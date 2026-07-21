ПИО-УЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский учёный в области механики и теплотехники, инициатор внедрения турбин в морском флоте, оборудовал первую в России лабораторию для испытания паровых машин.

Происхождение и образование.

Отец будущего ученого работал директором гимназии. Начав учебу в Пскове, окончил Введенскую гимназию в Санкт-Петербурге. Затем поступил в Морское инженерное училище в Кронштадте, которое окончил в 1884 г., получив специальность инженера-механика флота. Продолжил образование в Николаевской морской академии (1890 г.). Стажировался в Швеции.

Преподавательская и инженерная карьера.

В 1891 г. стал преподавателем математики и теории сопротивления материалов Кронштадтского инженерного училища, специализировался в области проектирования судовых машин.

С 1896 г. стал преподавать на кафедре паровых машин и основ машиностроения в Институте инженеров путей сообщения. На этой кафедре первым в России оборудовал лабораторию для испытания паровых машин. В 1906 г. был избран профессором Политехнического института. Одновременно работал консультантом и конструктором на Балтийском судостроительном и механическом заводе. Среди его разработок был, например, выполненный совместно с инженерами завода "Brown-Bowery" проект паровых турбин для крейсеров "Кинбурн" и "Измаил". За достижения в области турбиностроения П.-У. был награжден орденами Станислава 1-й степени, Св. Анны 1-й степени, ему был присвоен также чин генерала корпуса инженер-механиков флота.

Во время Первой мировой войны — начальником отделения механики центральной механической лаборатории военного министерства. После революции 1917 г. уехал из столицы в Новочеркасск, где некоторое время работал в Донском политехническом институте. В 1919 г. в Екатеринодаре его усилиями был открыт Технический факультет, деканом которого он и стал.

Эмиграция в Королевство СХС.

В апреле 1920 г. прибыл в Королевство СХС, обосновался в Белграде. Его знания и опыт были сразу поставлены на службу Королевству СХС: Г.Н. Пио-Ульский стал профессором термодинамики, кинематики машин и паровых машин Технического факультета Белградского университета, а вскоре создал свою лабораторию. С 1922 г. он ординарный профессор университета по договору, с 6 марта 1926 г. − ординарный профессор. На техническом факультете ученый создал Музей машин, привлекая к работе по его оборудованию крупные машиностроительные заводы Европы. На факультете он также организовал машинную лабораторию.

Он также был конструктором и советником при постройке крупных морских судов. В 1929 г. Пио–Ульский вышел на пенсию, но с 1932 г. продолжил работать на факультете внештатным профессором, поскольку оставался крупнейшим специалистом в области паровых турбин. Он читал курсы лекций по термодинамике и паровым двигателям, был организатором музея машин, редактировал журнал «Инженер», являлся председателем секции математических и технических наук Русского научного института.

Много сил отдавал воспитанию русской молодежи в Югославии, долгое время заведовал студенческими делами в Государственной комиссии, ведавшей назначением стипендий и пособий.

Когда в 1934 г. Пио-Ульский отмечал свое 70-летие, 50-летие государственной службе и 40-летие работы в университетах, то был буквально засыпан поздравлениями. Прославленный ученый был награжден орденом Св. Саввы 3 и 4 степени. За время своей работы в Югославии им было написано множество работ на различных языках, среди которых стоит выделить четырехтомный учебник «Паровые турбины» (1927, 1934-1937), который был переведен на французский язык, и «Техническая термодинамика» (1934).

Сочинения:

Паровые турбины. СПб., 1916-17.

Русская эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов. Белград,1939.