арабскими циф­ра­ми) и ев­ропейское нот­ное пись­мо. Сре­ди круп­ней­ших ис­пол­ни­те­лей XX века - Лю Хай­дэ. Сре­ди современных ком­по­зи­ций - кон­церт «Степ­ные се­ст­рич­ки» для пипа с сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром У Цзу­ча­на, Лю Дэ­хая и Ван Янь­чао (1973 год).

Раз­но­вид­ность пипа - китайская лют­ня люе­цинь. Родственные ин­ст­ру­мен­ты: японская би­ва, корейская тан­гпи­па, вьетнамская ты­ба и другие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)