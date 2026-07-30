ПИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

ПИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО - по­ли­тическое об­ра­зо­ва­ние в со­ста­ве Ту­ров­ско­го княжества (вторая половина XII века) и Великиго княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ; начало XIV - начало XV века), государственное об­ра­зо­ва­ние (конец XII-XIII века).

За­ни­ма­ло тер­ри­то­рию в вер­ховь­ях реки При­пять и ни­зовь­ях её при­то­ков - Ясель­ды, Пи­ны, Сты­ра и Го­ры­ни. Центр - город Пинск. Вы­де­ле­но ме­ж­ду 1167 и 1173 годами ту­ров­ским князем Юри­ем Яро­сла­ви­чем (или же по его за­ве­ща­нию) в удел его сы­ну князю Яро­сла­ву Юрь­е­ви­чу. Пра­ви­тель Пинского княжества уча­ст­во­вал в 1173 году в по­хо­де на Ки­ев коа­ли­ции, со­б­ран­ной вла­ди­мир­ским князем Ан­д­ре­ем Юрь­е­ви­чем Бо­го­люб­ским, а в 1183 году в по­хо­де на по­лов­цев, ор­га­ни­зо­ван­ном ки­ев­ским князем Свя­то­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем. На­след­ни­ком Яро­сла­ва Юрь­е­ви­ча на пин­ском сто­ле стал, по-ви­ди­мо­му, его брат Яро­полк Юрь­е­вич, из­вест­но о его свадь­бе в Пин­ске в 1190 году.

Даль­ней­шая ис­то­рия Пинского княжества и ге­неа­логия сле­дую­щих по­ко­ле­ний пин­ских кня­зей не в пол­ной ме­ре под­да­ют­ся ре­кон­ст­рук­ции. Су­дя по со­об­ще­нию Лав­рен­ть­ев­ской ле­то­пи­си , пин­ские кня­зья уча­ст­во­ва­ли в по­хо­де на Ки­ев чер­ни­гов­ско­го князя Все­во­ло­да Свя­то­сла­ви­ча Черм­но­го в 1207 году. Воз­мож­но, яв­ля­лись по­том­ка­ми стар­ше­го бра­та Яро­сла­ва и Яро­пол­ка Юрье­ви­чей - ту­ров­ско­го князя Свя­то­пол­ка Юрь­е­ви­ча (умер 19 апреля 1189 года).

В 1208 году, в хо­де усо­би­цы во Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ском княжестве, пин­ский князь Вла­ди­мир был за­хва­чен в плен луц­ким князем Ин­гва­рем Яро­сла­ви­чем и по­ля­ка­ми. В 1227 году по­сле смер­ти луц­ко­го князя Ива­на Мсти­сла­ви­ча пин­ские кня­зья за­хва­ти­ли при­над­ле­жав­ший ему город Чар­то­рыйск. Вско­ре на не­го вы­дви­нул за­кон­ные пре­тен­зии вла­ди­ми­ро-во­лын­ский князь Да­ни­ил Ро­ма­но­вич , ко­то­ро­му он был за­ве­щан луц­ким князем Мсти­сла­вом Яро­сла­ви­чем Не­мым (умер в 1226 году) вме­сте с опе­кой над сы­ном. Вес­ной 1228 года Да­ни­ил Ро­ма­но­вич оса­дил и взял Чар­то­рыйск, за­хва­тив в плен на­хо­див­ше­го­ся там кня­зя (не­со­мнен­но, пред­ста­ви­те­ля пин­ских кня­зей). Ве­ро­ят­но, имен­но с этим свя­зан при­езд к ки­ев­ско­му князю Вла­ди­ми­ру Рю­ри­ко­ви­чу пин­ско­го князя Рос­ти­сла­ва с из­вес­ти­ем (ко­то­рое га­лиц­кий ле­то­пи­сец на­зы­ва­ет кле­ве­той) о пле­не­нии его де­тей вла­ди­ми­ро- во­лын­ским кня­зем, вы­звав­шем в том же го­ду не­удач­ный по­ход войск кня­же­ской коа­ли­ции во гла­ве с ки­ев­ским кня­зем и чер­ни­гов­ским князем Ми­хаи­лом Все­во­ло­до­ви­чем на город Вла­ди­мир-Во­лын­ский.

В начале 1229 года дру­гой пин­ский князь - Вла­ди­мир был ос­тав­лен вла­ди­ми­ро-во­лын­ским князем Да­нии­лом Ро­ма­но­ви­чем и его бра­том, князем Ва­силь­ко Ро­ма­но­ви­чем, в Бе­ре­стье для ор­га­ни­за­ции обо­ро­ны го­ро­да от ят­вя­гов, ко­то­рых раз­гро­мил близ го­ро­да. Ис­хо­дя из даль­ней­ших ле­то­пис­ных сви­де­тельств, мож­но кон­ста­ти­ро­вать, что с это­го вре­ме­ни Вла­ди­мир и его по­том­ки ста­ли тра­диционными со­юз­ни­ка­ми Да­нии­ла и Ва­силь­ко Ро­ма­но­ви­чей и их по­том­ков. В 1241 году упо­ми­на­ет­ся пин­ский князь Рос­ти­слав Вла­ди­ми­ро­вич (слож­но ска­зать, то­ж­де­ст­вен ли он Рос­ти­сла­ву, упо­мя­ну­то­му в 1228 году, но бо­лее ве­ро­ят­но, что нет), от­вед­ший от се­бя об­ви­не­ния в сго­во­ре с чер­ни­гов­ским князем Ми­хаи­лом Все­во­ло­до­ви­чем, предъ­яв­лен­ные ему га­лиц­ко-во­лын­ски­ми князь­я­ми. В 1247 году упо­ми­на­ет­ся пин­ский князь Ми­ха­ил. В 1252 году не на­зван­ные по име­нам пин­ские кня­зья уча­ст­во­ва­ли в по­хо­де, ор­га­ни­зо­ван­ном пра­ви­те­лем Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го княжества Да­нии­лом Ро­ма­но­ви­чем. В 1262 году по случаю по­бе­ды вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го князя Ва­силь­ко Ро­ма­но­ви­ча над ли­тов­ца­ми у города Не­бель (ны­не посёлок Но­бель Ров­нен­ской область, Ук­раи­на) упо­ми­на­ют­ся пин­ские кня­зья - бра­тья Фё­дор, Де­мид и Юрий Вла­ди­ми­ро­ви­чи, вы­сту­пав­шие со­юз­ни­ка­ми вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го кня­зя. В 1264 году пин­ские вой­ска уча­ст­во­ва­ли в по­хо­де Вой­шел­ка в Лит­ву для вос­ста­нов­ле­ния там сво­ей вла­сти, в 1274 году пин­ские кня­зья при­ни­ма­ли уча­стие в по­хо­де га­лиц­ко­го князя Льва Да­ни­ло­ви­ча и его со­юз­ни­ков на ли­товского князя Трой­де­на и в оса­де городе Но­во­го­ро­док (ны­не Но­во­гру­док). По­сле смер­ти князя Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча зи­мой 1289/90 годов пин­ский стол, ве­ро­ят­но, на­сле­до­вал кто-то из его сы­но­вей ли­бо брат Де­мид (умер по­сле 1289/90 годов).

Ис­то­рия Пинского княжества в 1290-х годах - начале XIV в. не ос­ве­ще­на ис­точ­ни­ка­ми. Ве­ро­ят­но, в начале XIV века. Пинское княжество во­шло в со­став ВКЛ. По за­ве­ща­нию ли­тов­ско­го князя Ге­ди­ми­на оно пе­ре­шло к На­ри­ман­ту Ге­ди­ми­но­ви­чу (? - 1348 год), а по­сле его смер­ти - к его по­том­кам, вла­дев­шим Пинским княжеством до конца XIV - начала XV веков.

В конце XIV - начале XV веков Пинское княжество пре­об­ра­зо­ва­но в Пин­скую волость, при­над­ле­жав­шую великим князь­ям ли­тов­ским.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)