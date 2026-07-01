ПИПА
ПИПА - китайская лютня с короткой шейкой, грушевидным корпусом и отогнутой головкой.
Название первоначально обозначало все китайские инструменты лютневого типа; согласно древним письменным источникам, два слога этого слова имитируют звучание щипкового инструмента: при защипывании струны влево слышен звук «пи», а вправо - «па».
Инструмент-предшественник (цюйсян пипа) завезён в 4 веке из Средней Азии. Пипа широко распространилась в правление династий Суй (589-617 годы) и Тан (618-907 годы). Современный вид приобрела в правление династий Мин (1368-1644 годы) и Цин (1644-1912 годы). Ладки имеются на грифе (6) и на деке (18, 24, 25 или 28).
Наиболее употребительная настройка: ля большой - ре - ми - ля малой октавы. Диапазон около 4 октав. При игре инструмент держат вертикально, играют пальцами (без плектра). Используется как сольный инструмент, входит в состав ансамблей традиционной музыки и местных музыкальных драм и других.
Начиная с древности сложился обширный репертуар, который отличается значительной стабильностью; среди наиболее известных произведений - блестящая виртуозная пьеса «Засада со всех сторон», изображающая битву (по преданию, сочинена около 1000 лет назад). В исполнительском искусстве сложились две школы - северная и южная, различные по технике игры; в первой отдаётся предпочтение сольному музицированию, во второй - ансамблевому. С эпохи Тан музыка записывалась иероглифами по системе гунчи (фиксируется высота звука), в XX веке использовались цифровая нотация (арабскими цифрами) и европейское нотное письмо. Среди крупнейших исполнителей XX века - Лю Хайдэ. Среди современных композиций - концерт «Степные сестрички» для пипа с симфоническим оркестром У Цзучана, Лю Дэхая и Ван Яньчао (1973 год).
Разновидность пипа - китайская лютня люецинь. Родственные инструменты: японская бива, корейская тангпипа, вьетнамская тыба и другие.