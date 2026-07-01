ПИОНЕРЫ
ПИОНЕРЫ
1) Первые английские поселенцы на территории Северной Америки в 17 в. Попытки англичан основать колонии относятся к 1580-м годам (экспедиция У. Рэли). Первым постоянным поселением стал Джеймстаун (ныне Виргиния-Бич), основанный в 1607 году Лондонской торговой компанией. После её банкротства в 1624 году Виргиния была объявлена первой коронной колонией. В заселении северной части восточного побережья Северной Америки (Новая Англия) решающую роль сыграли пуритане. В ноябре 1620 года группа пуритан во главе с У. Брюстером и У. Брэдфордом, вышедшая на корабле «Мейфлауэр» из английского Плимута, высадилась на территории современного штата Массачусетс и основала город Плимут. В 1622-1682 годах возникли ещё 11 колоний: Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия.
2) Переселенцы с Восточного побережья США, первыми начавшие активное освоение западных земель в конце XVII - первой половине XIX веках. Завершившееся в целом к середине XVII века экстенсивное хозяйственное развитие прибрежных территорий английских колоний в Северной Америке вынуждало наиболее предприимчивых поселенцев искать пути проникновения в новые земли на Западе, однако, первоначально их деятельность ограничивалась торговлей с индейцами, охотой (особенно популярным стало трапперство - добыча пушного зверя, главным образом бобра, росомахи и других). Несмотря на фактическое исчерпание земельного фонда 13 колоний, британское правительство, опасаясь конфликтов с коренным населением, французами и испанцами, запрещало жителям колоний самовольно занимать «свободные» западные земли. Тем не менее, проникновение пионеры на Запад продолжалось. Массовый характер оно приобрело после Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов и снятия всех ограничений на колонизацию. Прибывшие на новые земли колонисты вырубали леса для занятия земледелием (основной культурой являлась кукуруза). Последующие группы пионеры продвигались дальше на Запад, постепенно оттесняя индейские племена. Многие пионеры продавали вновь освоенные земли другими колонистам по спекулятивной цене и продолжали движение на Запад.
В 1788 году пионеры проникли в район Великих озёр, освоили земли к востоку от Аппалачей. К 1800 году пересекли реку Миссисипи. Колонизация активизировалась после приобретения Луизианы (1803 год). Юридической базой движения служил Земельный акт 1804 года, поощрявший колонистов к приобретению средних и небольших участков земли на Западе в кредит по низкой цене. В ходе англо-американской войны 1812-1814 годов пионеры разгромили отряды индейской федерации, возглавляемой Текумсе и поддерживаемой англичанами. Началось широкомасштабное наступление на индейские территории, сопровождавшееся массовым уничтожением и выселением коренного населения (смотрите «Индейские войны»). В 1820-х годах охотники и торговцы мехом пересекли Скалистые горы и вступили на территорию штатов Орегон и Вашингтон. С выходом к Тихому округу и освоением Калифорнии в 1840-е годы движение пионеры прекратилось. В 1830-1840-х годах с падением спроса на бобровый мех исчезает трапперство. Пионеры, заселившие земли Запада, перешли к фермерству. Для урегулирования статуса их собственности в 1841 году был принят Акт о преимуществах, позволявший бывшим пионерам по низкой цене получить в собственность до 160 акров земли, после чего остальная часть земельного фонда западных штатов объявлялась открытой для всех покупателей. Окончательное урегулирование земельного вопроса произошло после принятия Гомстед-акта.
Движение пионеры оставило значительный след в национальной культуре и фольклоре США. Образ пионеры, сурового и храброго первопроходца, скромного и честного, нашёл отражение в литературе, кино, музыкальной культуре. Большую роль в популяризации романтического образа пионеры сыграло творчество Дж. Ф. Купера.
Дополнительная литература:
Josephy A. The American heritage book of the pioneer spirit. N.Y., 1965;
Smith H.N. Virgin Land: the American West as symbol and myth. Camb., 1978;
Limerick P. The Legacy of conquest: the unbroken past of the American West. N.Y., 1987;
Discovered lands, invented pasts: transforming visions of the American West. New Haven, 1994;
The new encyclopedia of the American West / Ed. H. Lamar. New Haven, 1998;
Hine R.V., Faragher J.M. The American West: a new interpretive history. New Haven, 2000;
Billington R.A., Ridge M. Westward expansion: a history of the American frontier. 6th ed. N.Y., 2001;
Utley R.M. The story of the West. N.Y., 2003.