ПИОНЕРЫ

ПИОНЕРЫ

1) Пер­вые английские по­се­лен­цы на тер­ри­то­рии Северной Аме­ри­ки в 17 в. По­пыт­ки анг­ли­чан ос­но­вать ко­ло­нии от­но­сят­ся к 1580-м годам (экс­пе­ди­ция У. Рэ­ли). Пер­вым по­сто­ян­ным по­се­лени­ем стал Джеймс­таун (ны­не Вир­ги­ния-Бич), ос­но­ван­ный в 1607 году Лон­дон­ской тор­го­вой ком­па­ни­ей. По­сле её бан­крот­ст­ва в 1624 году Вир­ги­ния бы­ла объ­яв­ле­на пер­вой ко­рон­ной ко­ло­ни­ей. В за­се­ле­нии северной час­ти восточного по­бе­ре­жья Северной Аме­ри­ки (Но­вая Анг­лия) ре­шаю­щую роль сыг­ра­ли пу­ри­та­не. В но­ябре 1620 года груп­па пу­ри­тан во гла­ве с У. Брю­сте­ром и У. Брэд­фор­дом, вы­шед­шая на ко­раб­ле «Мейф­лау­эр» из английского Пли­му­та, вы­са­ди­лась на тер­ри­то­рии современного шта­та Мас­са­чу­сетс и ос­но­ва­ла город Пли­мут. В 1622-1682 годах воз­ник­ли ещё 11 ко­ло­ний: Нью-Гэмп­шир, Род-Ай­ленд, Кон­нек­ти­кут, Нью-Йорк, Нью-Джер­си, Пен­силь­ва­ния, Де­ла­вэр, Мэ­ри­ленд, Северная Ка­ро­ли­на, Южная Ка­ро­ли­на, Джорд­жия.

2) Пе­ре­се­лен­цы с Восточного по­бе­ре­жья США , пер­вы­ми на­чав­шие ак­тив­ное ос­вое­ние западных зе­мель в конце XVII - первой половине XIX веках. За­вер­шив­шее­ся в це­лом к середине XVII века экс­тен­сив­ное хо­зяйственное раз­ви­тие при­бреж­ных тер­ри­то­рий английских ко­ло­ний в Северной Аме­ри­ке вы­ну­ж­да­ло наи­бо­лее пред­при­им­чи­вых по­се­лен­цев ис­кать пу­ти про­ник­но­ве­ния в но­вые зем­ли на За­па­де, од­на­ко, пер­во­на­чаль­но их дея­тель­ность ог­ра­ни­чи­ва­лась тор­гов­лей с ин­дей­ца­ми, охо­той (осо­бен­но по­пу­ляр­ным ста­ло трап­пер­ст­во - до­бы­ча пуш­но­го зве­ря, главным образом боб­ра, ро­со­ма­хи и других). Не­смот­ря на фак­тическое ис­чер­па­ние зе­мель­но­го фон­да 13 ко­ло­ний, британское пра­ви­тель­ст­во, опа­са­ясь кон­флик­тов с ко­рен­ным на­се­ле­ни­ем, фран­цу­за­ми и ис­пан­ца­ми, за­пре­ща­ло жи­те­лям ко­ло­ний са­мо­воль­но за­ни­мать «сво­бод­ные» западные зем­ли. Тем не ме­нее, про­ник­но­ве­ние пионеры на За­пад про­дол­жа­лось. Мас­со­вый ха­рак­тер оно при­об­ре­ло по­сле Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов и сня­тия всех ог­ра­ни­че­ний на ко­ло­ни­за­цию. При­быв­шие на но­вые зем­ли ко­ло­ни­сты вы­ру­ба­ли ле­са для за­ня­тия зем­ле­де­ли­ем (основной куль­ту­рой яв­ля­лась ку­ку­ру­за). По­сле­дую­щие груп­пы пионеры про­дви­га­лись даль­ше на За­пад, по­сте­пен­но от­тес­няя ин­дей­ские пле­ме­на. Мно­гие пионеры про­да­ва­ли вновь ос­во­ен­ные зем­ли другими ко­ло­ни­стам по спе­ку­ля­тив­ной це­не и про­дол­жа­ли дви­же­ние на За­пад.

В 1788 году пионеры про­ник­ли в рай­он Ве­ли­ких озёр, ос­вои­ли зем­ли к вос­то­ку от Ап­па­ла­чей. К 1800 году пе­ре­сек­ли реку Мис­си­си­пи. Ко­ло­ни­за­ция ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась по­сле при­об­ре­те­ния Луи­зиа­ны (1803 год). Юри­дической ба­зой дви­же­ния слу­жил Зе­мель­ный акт 1804 года, по­ощ­ряв­ший ко­ло­ни­стов к при­об­ре­те­нию сред­них и не­боль­ших уча­ст­ков зем­ли на За­па­де в кре­дит по низ­кой це­не. В хо­де анг­ло-аме­ри­кан­ской вой­ны 1812-1814 годов пионеры раз­гро­ми­ли от­ря­ды ин­дей­ской фе­де­ра­ции, воз­глав­ляе­мой Те­кум­се и под­дер­жи­вае­мой анг­ли­ча­на­ми. На­ча­лось ши­ро­ко­мас­штаб­ное на­сту­п­ле­ние на ин­дей­ские тер­ри­то­рии, со­про­во­ж­дав­шее­ся мас­со­вым унич­то­же­ни­ем и вы­се­ле­ни­ем ко­рен­но­го на­се­ле­ния (смотрите «Ин­дей­ские вой­ны »). В 1820-х годах охот­ни­ки и тор­гов­цы ме­хом пе­ре­сек­ли Ска­ли­стые го­ры и всту­пи­ли на тер­ри­то­рию шта­тов Оре­гон и Ва­шинг­тон. С вы­хо­дом к Ти­хо­му округу и ос­вое­ни­ем Ка­ли­фор­нии в 1840-е годы дви­же­ние пионеры пре­кра­ти­лось. В 1830-1840-х годах с па­де­ни­ем спро­са на бо­б­ро­вый мех ис­че­за­ет трап­пер­ст­во. Пионеры, за­се­лив­шие зем­ли За­па­да, пе­ре­шли к фер­мер­ст­ву. Для уре­гу­ли­ро­ва­ния ста­ту­са их соб­ст­вен­но­сти в 1841 году был при­нят Акт о пре­иму­ще­ст­вах, по­зво­ляв­ший бывшим пионерам по низ­кой це­не по­лу­чить в соб­ст­вен­ность до 160 ак­ров зем­ли, по­сле че­го ос­таль­ная часть зе­мель­но­го фон­да западных шта­тов объ­яв­ля­лась от­кры­той для всех по­ку­па­те­лей. Окон­чательное уре­гу­ли­ро­ва­ние зе­мель­но­го во­про­са про­изош­ло по­сле при­ня­тия Гом­стед-ак­та.

Дви­же­ние пионеры ос­та­ви­ло зна­чительный след в национальной куль­ту­ре и фольк­ло­ре США. Об­раз пионеры, су­ро­во­го и храб­ро­го пер­во­про­ход­ца, скром­но­го и че­ст­но­го, на­шёл от­ра­же­ние в литературе, ки­но, музыкальной куль­ту­ре. Боль­шую роль в по­пу­ля­ри­за­ции ро­ман­тического об­раза пионеры сыг­ра­ло твор­че­ст­во Дж. Ф. Ку­пе­ра.

Дополнительная литература:

Josephy A. The American heritage book of the pioneer spirit. N.Y., 1965;

Smith H.N. Virgin Land: the American West as symbol and myth. Camb., 1978;

Limerick P. The Legacy of conquest: the unbroken past of the American West. N.Y., 1987;

Discovered lands, invented pasts: transforming visions of the American West. New Haven, 1994;

The new encyclopedia of the American West / Ed. H. Lamar. New Haven, 1998;

Hine R.V., Faragher J.M. The American West: a new interpretive history. New Haven, 2000;

Billington R.A., Ridge M. Westward expansion: a history of the American frontier. 6th ed. N.Y., 2001;

Utley R.M. The story of the West. N.Y., 2003.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)