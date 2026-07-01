ПИНТУРИККЬО

ПИНТУРИККЬО - итальянский жи­во­пи­сец, мас­тер ум­брий­ской шко­лы.

Настоящее имя Бер­нар­ди­но ди Бет­то ди Бьяд­жо.

Учил­ся в Пе­руд­же у Б. Ка­по­ра­ли или Ф. ди Ло­рен­цо, влия­ние ко­то­рых чув­ст­ву­ет­ся в его ран­них про­из­ве­де­ни­ях («Ма­дон­на с Мла­ден­цем», около 1470 года, Национальная га­ле­рея, Лон­дон, и другие) на­ря­ду с влия­ни­ем А. дель Вер­рок­кьо и ху­дож­ни­ков-ми­ниа­тю­ри­стов Ге­рар­до ди Джо­ван­ни, Мон­те ди Джо­ван­ни.

Мас­тер фре­ско­вых рос­пи­сей, Пинтуриккьо в 1481-1482 годах со­труд­ни­чал с П. Пе­руд­жи­но в ра­бо­те над фре­ска­ми стен Сик­стин­ской ка­пел­лы в Ва­ти­ка­не, уча­ст­во­вал в соз­да­нии сцен «Стран­ст­вия Мои­сея в Егип­те» и «Кре­ще­ние Хри­ста». В Ри­ме соз­дал так­же цик­лы «Ис­то­рия св.ятогоБер­нар­ди­на» (1484-1486 годы, ка­пел­ла Бу­фа­ли­ни в церкви Сан­та-Ма­рия-ин-Ара­че­ли, Рим), рос­пи­си пла­фо­нов в Па­лац­цо деи-Пе­ни­тен­цие­ри (около 1490 года) и во двор­це кар­ди­на­ла Джу­лиа­но дел­ла Ро­ве­ре (ме­ж­ду 1488 и 1491 годами), так­же 4 ка­пелл в церкви Сан­та-Ма­рия-дель-По­по­ло (1488-1491 годы); ав­тор жи­во­пис­ной де­ко­ра­ции апар­та­мен­тов Борд­жиа в Ва­ти­ка­не (1492-1494 годы). В Библиотеке Пик­ко­ло­ми­ни в со­бо­ре в Сие­не (1502-1507 годы) Пинтуриккьо соз­дал один из круп­ней­ших фре­ско­вых цик­лов Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния , по­свя­щён­ных те­ме три­ум­фа ре­нес­санс­ной лич­но­сти.

Пинтуриккьо при­над­ле­жал к по­след­не­му по­ко­ле­нию мас­те­ров Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния, с ко­то­ры­ми он раз­де­ля­ет типич­ные чер­ты жи­во­пи­си по­след­ней четверти XV века (раз­ви­тая по­ве­ст­во­ва­тель­ность, ас­си­ми­ля­ция черт ни­дерландской жи­во­пи­си, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние гро­те­сков). У Пинтуриккьо они со­че­та­ют­ся с яр­ко­стью кра­сок и об­щим де­ко­ра­ти­виз­мом ком­по­зи­ций, пе­ре­на­сы­щен­но­стью их де­та­ля­ми, ко­то­рые пе­ре­во­дят в мо­ну­мен­таль­ный мас­штаб ка­че­ст­ва книж­ной ми­ниа­тю­ры. В рос­пи­сях ка­пел­лы Баль­о­ни в церкви Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре в Спел­ло (1500-1501 годы) на сме­ну этим ка­че­ст­вам при­хо­дят яс­ная про­стран­ст­вен­ность и мо­ну­мен­таль­ность ком­по­зи­ции, со­звуч­ные ду­ху жи­во­пи­си Вы­соко­го Воз­ро­ж­де­ния.

Сре­ди стан­ко­вых про­из­ве­де­ний Пинтуриккьо - ал­тар­ные об­ра­зы: «Ма­дон­на Ми­ра» (около 1490 года, со­бор Сан-Се­ве­ри­но), по­лип­тих для церкви Сан­та-Ма­рия-деи-Фос­си в Пе­руд­же (1495 год, Национальная га­ле­рея Ум­брии, Пе­руд­жа), «Свя­тое се­мей­ст­во со святым Ио­ан­ном» (Национальная пи­на­ко­те­ка, Сие­на).

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