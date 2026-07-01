ПИНСКИЙ ДАВИД

ПИНСКИЙ ДАВИД - еврейский пи­са­тель.

Пи­сал на иди­ше.

Ро­дил­ся в се­мье ком­мер­сан­та, по­лу­чил ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние. С 1885 года жил в Мо­ск­ве; в 1890-1891 годах - в Ви­теб­ске. В 1891-1892 годах учил­ся на медицинском факультете Вен­ско­го университета, ув­лёк­ся со­циа­ли­стическими идея­ми, уе­хал в Вар­ша­ву, где на­чал литературную дея­тель­ность под влия­ни­ем И.Л. Пе­реца . В 1896 году слу­шал лек­ции в Бер­лин­ском университете.

Жил в Швей­ца­рии, с 1899 года в Нью-Йор­ке, с 1949 года в Из­раи­ле.

Пер­вый пре­зи­дент еврейского ПЕН-клу­ба. Дом Пинского в Хай­фе стал куль­тур­ным цен­тром, объ­е­ди­нив­шим мо­ло­дых ли­те­ра­то­ров, пи­сав­ших на иди­ше.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (1893 год). Из­вест­ность при­нес­ли са­ти­ра «Боль­шой че­лове­ко­лю­бец» («Дер грой­сер менчн-фрайнд», 1894 год) и рас­ска­зы середины 1890-х годов со­ци­аль­ной те­ма­ти­ки. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков еврейской со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гической про­зы на иди­ше: ро­ма­ны «Ра­зо­рван­ный че­ло­век» («Дер це­ри­се­нер менч», 1920 год), «Дом Ноа­ха Эде­на» («Дос хойз фун Но­ах Эден», 1931 год), «Ко­гда рас­хо­дят­ся пу­ти» («Вен вегн цу­гейн зих», 1950 год) - о жиз­ни еврейских эмиг­ран­тов.

Пер­вая пье­са - «Стра­да­ния» («Ие­су­рим», 1899 год) об уча­стии еврейской мо­ло­дё­жи в русском ре­во­люционном дви­же­нии. В со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гических дра­мах из жиз­ни российского ев­рей­ст­ва «Ай­зик Шеф­тель» (1899 год) и «Яш­ка-куз­нец» («Янкл дер шмидт», 1906 год, русский перевод 1912 года) вы­вел на сце­ну ге­роя из ра­бо­чей сре­ды.

Ши­ро­кий об­щественный ре­зо­нанс по­лу­чи­ла на­пи­сан­ная по­сле Ки­ши­нёв­ско­го по­гро­ма (1903 год) пье­са «Се­мей­ст­во Цви» («Ди фа­ми­лие Цви», 1904 год; в русский перевод - «По­гром­ные дни», 1906 год), в ко­то­рой про­зву­чал при­зыв к са­мо­обо­ро­не. Ав­тор пси­хо­ло­гич. драм «Мать» («Ди му­тер», 1900-1901 годы), «Габ­ри и жен­щи­ны» («Габ­ри ун ди фрой­ен», 1908 год), «Про­фес­сор Брен­нер» (1911 год), «Ка­ж­дый со сво­им бо­гом» («Йедн мит зайн гот», 1912), «По­след­нее по­сла­ние» («Дер лец­тер са­хакл», 1924 год), ко­ме­дии «Дол­лар» (1913 год) - о еврейской эмиг­ра­ции в США.

Ис­пы­тал зна­чительное влия­ние ев­ропейского мо­дер­низ­ма ру­бе­жа XIX-XX веков (Г. Га­упт­ман, Г. Иб­сен, А. Шниц­лер), прой­дя путь от реа­лиз­ма к сим­во­лиз­му, ха­рак­тер­но­му для драм ис­то­рической и биб­лей­ской те­ма­тики: дра­ма­тический цикл «Мес­сии» («Ма­ши­хим», отдельное издание - 1939 год); пье­сы «Веч­ный жид» («Дер эй­би­кер ид», 1906 год, русский перевод 1908 года; поставлен в 1920 году, те­атр «Га­би­ма») на сю­жет из мид­ра­ша, «Не­мой Мес­сия» («Дер шту­мер мо­ши­ах», 1911 год) об из­гнании ев­ре­ев из Ис­па­нии (XV век), а так­же ис­то­рические дра­мы «Ра­би Аки­ва и бар Кох­ба» (1928 год), «Шло­мо Мол­хо и Да­вид Ре­убе­ни» (1930 год), «Шаб­бтай Цви и Са­ра» (1936 год), «Ба­ал шем-Тов и раз­бой­ник» («Ба­ал Шем-Тов ун газ­лен», 1940 год).

Бо­ре­ние стра­сти и ду­ха пред­став­ле­но в дра­ме «Ма­рия из Ма­гда­лы» (1911 год), в цик­ле из 5 од­но­акт­ных пьес «Царь Да­вид и его жё­ны» (1913-1915 годы), в дра­мах «Царь Са­ул» («Ша­ул ха-Ме­лех»), «Сам­сон и Да­ли­ла» («Шим­шон ун Дли­ле», 1955-1956 годы).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­сы «Клад» («Дер ой­цер», 1906-1907 годы, русский перевод 1910 года), «Си­ла, ко­то­рая стро­ит» («Дер ко­ах вос бойт», 1934 год), «Кам­ни люб­ви» («Ди штей­нер фун ли­бе», 1941 год); ис­то­рический очерк «Ев­рей­ская дра­ма» («Ди иди­ше дра­ме», 1909 год); «Пу­те­вые за­мет­ки» («Рей­зе-бух», Вар­ша­ва, 1938 год), со­дер­жа­щие кри­ти­ку по­ли­тической жиз­ни и со­стоя­ния еврейской куль­ту­ры в СССР.

Сочинения:

Дра­мы: В 5 т. Нью-Йорк, 1918-1920 (на иди­ше).

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