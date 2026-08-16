ПИНСКИЙ ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ

ПИНСКИЙ ЛЕОНИД ЕФИМОВИЧ - российский ли­те­ра­ту­ро­вед .

Сын ме­ла­ме­да (учи­те­ля в хе­де­ре). По окон­ча­нии литературно-лин­гвис­тического от­де­ле­ния Ки­ев­ско­го института народного об­ра­зо­ва­ния имени М.П. Дра­го­ма­но­ва (ны­не Ки­ев­ский нац. университет имени Т.Г. Шев­чен­ко; 1930 год) ра­бо­тал в Молдавском институте народного об­ра­зо­ва­ния в Ти­рас­по­ле.

С 1933 года жил в Мо­ск­ве. С 1938 года - до­цент московского ИФЛИ.

В октябре 1941 года ушёл доб­ро­воль­цем на фронт; в феврале 1942 года ото­зван для пре­по­да­ва­тель­ской ра­бо­ты на фи­лоло­гическом факультете МГУ.

С конца 1940-х годов не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся об­ви­не­ни­ям в «кос­мо­по­ли­тиз­ме». В 1951 году ре­прес­си­ро­ван; от­бы­вал за­клю­че­ние в Ун­жен­ских ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рях; по­сле ос­во­бо­ж­де­ния (1956 год) вер­нул­ся в Мо­ск­ву. В 1960-1970-е годы был бли­зок к дис­сидент­ским кру­гам, при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в кам­па­ни­ях в за­щи­ту по­лит­за­клю­чён­ных.

На­чал пе­ча­тать­ся в 1937 году. В цен­тре на­учных ин­те­ре­сов П. - во­про­сы тео­рии и ис­то­рии западно-ев­ропейских ли­те­ра­тур, пре­имущественно эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко . Наи­бо­лее зна­читедльными тру­да­ми П. ста­ли кни­ги «Реа­лизм эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния» (1961 год) и «Шек­спир. Ос­нов­ные на­ча­ла дра­ма­тур­гии» (1971 год). Ав­тор ис­сле­до­ва­ний о твор­че­ст­ве Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го, К. Мар­ло, Ф. Вий­о­на, Б. Гра­сиа­на-и-Мо­ра­ле­са, И.В. Гё­те, Ф.Р. де Ша­тоб­риа­на, О. де Баль­за­ка, В. Скот­та.

Оп­ре­де­ляя свое­об­ра­зие ли­те­ра­ту­ры Но­во­го вре­ме­ни, П. ввёл раз­гра­ни­че­ние двух ти­пов сю­же­та: ле­ген­дар­но-ми­фо­ло­гический сю­жет, при­су­щий литературе вплоть до эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния, в ос­но­ве ко­то­ро­го - по­ве­ст­во­ва­ние, рас­счи­тан­ное на уз­на­ва­ние («сю­жет-фа­бу­ла»), и сю­жет но­во­го ти­па, ха­рак­терный для даль­ней­ше­го раз­ви­тия ли­те­ра­ту­ры, ко­то­рый не име­ет ис­точ­ни­ков в про­шлом и яв­ля­ет­ся пло­дом ав­тор­ско­го вы­мыс­ла («сю­жет-си­туа­ция»). Ро­ж­де­ние это­го но­во­го сю­же­та П. свя­зал с ро­ма­ном «Дон Ки­хот» М. де Сер­ван­те­са. Фи­ло­соф­ско-пуб­ли­цис­тические за­мет­ки П. «Па­ра­фра­зы и па­мя­то­ва­ния», впер­вые опуб­ли­ко­ван­ные в 1980 году в журнале «Син­так­сис» (Па­риж), во­шли в книгу эс­сеи­сти­ки «Ми­ни­мы» (2007 год).

Сочинения:

Ма­ги­ст­раль­ный сю­жет. М., 1989;

Ре­нес­санс. Ба­рок­ко. Про­све­ще­ние. М., 2002.

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