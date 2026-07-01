ПИОТРОВСКАЯ ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (2000), ведущий научный сотрудник группы источниковедения Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родилась 24 марта 1946 года в Ленинграде. В 1970 году окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1965–1975 годах – сотрудник Всесоюзного Музея А.С. Пушкина Министерства культуры РСФСР.

В 1970–1973 годах обучалась в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.

С 1974 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). В 1974–1985 годах – уполномоченный ЛОИИ СССР АН СССР по издательским делам. В 1990–2013 годах – член Ученого совета института. С 2000 года – ведущий научный сотрудник.

В 1975 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему ««Византийские хроники IX в. и их отражение в памятниках славяно-русской письменности (Летописец «вскоре» константинопольского патриарха Никифора)».

В 2000 году защитила докторскую диссертацию на тему «Фрагменты Христианской Топографии Козьмы Индикоплова в древнерусской письменной традиции».

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят история русско-византийских отношений, история русской культуры XVIII–XIX веков, источниковедение, археография, текстология оригинальных и переводных памятников древнерусской письменности.

Сочинения

Византийские хроники IX в. и их отражение в памятниках славяно-русской письменности (Летописец вскоре Константинопольского патриарха Никифора) // Православный палестинский сборник. № 97(34) (отдельный том). 1998;

«Христианская Топография Козьмы Индикоплова» в древнерусской письменной традиции (на материале дошедших документов). СПб., 2004;

«Почему в древнерусской версии «Христианской Топографии Козьмы Индикоплова» отсутствуют изображения пророков?» // Spicilegium Byzantino-Rossicum. Сборник статей к 80-летию члена-корреспондента РАН И.П. Медведева / Под ред. Л.А. Герд. Изд-во «Индрик». М.; СПб; 2015. С. 246-250;

«Почему древнерусская версия Земледельческого Закона сохранилась в составе компиляции «Книги Законные»?» // Византия в контексте мировой культуры. Труды Государственного Эрмитажа. СПб, 2015. Т. LXXIV. C. 342-351;

«Факел и Константа» // Круги времен: в память Елены Константиновны Ромодановской. В 2-х т. М.; Изд-во «Индрик». 2015. Т.2. Исследования, посвящения и воспоминания. С. 971-995.

Краткий эпизод из хронографии отечественного византиноведения во время Ленинградской блокады 1943 года // Проблемы социально истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. Вып. 8. СПб., 2010;

Музей палеографии акад. Н.П.Лихачева и его судьба (1925—1930) // «Звучат лишь письма…» [Текст]: к 150-летию со дня рождения акад. Н.П.Лихачева. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012 (совм. с Е.Н.Мещерской);

Письменные памятники допетровской Руси // «Звучат лишь письмена». Каталог выставки. СПб., 2012. (В соавт. с Г.А.Победимовой);

Сборник № 161 из коллекции Н.П. Лихачева в собрании архива Санкт-Петербургского института истории РАН // Источниковедение культурных традиций Востока: гебраистика, сирология, эллинистика, славистика. Сб. научных статей. Отв. ред. К.А. Битнер, Н. Смелова. СПб., 2016. С. 363—372;

Славяно-русские кодексы Евангелий в коллекции Н.П.Лихачева из архива СПб Института истории РАН // Христианский Восток. Т. 6.(12). Новая серия. СПб., М., 2013;

Тексты молитв в «Христианской топографии Козьмы Индикоплова» в греческой и древнерусской версиях сочинения // Византия в контексте мировой культуры. Труды Гос. Эрмитажа. Т. 69. СПб., 2013.