ПИНТО ДЕ ФОНСЕКА МАНУЭЛЬ
ПИНТО ДЕ ФОНСЕКА МАНУЭЛЬ - великий магистр Мальтийского ордена и правитель Мальты.
Из семьи алькальда португальского города Раньядуш. В возрасте 2 лет с разрешения папы Римского принят в кастильский «язык» (отделение) ордена (смотрите в статье Иоанниты), объединявший рыцарей Кастилии и Португалии.
В 1692 году прибыл на Мальту в качестве пажа будущего великого магистра Р. Переллоса-и-Роккафуля (1697-1720 годы).
В 1741 году единогласно избран великим магистром. В 1749 году раскрыл и жестоко подавил заговор рабов-мусульман, устроенный попавшим в плен турецким наместником Родоса Мустафа-пашой (последний планировал поднять восстание одновременно с высадкой на Мальте турецкого десанта).
В 1764 году Пинто де Фонсека договорился с королём Пруссии Фридрихом II Великим о возможности для дворян-протестантов служить в Мальтийском ордене, но папа Климент XIII (1758-1769 годы) наложил на этот проект запрет.
В 1768 году изгнал иезуитов с Мальты, положив конец их деятельности на острове; на базе иезуитского колледжа в 1769 году создал университет.
В 1770 году принял российского посла маркиза Г. де Кавалькабо и установил дипломатические отношения с Россией; в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов (смотрите Русско- турецкие войны) разрешил российскими военными кораблям стоянку и пополнение припасов на Мальте. При поддержке Екатерины II сумел сохранить основные владения ордена в Речи Посполитой.
Модернизировал военный флот и сухопутные силы Мальты. Уделял большое внимание строительству военных укреплений и украшению Валлетты, в 1745 году завершил начатое в 1574 году возведение Кастильского подворья (резиденция рыцарей кастильского «языка»; с 1972 года резиденция премьер-министра Мальты), значительно повысив налоговые сборы с населения.
Ввёл в обиход своего двора светские обычаи, характерные для королевских дворов Западной Европы, с согласия папы Римского носил корону.
Дополнительная литература:
Meyrelles do Souto A. D. Frei M. Pinto da Fonseca, 68° gr,ao-mestre da Ordem de Malta. Lisboa, 1954;
Testa С. The life and times of Grand Master Pinto. Valetta, 1989;
Schembri G. The Malta and Russia Connection: a history of diplomatic relations between Malta and Russia (XVII-XIX c.). Marsa, 1990.