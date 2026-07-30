ПИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО
ПИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО - политическое образование в составе Туровского княжества (вторая половина XII века) и Великиго княжества Литовского (ВКЛ; начало XIV - начало XV века), государственное образование (конец XII-XIII века).
Занимало территорию в верховьях реки Припять и низовьях её притоков - Ясельды, Пины, Стыра и Горыни. Центр - город Пинск. Выделено между 1167 и 1173 годами туровским князем Юрием Ярославичем (или же по его завещанию) в удел его сыну князю Ярославу Юрьевичу. Правитель Пинского княжества участвовал в 1173 году в походе на Киев коалиции, собранной владимирским князем Андреем Юрьевичем Боголюбским, а в 1183 году в походе на половцев, организованном киевским князем Святославом Всеволодовичем. Наследником Ярослава Юрьевича на пинском столе стал, по-видимому, его брат Ярополк Юрьевич, известно о его свадьбе в Пинске в 1190 году.
Дальнейшая история Пинского княжества и генеалогия следующих поколений пинских князей не в полной мере поддаются реконструкции. Судя по сообщению Лаврентьевской летописи, пинские князья участвовали в походе на Киев черниговского князя Всеволода Святославича Чермного в 1207 году. Возможно, являлись потомками старшего брата Ярослава и Ярополка Юрьевичей - туровского князя Святополка Юрьевича (умер 19 апреля 1189 года).
В 1208 году, в ходе усобицы во Владимиро-Волынском княжестве, пинский князь Владимир был захвачен в плен луцким князем Ингварем Ярославичем и поляками. В 1227 году после смерти луцкого князя Ивана Мстиславича пинские князья захватили принадлежавший ему город Чарторыйск. Вскоре на него выдвинул законные претензии владимиро-волынский князь Даниил Романович, которому он был завещан луцким князем Мстиславом Ярославичем Немым (умер в 1226 году) вместе с опекой над сыном. Весной 1228 года Даниил Романович осадил и взял Чарторыйск, захватив в плен находившегося там князя (несомненно, представителя пинских князей). Вероятно, именно с этим связан приезд к киевскому князю Владимиру Рюриковичу пинского князя Ростислава с известием (которое галицкий летописец называет клеветой) о пленении его детей владимиро- волынским князем, вызвавшем в том же году неудачный поход войск княжеской коалиции во главе с киевским князем и черниговским князем Михаилом Всеволодовичем на город Владимир-Волынский.
В начале 1229 года другой пинский князь - Владимир был оставлен владимиро-волынским князем Даниилом Романовичем и его братом, князем Василько Романовичем, в Берестье для организации обороны города от ятвягов, которых разгромил близ города. Исходя из дальнейших летописных свидетельств, можно констатировать, что с этого времени Владимир и его потомки стали традиционными союзниками Даниила и Василько Романовичей и их потомков. В 1241 году упоминается пинский князь Ростислав Владимирович (сложно сказать, тождествен ли он Ростиславу, упомянутому в 1228 году, но более вероятно, что нет), отведший от себя обвинения в сговоре с черниговским князем Михаилом Всеволодовичем, предъявленные ему галицко-волынскими князьями. В 1247 году упоминается пинский князь Михаил. В 1252 году не названные по именам пинские князья участвовали в походе, организованном правителем Галицко-Волынского княжества Даниилом Романовичем. В 1262 году по случаю победы владимиро-волынского князя Василько Романовича над литовцами у города Небель (ныне посёлок Нобель Ровненской область, Украина) упоминаются пинские князья - братья Фёдор, Демид и Юрий Владимировичи, выступавшие союзниками владимиро-волынского князя. В 1264 году пинские войска участвовали в походе Войшелка в Литву для восстановления там своей власти, в 1274 году пинские князья принимали участие в походе галицкого князя Льва Даниловича и его союзников на литовского князя Тройдена и в осаде городе Новогородок (ныне Новогрудок). После смерти князя Юрия Владимировича зимой 1289/90 годов пинский стол, вероятно, наследовал кто-то из его сыновей либо брат Демид (умер после 1289/90 годов).
История Пинского княжества в 1290-х годах - начале XIV в. не освещена источниками. Вероятно, в начале XIV века. Пинское княжество вошло в состав ВКЛ. По завещанию литовского князя Гедимина оно перешло к Нариманту Гедиминовичу (? - 1348 год), а после его смерти - к его потомкам, владевшим Пинским княжеством до конца XIV - начала XV веков.
В конце XIV - начале XV веков Пинское княжество преобразовано в Пинскую волость, принадлежавшую великим князьям литовским.