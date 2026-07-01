ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА
ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА - газета для детей и подростков в СССР и РФ.
Орган Московского комитета (МК) ВЛКСМ (1925-1927 годы), ЦК и МК ВЛКСМ (1927-1958 годы), ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (1958-1990 годы); с 1991 года издаётся автономной некоммерческой организацией «Редакция газеты "пионерская правда"» и Союзом пионерских организаций (Федерацией детских организаций). Тираж 20 тысяч экземпляров (1925 год), 9,5 миллионов экземпляров (1975 год), 15 тысяч экземпляров (2012 год).
В СССР имела общественно-политическую задачу - содействие Пионерской организации и школе в коммунистическом воспитании подрастающего поколения. В основании и развитии газеты активно участвовали советской партийной и общественной деятели, видные писатели и поэты: Н.К. Крупская, М.И. Ульянова, Е.М. Ярославский, М. Горький, В.В. Маяковский, А.П. Гайдар, С.Я. Маршак, Л.А. Кассиль и другие. «Пионерская правда» публиковала материалы о жизни советских пионеров и школьников, деятельности детских организаций в других странах, о важнейших событиях в СССР и за рубежом и другие материалы.
По призыву «Пионерской правда» в Великую Отечественную войну дети отправляли на фронт связанные ими варежки, носки, собранные тёплые вещи, письма воинам.
Совместно с органами народного образования и общественными организациями газета проводила всесоюзные и международные смотры, спортивные игры и прочие мероприятия, например соревнования на призы клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч» (оба с 1964 года), военно-спортивную игру «Зарница» (с 1967 года), международные выставки детских рисунков, фотоконкурсы, выставки творчества юных техников. Победители получали грамоты и дипломы «Пионерская правда», памятные вымпелы, призы, медали.
Ежегодно в «Пионерскую правду» приходило свыше 200 тысяч писем детей, часть из которых публиковалась.
Награждена орденами Ленина (1950 год), Трудового Красного Знамени (1945 год), Дружбы народов (1985 год).
После распада СССР (1991 год) «Пионерская правда» провозгласила отказ от идеологических задач, старается пробудить в детях любознательность, стремление к знаниям, творчеству. В газете работает детско-юношеская редакция, у каждого взрослого сотрудника «Пионерская правда» есть юные корреспонденты, 85% материалов пишут сами дети. Редакция газеты проводит всероссийские соревнования по лыжным гонкам на приз «Пионерская правда», Международный литературный конкурс «Пробуем перо» для юных авторов 7-17 лет и другие. Имеет приложения: «Юная Москва», «Привет, мальчишки-девчонки», «АСЯ и КЛАВА», «Олимпионик», с 2005 года - интернет-портал.