ПИНЯСОВ ЯКОВ МАКСИМОВИЧ
ПИНЯСОВ ЯКОВ МАКСИМОВИЧ - мордовский писатель, народный писатель Мордовской АССР (1983 год).
Писал на языке мокша. Из крестьянской семьи; окончил Саранский педагогический (1931 год) и Московский редакционно-издательский (1934 год) техникумы.
С 1932 года работал в книжном издательстве, учителем сельской школы, редактором Мордовского радиокомитета и так далее. Участник Великой Отечественной войны.
Дебютировал как поэт в 1929 году. Основные мотивы поэтических сборников «Жизнь цветёт» («Эряфсь панжи», 1933 год) и «Жизнь шагает вперёд» («Эряфсь аськоляй инголи», 1934 год) - будни колхозной деревни, радость крестьянского труда, красота родной природы. Военная тема нашла воплощение в поэтический сборник «Огонь» («Тол», 1945 год). Получил широкое признание как детский писатель. Автор новелл, рассказов, сказок и повестей для детей: сборники «Весёлые друзья» («Веселай ялгат», 1941 год), «Белые шубки» («Акша орнят», 1958 год), «Широкие двери» («Кели кенкшт», 1960 год), «Живой родник» («Эрек лихтибря», 1983 год) и другие.
Государственная премия Мордовской АССР (1970 год).
Сочинения:
Дедушкин полюс. М., 1963;
Вечно живой. Рассказы о Ленине. М., 1967;
Неизвестный друг. М., 1988.