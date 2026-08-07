ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - политико-воспитательная организация для детей и подростков в РСФСР и СССР.
Образована решением Всероссийской конференции РКСМ от 19 мая 1922 года о создании пионерских отрядов для воспитания подрастающего поколения в духе коммунистической идеологии и для подготовки резерва комсомола в противовес организациям скаутов (смотрите в статье «Скаутизм»).
Меняла название: Детские коммунистические группы юных пионеров имени Спартака (1922-1924 годы), Детская коммунистическая организация юных пионеров имени В.И. Ленина (1924-1957 годы), Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина (1957-1990 годы).
Главные документы пионерской организации - Устав (1922 год) и Положение (1923 год) перерабатывались в соответствии с изменениями идеологических и педагогических приоритетов. Девиз, торжественное обещание и законы пионеров заучивались ими наизусть и произносились во время пионерских ритуалов. Среди них - призыв «Пионер, к борьбе за дело рабочего класса будь готов!» (позднее - «…за дело Коммунистической партии Советского Союза…») и ответ «Всегда готов!». Основные символы принадлежности к пионерской организации - красный галстук и пионерский значок. Приветственный жест - салют правой рукой. Гимн пионерской организации - песня «Марш юных пионеров» (1922 год, стихи А.А. Жарова, музыка С.Ф. Кайдан-Дёшкина). Высшим руководящим органом пионерская организация являлся всесоюзный слёт (состоялись в 1929, 1962, 1969, 1970, 1972, 1974, 1976, 1981, 1987, 1990 годах), идейное и повседневное практическое руководство деятельностью пионерская организация осуществляли Коммунистическая партия Советского Союза и РКСМ - ВЛКСМ.
Пионерские организации состояли из дружин, которые делились на отряды (во главе с вожатым), а те - на звенья. Первичные организации объединялись в губернские (краевые, областные, окружные), уездные (районные), городские, районные (в городе) пионерская организация Пионерами становились дети в возрасте от 9-10 до 14-15 лет (возрастные границы изменялись в 1928, 1986 годах). Пионерские организации первоначально создавались при детских домах, при фабриках, заводах и клубах для детей рабочих и крестьян; позднее стали возникать при школах, с 1929 года существовали только при школах (класс - отряд, школа - дружина). Из пионерской организации, как и из комсомола, нельзя было выйти добровольно; по решению пионерских органов пионер мог быть в качестве наказания исключён из организации. Численность пионеров (миллионов человек): 0,004 (1922 год, октябрь), свыше 1 (1925 год), свыше 3,4 (1931 год), свыше 13,6 (1941 год), свыше 7,2 (1945 год), свыше 19,1 (1952 год), свыше 18,5 (1962 год), свыше 23,5 (1973 год), свыше 18,9 (1982 год), около 20 (1987 год). При пионерских отрядах образовывались группы октябрят, в которые входили младшие школьники.
В 1920-1930-е годы пионерская организация уделяла большое внимание военно-патриотической работе, организовывала массовые военные игры (с 1924 года) и походы (с 1927 года), всесоюзные соревнования пионеров и школьников за лучшее овладение оборонными знаниями. В 1940 году, после выхода повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда» и одноимённого фильма, снятого по его сценарию, началось тимуровское движение. Пионерская организация проводила во всесоюзном масштабе пионерские мероприятия (например, «Украсим Родину садами!», 1947 год), краеведческие экспедиции, после Великой Отечественной войны - походы по местам боевой славы. Проводила всесоюзные смотры и соревнования пионерских отрядов и дружин под девизами «Учиться жить и работать по-ленински!» (1959-1960 годы), «Отряд - спутник семилетки» (1959-1962 годы), «Пионеры - Родине!» (1960-1962 годы), «Имя Ленина в сердце каждом! Верность партии - делом докажем!» (1962-1964 годы), «Сияйте, Ленинские звёзды!» (1964-1967 годы), «Заветам Ленина верны!» (1968-1970 годы), всесоюзный марш пионерских отрядов «Всегда готов!» (1970-1990 годы).
пионерская организация имела свои периодич. издания: журналы «Барабан» (1923-1926 годы), «Пионер» (с 1924 года), «Вожатый» (1924-1990 годы), газета «пионерская правда» (с 1925 года) и другие. Ей принадлежали дома и дворцы пионеров (первый открыт в 1923 году в Москве; в 1987 году - свыше 5 тысяч), летние пионерские лагеря (свыше 70 тысяч в 1984 году), в том числе всесоюзные «Артек» в посёлке городского типа Гурзуф (образован в 1925 году), «Океан» в городе Владивосток (1983 год) и всероссийский лагерь «Орлёнок» в городе Туапсе (1960 год).
Пионерская организация награждена орденами Ленина (1962, 1972 годы).
В 1990 году пионерская организация преобразована в Союз пионерских организаций (Федерацию детских организаций) [СПО (ФДО)] СССР, провозгласивший открытость для всех детских организаций и объединений, внепартийность, приоритет общечеловеческих ценностей. В 1992 году, после распада СССР, СПО (ФДО) приобрёл статус Международного союза детских общественных объединений, зарегистрирован в РФ как негосударственная общественная организация, независимая от политических партий и движений, в его состав входят пионерские организации разных регионов РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины и других государств, образующие «Пионерское содружество».
Источники:
Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина: Документы и материалы. 2-е изд. М., 1981;
История Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина в хронике дат и событий. М., 1985.