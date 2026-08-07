ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - по­ли­ти­ко-вос­пи­та­тель­ная ор­га­ни­за­ция для де­тей и под­ро­ст­ков в РСФСР и СССР .

Об­ра­зо­ва­на ре­ше­ни­ем Все­российской кон­фе­рен­ции РКСМ от 19 мая 1922 года о соз­да­нии пио­нер­ских от­ря­дов для вос­пи­та­ния под­рас­таю­ще­го по­ко­ле­ния в ду­хе ком­му­ни­стической идео­ло­гии и для под­го­тов­ки ре­зер­ва ком­со­мо­ла в про­ти­во­вес ор­га­ни­за­ци­ям скау­тов (смотрите в статье «Скау­тизм»).

Ме­ня­ла на­зва­ние: Дет­ские ком­му­ни­стические груп­пы юных пио­не­ров имени Спар­та­ка (1922-1924 годы), Дет­ская ком­му­ни­стическая организация юных пио­не­ров имени В.И. Ле­ни­на (1924-1957 годы), Все­со­юз­ная пио­нер­ская организация имени В.И. Ле­ни­на (1957-1990 годы).

Главные до­ку­мен­ты пионерской организации - Ус­тав (1922 год) и По­ло­же­ние (1923 год) пе­ре­ра­ба­ты­ва­лись в со­от­вет­ст­вии с из­ме­не­ния­ми идео­ло­гических и пе­даго­гических при­ори­те­тов. Де­виз, тор­жественное обе­ща­ние и за­ко­ны пио­не­ров за­учи­ва­лись ими наи­зусть и про­из­но­си­лись во вре­мя пио­нер­ских ри­туа­лов. Сре­ди них - при­зыв «Пио­нер, к борь­бе за де­ло ра­бо­че­го клас­са будь го­тов!» (позд­нее - «…за де­ло Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Со­вет­ско­го Сою­за…») и от­вет «Все­гда го­тов!». Основные сим­во­лы при­над­леж­но­сти к пионерской организации - крас­ный гал­стук и пио­нер­ский зна­чок. При­вет­ст­вен­ный жест - са­лют пра­вой ру­кой. Гимн пионерской организации - пес­ня «Марш юных пио­не­ров» (1922 год, сти­хи А.А. Жа­ро­ва, му­зы­ка С.Ф. Кай­дан-Дёш­ки­на). Выс­шим ру­ко­во­дя­щим ор­га­ном пионерская организация яв­лял­ся все­со­юз­ный слёт (со­стоя­лись в 1929, 1962, 1969, 1970, 1972, 1974, 1976, 1981, 1987, 1990 годах), идей­ное и по­все­днев­ное прак­тическое ру­ко­во­дство дея­тель­но­стью пионерская организация осу­ще­ст­в­ля­ли Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Со­вет­ско­го Сою­за и РКСМ - ВЛКСМ.

Пионерские организации со­стоя­ли из дру­жин, ко­то­рые де­ли­лись на от­ря­ды (во гла­ве с во­жа­тым), а те - на зве­нья. Пер­вич­ные ор­га­ни­за­ции объ­е­ди­ня­лись в гу­берн­ские (крае­вые, об­ла­ст­ные, ок­руж­ные), уезд­ные (рай­он­ные), го­род­ские, рай­он­ные (в го­ро­де) пионерская организация Пио­не­ра­ми ста­но­ви­лись де­ти в воз­рас­те от 9-10 до 14-15 лет (воз­рас­тные гра­ни­цы из­ме­ня­лись в 1928, 1986 годах). Пионерские организации пер­во­на­чаль­но соз­да­ва­лись при дет­ских до­мах, при фаб­ри­ках, за­во­дах и клу­бах для де­тей ра­бо­чих и кре­сть­ян; позд­нее ста­ли воз­ни­кать при шко­лах, с 1929 года су­ще­ст­во­ва­ли толь­ко при шко­лах (класс - от­ряд, шко­ла - дру­жи­на). Из пионерской организации, как и из ком­со­мо­ла, нель­зя бы­ло вый­ти доб­ро­воль­но; по ре­ше­нию пио­нер­ских ор­га­нов пио­нер мог быть в ка­че­ст­ве на­ка­за­ния ис­клю­чён из ор­га­ни­за­ции. Чис­лен­ность пио­не­ров (миллионов человек): 0,004 (1922 год, ок­тябрь), свыше 1 (1925 год), свыше 3,4 (1931 год), свыше 13,6 (1941 год), свыше 7,2 (1945 год), свыше 19,1 (1952 год), свыше 18,5 (1962 год), свыше 23,5 (1973 год), свыше 18,9 (1982 год), около 20 (1987 год). При пио­нер­ских от­ря­дах об­ра­зо­вы­ва­лись груп­пы ок­тяб­рят, в ко­то­рые вхо­ди­ли млад­шие школь­ни­ки.

В 1920-1930-е годы пионерская организация уде­ля­ла боль­шое вни­ма­ние во­енно-пат­рио­тической ра­бо­те, ор­га­ни­зо­вы­ва­ла мас­со­вые во­енные иг­ры (с 1924 года) и по­хо­ды (с 1927 года), все­со­юз­ные со­рев­но­ва­ния пио­не­ров и школь­ни­ков за луч­шее ов­ла­де­ние обо­рон­ны­ми зна­ния­ми. В 1940 году, по­сле вы­хо­да по­вес­ти А.П. Гай­да­ра «Ти­мур и его ко­ман­да» и од­но­имённого филь­ма, сня­то­го по его сце­на­рию, на­ча­лось ти­му­ров­ское дви­же­ние. Пионерская организация про­во­ди­ла во все­со­юз­ном мас­шта­бе пио­нер­ские ме­ро­прия­тия (например, «Ук­ра­сим Ро­ди­ну са­да­ми!», 1947 год), крае­ведческие экс­пе­ди­ции, по­сле Великой Отечественной вой­ны - по­хо­ды по мес­там бое­вой сла­вы. Про­во­ди­ла все­со­юз­ные смот­ры и со­рев­но­ва­ния пио­нер­ских от­ря­дов и дру­жин под де­ви­за­ми «Учить­ся жить и ра­бо­тать по-ле­нин­ски!» (1959-1960 годы), «От­ряд - спут­ник се­ми­лет­ки» (1959-1962 годы), «Пио­не­ры - Ро­ди­не!» (1960-1962 годы), «Имя Ле­ни­на в серд­це ка­ж­дом! Вер­ность пар­тии - де­лом до­ка­жем!» (1962-1964 годы), «Си­яй­те, Ле­нин­ские звёз­ды!» (1964-1967 годы), «За­ве­там Ле­ни­на вер­ны!» (1968-1970 годы), все­со­юз­ный марш пио­нер­ских от­ря­дов «Все­гда го­тов!» (1970-1990 годы).

пионерская организация име­ла свои пе­рио­дич. из­да­ния: жур­на­лы «Ба­ра­бан» (1923-1926 годы), «Пио­нер» (с 1924 года), «Во­жа­тый» (1924-1990 годы), газета «пионерская прав­да» (с 1925 года) и другие. Ей при­над­ле­жа­ли до­ма и двор­цы пио­не­ров (пер­вый от­крыт в 1923 году в Мо­ск­ве; в 1987 году - свыше 5 тысяч), лет­ние пио­нер­ские ла­ге­ря (свыше 70 тысяч в 1984 году), в том числе все­со­юз­ные «Ар­тек» в посёлке городского ти­па Гур­зуф (об­ра­зо­ван в 1925 году), «Оке­ан» в городе Вла­ди­во­сток (1983 год) и все­российский ла­герь «Ор­лё­нок» в городе Ту­ап­се (1960 год).

Пионерская организация на­гра­ж­де­на ор­де­на­ми Ле­ни­на (1962, 1972 годы).

В 1990 году пионерская организация пре­об­ра­зо­ва­на в Со­юз пио­нер­ских ор­га­ни­за­ций (Фе­де­ра­цию дет­ских ор­га­ни­за­ций) [СПО (ФДО)] СССР, про­воз­гла­сив­ший от­кры­тость для всех дет­ских ор­га­ни­за­ций и объ­е­ди­не­ний, вне­пар­тий­ность, при­ори­тет об­ще­че­ло­ве­че­ских цен­но­стей. В 1992 году, по­сле рас­па­да СССР, СПО (ФДО) при­об­рёл ста­тус Ме­ж­ду­народного сою­за дет­ских об­щественных объ­е­ди­не­ний, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван в РФ как не­го­су­дарственная об­щественная ор­га­ни­за­ция, не­за­ви­си­мая от по­ли­тических пар­тий и дви­же­ний, в его со­став вхо­дят пио­нер­ские орга­ни­за­ции раз­ных ре­гио­нов РФ, Бе­ло­рус­сии, Ка­зах­ста­на, Ук­раи­ны и других государств, об­ра­зую­щие «Пио­нер­ское со­дру­же­ст­во».

Ис­точники:

Все­со­юз­ная пио­нер­ская ор­га­ни­за­ция име­ни В.И. Ле­ни­на: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. 2-е изд. М., 1981;

Ис­то­рия Все­со­юз­ной пио­нер­ской ор­га­ни­за­ции име­ни В.И. Ле­ни­на в хро­ни­ке дат и со­бы­тий. М., 1985.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)