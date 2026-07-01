ПИНЯСОВ ЯКОВ МАКСИМОВИЧ

ПИНЯСОВ ЯКОВ МАКСИМОВИЧ - мор­дов­ский пи­са­тель, народный пи­са­тель Мор­дов­ской АССР (1983 год).

Пи­сал на языке мок­ша. Из кре­сть­ян­ской се­мьи; окон­чил Са­ран­ский пе­да­го­ги­че­ский (1931 год) и Мо­с­ков­ский ре­дак­ци­он­но-из­да­тель­ский (1934 год) тех­ни­ку­мы.

С 1932 года ра­бо­тал в книж­ном издательстве, учи­те­лем сель­ской шко­лы, ре­дак­то­ром Мор­дов­ско­го ра­дио­ко­ми­те­та и так далее. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1929 году. Основные мо­ти­вы по­этических сборников «Жизнь цве­тёт» («Эряфсь пан­жи», 1933 год) и «Жизнь ша­га­ет впе­рёд» («Эряфсь ась­ко­ляй ин­го­ли», 1934 год) - буд­ни кол­хоз­ной де­рев­ни, ра­дость кре­сть­ян­ско­го тру­да, кра­со­та род­ной при­ро­ды. Во­ен­ная те­ма на­шла во­пло­ще­ние в по­этический сборник «Огонь» («Тол», 1945 год). По­лу­чил ши­ро­кое при­зна­ние как дет­ский пи­са­тель. Ав­тор но­велл, рас­ска­зов, ска­зок и по­вес­тей для де­тей: сборники «Ве­сё­лые дру­зья» («Ве­се­лай ял­гат», 1941 год), «Бе­лые шуб­ки» («Ак­ша ор­нят», 1958 год), «Ши­ро­кие две­ри» («Ке­ли кенкшт», 1960 год), «Жи­вой род­ник» («Эрек лих­тиб­ря», 1983 год) и другие.

Государственная премия Мор­дов­ской АССР (1970 год).

Сочинения:

Де­душ­кин по­люс. М., 1963;

Веч­но жи­вой. Рас­ска­зы о Ле­ни­не. М., 1967;

Не­из­вест­ный друг. М., 1988.

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