ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА

ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА - га­зе­та для де­тей и под­ро­ст­ков в СССР и РФ.

Ор­ган Мо­с­ков­ско­го комитета (МК) ВЛКСМ (1925-1927 годы), ЦК и МК ВЛКСМ (1927-1958 годы), ЦК ВЛКСМ и Центрального со­ве­та Все­со­юз­ной пио­нер­ской организации имени В.И. Ле­ни­на (1958-1990 годы); с 1991 года из­да­ёт­ся ав­то­ном­ной не­ком­мерческой организаци­ей «Ре­дак­ция га­зе­ты "пионерская прав­да"» и Сою­зом пио­нер­ских ор­га­ни­за­ций (Фе­де­ра­ци­ей дет­ских ор­га­ни­за­ций). Ти­раж 20 тысяч экземпляров (1925 год), 9,5 миллионов экземпляров (1975 год), 15 тысяч экземпляров (2012 год).

В СССР име­ла об­щественно-по­ли­тическую за­да­чу - со­дей­ст­вие Пио­нер­ской ор­га­ни­за­ции и шко­ле в ком­му­ни­стическом вос­пи­та­нии под­рас­таю­ще­го по­ко­ле­ния. В ос­но­ва­нии и раз­ви­тии га­зе­ты ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли советской партийной и об­щественной дея­те­ли, вид­ные пи­са­те­ли и по­эты: Н.К. Круп­ская, М.И. Уль­я­но­ва, Е.М. Яро­слав­ский, М. Горь­кий, В.В. Мая­ков­ский , А.П. Гай­дар, С.Я. Мар­ша к, Л.А. Кас­силь и другие. «Пионерская правда» пуб­ли­ко­ва­ла ма­те­риа­лы о жиз­ни советских пио­не­ров и школь­ни­ков, дея­тель­но­сти дет­ских ор­га­ни­за­ций в других стра­нах, о важ­ней­ших со­бы­ти­ях в СССР и за ру­бе­жом и другие материалы.

По при­зы­ву «Пионерской правда» в Великую Отечественную вой­ну де­ти от­прав­ля­ли на фронт свя­зан­ные ими ва­реж­ки, нос­ки, со­б­ран­ные тё­п­лые ве­щи, пись­ма вои­нам.

Совместно с ор­га­на­ми народного об­ра­зо­ва­ния и об­щественными ор­га­ни­за­ция­ми га­зе­та про­во­ди­ла все­со­юз­ные и ме­ж­ду­народные смот­ры, спор­тив­ные иг­ры и прочие мероприятия, например со­рев­но­ва­ния на при­зы клу­бов «Зо­ло­тая шай­ба» и «Ко­жа­ный мяч» (оба с 1964 года), во­ен­но-спор­тив­ную иг­ру «Зар­ни­ца» (с 1967 года), ме­ж­ду­народные вы­став­ки дет­ских ри­сун­ков, фо­то­кон­кур­сы, вы­став­ки твор­че­ст­ва юных тех­ни­ков. По­бе­ди­те­ли по­лу­ча­ли гра­мо­ты и ди­пло­мы «Пионерская правда», па­мят­ные вым­пе­лы, при­зы, ме­да­ли.

Еже­год­но в «Пионерскую правду» при­хо­ди­ло свыше 200 тысяч пи­сем де­тей, часть из ко­то­рых пуб­ли­ко­ва­лась.

На­гра­ж­де­на ор­де­на­ми Ле­ни­на (1950 год), Тру­до­во­го Крас­но­го Зна­ме­ни (1945 год), Друж­бы на­ро­дов (1985 год).

По­сле рас­па­да СССР (1991 год) «Пионерская правда» про­воз­гла­си­ла от­каз от идео­ло­гических за­дач, ста­ра­ет­ся про­бу­дить в де­тях лю­бозна­тель­ность, стрем­ле­ние к зна­ни­ям, твор­че­ст­ву. В га­зе­те ра­бо­та­ет дет­ско-юно­ше­ская ре­дак­ция, у ка­ж­до­го взрос­ло­го со­труд­ни­ка «Пионерская правда» есть юные кор­рес­пон­ден­ты, 85% ма­те­риа­лов пи­шут са­ми де­ти. Ре­дак­ция га­зе­ты про­во­дит все­российские со­рев­но­ва­ния по лыж­ным гон­кам на приз «Пионерская правда», Ме­ж­ду­народный литературный кон­курс «Про­бу­ем пе­ро» для юных ав­то­ров 7-17 лет и другие. Име­ет при­ло­же­ния: «Юная Мо­ск­ва», «При­вет, маль­чиш­ки-дев­чон­ки», «АСЯ и КЛАВА», «Олим­пио­ник», с 2005 года - ин­тер­нет-пор­тал.

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