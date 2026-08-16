ПИНСКИЙ ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ
ПИНСКИЙ ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ - российский литературовед.
Сын меламеда (учителя в хедере). По окончании литературно-лингвистического отделения Киевского института народного образования имени М.П. Драгоманова (ныне Киевский нац. университет имени Т.Г. Шевченко; 1930 год) работал в Молдавском институте народного образования в Тирасполе.
С 1933 года жил в Москве. С 1938 года - доцент московского ИФЛИ.
В октябре 1941 года ушёл добровольцем на фронт; в феврале 1942 года отозван для преподавательской работы на филологическом факультете МГУ.
С конца 1940-х годов неоднократно подвергался обвинениям в «космополитизме». В 1951 году репрессирован; отбывал заключение в Унженских исправительно-трудовых лагерях; после освобождения (1956 год) вернулся в Москву. В 1960-1970-е годы был близок к диссидентским кругам, принимал активное участие в кампаниях в защиту политзаключённых.
Начал печататься в 1937 году. В центре научных интересов П. - вопросы теории и истории западно-европейских литератур, преимущественно эпохи Возрождения и барокко. Наиболее значитедльными трудами П. стали книги «Реализм эпохи Возрождения» (1961 год) и «Шекспир. Основные начала драматургии» (1971 год). Автор исследований о творчестве Эразма Роттердамского, К. Марло, Ф. Вийона, Б. Грасиана-и-Моралеса, И.В. Гёте, Ф.Р. де Шатобриана, О. де Бальзака, В. Скотта.
Определяя своеобразие литературы Нового времени, П. ввёл разграничение двух типов сюжета: легендарно-мифологический сюжет, присущий литературе вплоть до эпохи Возрождения, в основе которого - повествование, рассчитанное на узнавание («сюжет-фабула»), и сюжет нового типа, характерный для дальнейшего развития литературы, который не имеет источников в прошлом и является плодом авторского вымысла («сюжет-ситуация»). Рождение этого нового сюжета П. связал с романом «Дон Кихот» М. де Сервантеса. Философско-публицистические заметки П. «Парафразы и памятования», впервые опубликованные в 1980 году в журнале «Синтаксис» (Париж), вошли в книгу эссеистики «Минимы» (2007 год).
Сочинения:
Магистральный сюжет. М., 1989;
Ренессанс. Барокко. Просвещение. М., 2002.