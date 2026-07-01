ПИНСКИЙ ДАВИД
ПИНСКИЙ ДАВИД - еврейский писатель.
Писал на идише.
Родился в семье коммерсанта, получил религиозное образование. С 1885 года жил в Москве; в 1890-1891 годах - в Витебске. В 1891-1892 годах учился на медицинском факультете Венского университета, увлёкся социалистическими идеями, уехал в Варшаву, где начал литературную деятельность под влиянием И.Л. Переца. В 1896 году слушал лекции в Берлинском университете.
Жил в Швейцарии, с 1899 года в Нью-Йорке, с 1949 года в Израиле.
Первый президент еврейского ПЕН-клуба. Дом Пинского в Хайфе стал культурным центром, объединившим молодых литераторов, писавших на идише.
Дебютировал как поэт (1893 год). Известность принесли сатира «Большой человеколюбец» («Дер гройсер менчн-фрайнд», 1894 год) и рассказы середины 1890-х годов социальной тематики. Один из основоположников еврейской социально-психологической прозы на идише: романы «Разорванный человек» («Дер церисенер менч», 1920 год), «Дом Ноаха Эдена» («Дос хойз фун Ноах Эден», 1931 год), «Когда расходятся пути» («Вен вегн цугейн зих», 1950 год) - о жизни еврейских эмигрантов.
Первая пьеса - «Страдания» («Иесурим», 1899 год) об участии еврейской молодёжи в русском революционном движении. В социально-психологических драмах из жизни российского еврейства «Айзик Шефтель» (1899 год) и «Яшка-кузнец» («Янкл дер шмидт», 1906 год, русский перевод 1912 года) вывел на сцену героя из рабочей среды.
Широкий общественный резонанс получила написанная после Кишинёвского погрома (1903 год) пьеса «Семейство Цви» («Ди фамилие Цви», 1904 год; в русский перевод - «Погромные дни», 1906 год), в которой прозвучал призыв к самообороне. Автор психологич. драм «Мать» («Ди мутер», 1900-1901 годы), «Габри и женщины» («Габри ун ди фройен», 1908 год), «Профессор Бреннер» (1911 год), «Каждый со своим богом» («Йедн мит зайн гот», 1912), «Последнее послание» («Дер лецтер сахакл», 1924 год), комедии «Доллар» (1913 год) - о еврейской эмиграции в США.
Испытал значительное влияние европейского модернизма рубежа XIX-XX веков (Г. Гауптман, Г. Ибсен, А. Шницлер), пройдя путь от реализма к символизму, характерному для драм исторической и библейской тематики: драматический цикл «Мессии» («Машихим», отдельное издание - 1939 год); пьесы «Вечный жид» («Дер эйбикер ид», 1906 год, русский перевод 1908 года; поставлен в 1920 году, театр «Габима») на сюжет из мидраша, «Немой Мессия» («Дер штумер мошиах», 1911 год) об изгнании евреев из Испании (XV век), а также исторические драмы «Раби Акива и бар Кохба» (1928 год), «Шломо Молхо и Давид Реубени» (1930 год), «Шаббтай Цви и Сара» (1936 год), «Баал шем-Тов и разбойник» («Баал Шем-Тов ун газлен», 1940 год).
Борение страсти и духа представлено в драме «Мария из Магдалы» (1911 год), в цикле из 5 одноактных пьес «Царь Давид и его жёны» (1913-1915 годы), в драмах «Царь Саул» («Шаул ха-Мелех»), «Самсон и Далила» («Шимшон ун Длиле», 1955-1956 годы).
Среди других произведений: пьесы «Клад» («Дер ойцер», 1906-1907 годы, русский перевод 1910 года), «Сила, которая строит» («Дер коах вос бойт», 1934 год), «Камни любви» («Ди штейнер фун либе», 1941 год); исторический очерк «Еврейская драма» («Ди идише драме», 1909 год); «Путевые заметки» («Рейзе-бух», Варшава, 1938 год), содержащие критику политической жизни и состояния еврейской культуры в СССР.
Сочинения:
Драмы: В 5 т. Нью-Йорк, 1918-1920 (на идише).