ПИНТЕР ГАРОЛЬД

ПИНТЕР ГАРОЛЬД - английский пи­са­тель, сце­на­рист, ре­жис­сёр, ак­тёр; об­щественный дея­тель.

Ро­дил­ся в еврейской се­мье, сын порт­но­го. В 1948 году по­сту­пил в Ко­ро­лев­скую ака­де­мию дра­ма­тического искусства, от­ку­да был от­чис­лен за по­ли­тическую небла­го­на­дёж­ность. В 1950-1951 годах учил­ся в Центральной шко­ле ре­чи и дра­мы Лон­дон­ско­го университета. С 1950 по 1959 годы - профессиональный ак­тёр про­винциальных те­ат­ров.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (1950 год). Пье­сы «Ком­на­та» («The room», 1957 год), «День ро­ж­де­ния» («The birthday party», 1958 год, русский перевод 2006 года), «Сто­рож» («The care­taker», 1960 год, эк­ра­ни­за­ция по сце­на­рию Пинтера, 1963 год, режиссёр К. Дон­нер; русский перевод 1968 года), в ко­то­рых эле­мен­ты аб­сур­да те­ат­ра и эк­зи­стен­циа­ли­ст­ской дра­мы при­чуд­ли­во со­че­та­лись с ху­дожественными от­кры­тия­ми британских дра­ма­тур­гов «но­вой вол­ны» (Дж. Ос­борн и другие), при­нес­ли Пинтеру сла­ву од­но­го из ве­ду­щих английских дра­ма­тур­гов но­во­го по­ко­ле­ния; не­мо­ти­ви­ро­ван­ное на­си­лие, на ко­то­рое бы­ли спо­соб­ны его ге­рои, вос­при­ни­ма­лось как фор­ма ан­ти­бур­жу­аз­но­го про­тес­та.

Луч­шие пье­сы Пинтера 1960-1980-х годов от­ме­че­ны уг­луб­лён­ным пси­хо­ло­гиз­мом, не­ожи­дан­ны­ми по­во­ро­та­ми сю­же­та, раз­го­вор­ной лек­си­кой, ши­ро­ким ис­поль­зо­ва­ни­ем в ди­а­ло­гах па­уз и не­до­го­во­рён­но­стей, по­ро­ж­даю­щих эф­фект не­кой скры­той тай­ны, а так­же ори­гиналь­ной ин­тер­пре­та­ци­ей сце­нического про­стран­ст­ва: «Воз­вра­ще­ние до­мой» («The homecoming», 1965 год, русский перевод 2006 года), «Бы­лые вре­ме­на» («Old time», 1971 год, русский перевод 1971 года), «Пре­да­тель­ст­во» («Betrayal», 1978 год, русский перевод 1988 года), «Гор­ский язык» («Mountain lan­guage», 1988 год, русский перевод 2006 года) и другие. Вы­став­ляя в ко­мическом све­те ус­лов­но­сти и мо­раль бур­жу­аз­но­го ми­ра, Пинтер да­ёт ост­ро­иро­ническую ин­тер­пре­та­цию со­вре­мен­но­сти с её че­ло­ве­че­ской ра­зоб­щён­но­стью и вза­им­ным не­по­ни­ма­ни­ем.

С 1970-х годов при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в дви­же­нии за пра­ва че­ло­ве­ка : вы­сту­пал про­тив по­ли­ти­ки Тур­ции в от­ноше­нии кур­дов, дей­ст­вий США в Ни­кара­гуа, Аф­га­ни­ста­не и Ира­ке и других странах. Гротескное изо­бра­же­ние реа­лий по­ли­тической жиз­ни и со­ци­аль­ная ост­ро­та при­су­щи пье­сам 1990-х - начала 2000-х годов: «Но­вый ми­ро­вой по­ря­док» («The new world order», 1991 год), «Прах к пра­ху» («Ashes to аshes», 1996 год), «Вос­по­ми­на­ния о про­шлом» («Remembrance of Things Past», 2000 год) и другие. По­ли­тическая те­ма­ти­ка оп­ре­де­ли­ла ха­рак­тер по­этический сборник «Вой­на» («War», 2003 год). Ав­тор ки­но­сце­на­ри­ев: три­ло­гия ре­жис­сё­ра Дж. Ло­узи «Слу­га» (1963 год), «Не­сча­ст­ный слу­чай» (1967 год), «По­сред­ник» (1970 год); «По­след­ний маг­нат» (1976 год, по ро­ма­ну Ф.С. Фицд­же­рал­да; режиссёр Э. Ка­зан), «Жен­щи­на фран­цуз­ско­го лей­те­нан­та» (1981 год, по ро­ма­ну Дж. Фа­ул­за; режиссёр К. Райш), «Ис­то­рия слу­жан­ки» (1990 год, по ро­ма­ну М. Эт­вуд; режиссёр Ф. Шлён­дорф), «Про­цесс» (1996, по ро­ма­ну Ф. Ка­ф­ки; режиссёр Д. Джонс) и другие; сни­мал­ся как ки­но­ак­тёр.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: рас­ска­зы, ра­дио­пье­сы; по­ли­тическая пуб­ли­ци­сти­ка.

Но­бе­лев­ская премия (2005 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Бри­тан­ской им­пе­рии (1966 год), ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (2007 год).

Сочинения:

The birthday party and other plays. L., 1960;

Tea party and other plays. L., 1967;

Сто­рож [и дру­гие дра­мы]. М., 1988;

Collected screenplays. L., 2000. [Vol. 1-3];

Кол­лек­ция. [Пье­сы]. СПб., 2006;

Кар­ли­ки. СПб., 2006.

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