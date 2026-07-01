ПИНТЕР ГАРОЛЬД
ПИНТЕР ГАРОЛЬД - английский писатель, сценарист, режиссёр, актёр; общественный деятель.
Родился в еврейской семье, сын портного. В 1948 году поступил в Королевскую академию драматического искусства, откуда был отчислен за политическую неблагонадёжность. В 1950-1951 годах учился в Центральной школе речи и драмы Лондонского университета. С 1950 по 1959 годы - профессиональный актёр провинциальных театров.
Дебютировал как поэт (1950 год). Пьесы «Комната» («The room», 1957 год), «День рождения» («The birthday party», 1958 год, русский перевод 2006 года), «Сторож» («The caretaker», 1960 год, экранизация по сценарию Пинтера, 1963 год, режиссёр К. Доннер; русский перевод 1968 года), в которых элементы абсурда театра и экзистенциалистской драмы причудливо сочетались с художественными открытиями британских драматургов «новой волны» (Дж. Осборн и другие), принесли Пинтеру славу одного из ведущих английских драматургов нового поколения; немотивированное насилие, на которое были способны его герои, воспринималось как форма антибуржуазного протеста.
Лучшие пьесы Пинтера 1960-1980-х годов отмечены углублённым психологизмом, неожиданными поворотами сюжета, разговорной лексикой, широким использованием в диалогах пауз и недоговорённостей, порождающих эффект некой скрытой тайны, а также оригинальной интерпретацией сценического пространства: «Возвращение домой» («The homecoming», 1965 год, русский перевод 2006 года), «Былые времена» («Old time», 1971 год, русский перевод 1971 года), «Предательство» («Betrayal», 1978 год, русский перевод 1988 года), «Горский язык» («Mountain language», 1988 год, русский перевод 2006 года) и другие. Выставляя в комическом свете условности и мораль буржуазного мира, Пинтер даёт остроироническую интерпретацию современности с её человеческой разобщённостью и взаимным непониманием.
С 1970-х годов принимал активное участие в движении за права человека: выступал против политики Турции в отношении курдов, действий США в Никарагуа, Афганистане и Ираке и других странах. Гротескное изображение реалий политической жизни и социальная острота присущи пьесам 1990-х - начала 2000-х годов: «Новый мировой порядок» («The new world order», 1991 год), «Прах к праху» («Ashes to аshes», 1996 год), «Воспоминания о прошлом» («Remembrance of Things Past», 2000 год) и другие. Политическая тематика определила характер поэтический сборник «Война» («War», 2003 год). Автор киносценариев: трилогия режиссёра Дж. Лоузи «Слуга» (1963 год), «Несчастный случай» (1967 год), «Посредник» (1970 год); «Последний магнат» (1976 год, по роману Ф.С. Фицджералда; режиссёр Э. Казан), «Женщина французского лейтенанта» (1981 год, по роману Дж. Фаулза; режиссёр К. Райш), «История служанки» (1990 год, по роману М. Этвуд; режиссёр Ф. Шлёндорф), «Процесс» (1996, по роману Ф. Кафки; режиссёр Д. Джонс) и другие; снимался как киноактёр.
Среди других произведений: рассказы, радиопьесы; политическая публицистика.
Нобелевская премия (2005 год). Награждён орденом Британской империи (1966 год), орденом Почётного легиона (2007 год).
Сочинения:
The birthday party and other plays. L., 1960;
Tea party and other plays. L., 1967;
Сторож [и другие драмы]. М., 1988;
Collected screenplays. L., 2000. [Vol. 1-3];
Коллекция. [Пьесы]. СПб., 2006;
Карлики. СПб., 2006.