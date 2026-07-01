ПИНТУРИККЬО
ПИНТУРИККЬО - итальянский живописец, мастер умбрийской школы.
Настоящее имя Бернардино ди Бетто ди Бьяджо.
Учился в Перудже у Б. Капорали или Ф. ди Лоренцо, влияние которых чувствуется в его ранних произведениях («Мадонна с Младенцем», около 1470 года, Национальная галерея, Лондон, и другие) наряду с влиянием А. дель Верроккьо и художников-миниатюристов Герардо ди Джованни, Монте ди Джованни.
Мастер фресковых росписей, Пинтуриккьо в 1481-1482 годах сотрудничал с П. Перуджино в работе над фресками стен Сикстинской капеллы в Ватикане, участвовал в создании сцен «Странствия Моисея в Египте» и «Крещение Христа». В Риме создал также циклы «История св.ятогоБернардина» (1484-1486 годы, капелла Буфалини в церкви Санта-Мария-ин-Арачели, Рим), росписи плафонов в Палаццо деи-Пенитенциери (около 1490 года) и во дворце кардинала Джулиано делла Ровере (между 1488 и 1491 годами), также 4 капелл в церкви Санта-Мария-дель-Пополо (1488-1491 годы); автор живописной декорации апартаментов Борджиа в Ватикане (1492-1494 годы). В Библиотеке Пикколомини в соборе в Сиене (1502-1507 годы) Пинтуриккьо создал один из крупнейших фресковых циклов Раннего Возрождения, посвящённых теме триумфа ренессансной личности.
Пинтуриккьо принадлежал к последнему поколению мастеров Раннего Возрождения, с которыми он разделяет типичные черты живописи последней четверти XV века (развитая повествовательность, ассимиляция черт нидерландской живописи, широкое использование гротесков). У Пинтуриккьо они сочетаются с яркостью красок и общим декоративизмом композиций, перенасыщенностью их деталями, которые переводят в монументальный масштаб качества книжной миниатюры. В росписях капеллы Бальони в церкви Санта-Мария-Маджоре в Спелло (1500-1501 годы) на смену этим качествам приходят ясная пространственность и монументальность композиции, созвучные духу живописи Высокого Возрождения.
Среди станковых произведений Пинтуриккьо - алтарные образы: «Мадонна Мира» (около 1490 года, собор Сан-Северино), полиптих для церкви Санта-Мария-деи-Фосси в Перудже (1495 год, Национальная галерея Умбрии, Перуджа), «Святое семейство со святым Иоанном» (Национальная пинакотека, Сиена).