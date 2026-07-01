ПИНСОН

ПИНСОН - испанские мо­ре­пла­ва­те­ли пе­рио­да Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий, бра­тья.

Мар­тин Алон­со (1441 год, Па­лос-де-ла-Фрон­те­ра - 1493 год, там же), один из главных ор­га­ни­за­то­ров и уча­ст­ник первой экс­пе­ди­ции Х. Ко­лум­ба , ко­ман­до­вал ка­ра­вел­лой «Пин­та». У бе­ре­гов оострова Ку­ба 21 ноября 1492 года са­мо­воль­но от­де­лил­ся от двух других ко­раб­лей экс­пе­ди­ции (ви­ди­мо, с це­лью са­мо­стоя­тель­но со­вер­шить от­кры­тия и по­лу­чить на­гра­ду), но 6 января 1493 года встре­тил­ся с Ко­лум­бом у острова Эс­пань­о­ла (Гаи­ти). На об­рат­ном пу­ти во вре­мя штор­ма по­те­рял из ви­ду ка­ра­вел­лу «Ни­нья» с Ко­лум­бом на бор­ту. При­быв в порт Бай­о­на в Га­ли­сии в на­ча­ле мар­та, от­пра­вил пись­мо Фер­нан­до II и Иза­бел­ле I с прось­бой об ау­ди­ен­ции. 15 марта 1493 года вер­нул­ся в род­ной го­род (спус­тя несколько ча­сов по­сле «Ни­ньи»), где по­лу­чил от­каз в ко­ро­лев­ской ау­ди­ен­ции. За­бо­лел и вско­ре умер.

Фран­си­ско Мар­тин (около 1445 года, Па­лос-де-ла-Фрон­те­ра - около 1502 года), уча­ст­ник первого, третьего и червёртого пла­ва­ний Ко­лум­ба, а так­же экс­пе­ди­ции сво­его млад­ше­го бра­та Ви­сен­те Янь­е­са.

Ви­сен­те Янь­ес (1462 год, Па­лос-де-ла-Фрон­те­ра - пред­по­ло­жи­тель­но 1514 год, не позд­нее 1519 года), уча­ст­ник первой экс­пе­ди­ции Ко­лум­ба, ко­ман­до­вал ка­ра­вел­лой «Ни­нья»; в 1499-1500 годах на 4 ко­раб­лях от­пра­вил­ся в Южную Аме­ри­ку, за несколько ме­ся­цев до П.А. Каб­ра­ла от­крыл часть по­бе­режья Бра­зи­лии, в том числе устье реки Ама­зон­ка (по ус­ло­ви­ям Тор­де­силь­яс­ско­го до­го­во­ра 1494 года эти зем­ли ос­та­лись за Пор­ту­га­ли­ей). В 1505 году на­зна­чен кор­ре­хи­до­ром острова Пу­эр­то-Ри­ко. В 1508-1509 годах совместно с Х. Ди­ас де Со­ли­сом со­вер­шил пла­ва­ние в Аме­ри­ку, мар­шрут ко­то­ро­го вы­зы­ва­ет спо­ры сре­ди ис­то­ри­ков. По наи­бо­лее при­ня­той вер­сии, Пинсон об­сле­до­вал бо­лее 2700 км бе­ре­го­вой ли­нии: Гон­дурас­ский залив, обо­гнул полуостров Юка­тан и про­шёл вдоль по­бе­ре­жья Мек­си­кан­ско­го залива до 23°30' с.ш.

В честь брать­ев Пинсонов на­зван один из Гала­па­гос­ских остро­вов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)