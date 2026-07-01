ПИНСОН
ПИНСОН - испанские мореплаватели периода Великих географических открытий, братья.
Мартин Алонсо (1441 год, Палос-де-ла-Фронтера - 1493 год, там же), один из главных организаторов и участник первой экспедиции Х. Колумба, командовал каравеллой «Пинта». У берегов оострова Куба 21 ноября 1492 года самовольно отделился от двух других кораблей экспедиции (видимо, с целью самостоятельно совершить открытия и получить награду), но 6 января 1493 года встретился с Колумбом у острова Эспаньола (Гаити). На обратном пути во время шторма потерял из виду каравеллу «Нинья» с Колумбом на борту. Прибыв в порт Байона в Галисии в начале марта, отправил письмо Фернандо II и Изабелле I с просьбой об аудиенции. 15 марта 1493 года вернулся в родной город (спустя несколько часов после «Ниньи»), где получил отказ в королевской аудиенции. Заболел и вскоре умер.
Франсиско Мартин (около 1445 года, Палос-де-ла-Фронтера - около 1502 года), участник первого, третьего и червёртого плаваний Колумба, а также экспедиции своего младшего брата Висенте Яньеса.
Висенте Яньес (1462 год, Палос-де-ла-Фронтера - предположительно 1514 год, не позднее 1519 года), участник первой экспедиции Колумба, командовал каравеллой «Нинья»; в 1499-1500 годах на 4 кораблях отправился в Южную Америку, за несколько месяцев до П.А. Кабрала открыл часть побережья Бразилии, в том числе устье реки Амазонка (по условиям Тордесильясского договора 1494 года эти земли остались за Португалией). В 1505 году назначен коррехидором острова Пуэрто-Рико. В 1508-1509 годах совместно с Х. Диас де Солисом совершил плавание в Америку, маршрут которого вызывает споры среди историков. По наиболее принятой версии, Пинсон обследовал более 2700 км береговой линии: Гондурасский залив, обогнул полуостров Юкатан и прошёл вдоль побережья Мексиканского залива до 23°30' с.ш.
В честь братьев Пинсонов назван один из Галапагосских островов.