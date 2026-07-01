ПИНТО ДЕ ФОНСЕКА МАНУЭЛЬ

ПИНТО ДЕ ФОНСЕКА МАНУЭЛЬ - ве­ли­кий ма­гистр Маль­тий­ско­го ор­де­на и пра­ви­тель Маль­ты.

Из се­мьи аль­каль­да пор­тугальского города Рань­я­душ. В воз­рас­те 2 лет с раз­ре­ше­ния па­пы Рим­ско­го при­нят в кас­тиль­ский «язык» (от­де­ле­ние) ор­де­на (смотрите в статье Ио­ан­ни­ты), объ­е­ди­няв­ший ры­ца­рей Кас­ти­лии и Пор­ту­га­лии.

В 1692 году при­был на Маль­ту в ка­че­ст­ве па­жа бу­ду­ще­го великого ма­ги­ст­ра Р. Пе­рел­ло­са-и-Рок­ка­фу­ля (1697-1720 годы).

В 1741 году еди­но­глас­но из­бран великим ма­ги­ст­ром. В 1749 году рас­крыл и жес­то­ко по­да­вил за­го­вор ра­бов-му­суль­ман, уст­ро­ен­ный по­пав­шим в плен турецким на­ме­ст­ни­ком Ро­до­са Мус­та­фа-па­шой (по­след­ний пла­ни­ро­вал под­нять вос­ста­ние од­но­вре­мен­но с вы­сад­кой на Маль­те турецкого де­сан­та).

В 1764 году Пинто де Фонсека до­го­во­рил­ся с ко­ро­лём Прус­сии Фрид­ри­хом II Ве­ли­ким о воз­мож­но­сти для дво­рян-про­тес­тан­тов слу­жить в Маль­тий­ском ор­де­не, но па­па Кли­мент XIII (1758-1769 годы) на­ло­жил на этот про­ект за­прет.

В 1768 году из­гнал ие­зуи­тов с Маль­ты, по­ло­жив ко­нец их дея­тель­но­сти на ост­ро­ве; на ба­зе ие­зу­ит­ско­го кол­лед­жа в 1769 году соз­дал уни­вер­си­тет.

В 1770 году при­нял российского по­сла мар­ки­за Г. де Ка­валь­ка­бо и ус­та­но­вил ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Рос­си­ей; в хо­де русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов (смотрите Рус­ско- ту­рец­кие вой­ны ) раз­ре­шил российскими военными ко­раб­лям сто­ян­ку и по­пол­не­ние при­па­сов на Маль­те. При под­держ­ке Ека­те­ри­ны II су­мел со­хра­нить основные вла­де­ния ор­де­на в Ре­чи По­спо­ли­той.

Мо­дер­ни­зи­ро­вал во­енный флот и су­хо­пут­ные си­лы Маль­ты. Уде­лял боль­шое вни­ма­ние строи­тель­ст­ву во­енных ук­ре­п­ле­ний и ук­ра­ше­нию Вал­лет­ты, в 1745 году за­вер­шил на­ча­тое в 1574 году воз­ве­де­ние Кас­тиль­ско­го под­во­рья (ре­зи­ден­ция ры­ца­рей кас­тиль­ско­го «язы­ка»; с 1972 года ре­зи­ден­ция пре­мьер-ми­ни­ст­ра Маль­ты), зна­чи­тель­но по­вы­сив на­ло­го­вые сбо­ры с на­се­ле­ния.

Ввёл в оби­ход сво­его дво­ра свет­ские обы­чаи, ха­рак­тер­ные для ко­ро­лев­ских дво­ров Западной Ев­ро­пы, с со­гла­сия па­пы Рим­ско­го но­сил ко­ро­ну.

Дополнительная литература:

Meyrelles do Souto A. D. Frei M. Pinto da Fonseca, 68° gr,ao-mestre da Ordem de Mal­ta. Lisboa, 1954;

Testa С. The life and times of Grand Master Pinto. Valetta, 1989;

Schem­bri G. The Malta and Russia Connection: a his­tory of diplomatic relations between Malta and Russia (XVII-XIX c.). Marsa, 1990.

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