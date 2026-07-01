ПИНСК
ПИНСК - город на юго-западе Белоруси, в южной части Брестской области.
Население 136,4 тысяч человек (2014 год). Расположен на западе Полесской низменности, к северу от Пинских болот, на левом берегу реки Пина, у впадения её в реку Припять. Железнодорожная станция на Полесской магистрали. Через Пинск проходит национальная автомагистраль Гомель - Брест. Речной порт; к западу от Пинска начинается Днепровско-Бугский канал.
Основан, вероятно, в последней трети XI века. Впервые упоминается как Пинеск (Пиньск) в «Повести временных лет» в 1097 году. Входил в состав Туровского княжества. Остатки древнерусского Пинска включают детинец (на левом берегу Пины, у её впадения в Припять), окружающий его полукольцом окольный город (имел радиально-кольцевую планировку), курганы, селища; имеются монетные находки, в том числе клад [найден в 1804 году, в его составе - златники киевского князя Владимира Святославича, византийские номисимы выпусков от Василия II (976-1025 годы) до Никифора III (1078-1081 годы)].
Исследовались оборонительные сооружения детинца XI века (площадью 1,76 га), в том числе деревяныне клети, следы нескольких реконструкций в древнерусское время, а также возведённого там замка (XIV-XVIII века). В окольном городе (пл. 2,1 га) изучались ров, деревянные конструкции земляного вала, облицованного глиной, мостовые, усадьбы (до 9 строительных ярусов), срубные наземные дома. Среди находок - ремесленные и сельскохозяйственные орудия, оружие, культовые (в том числе каменная иконка Иисуса Христа Эммануила, рубеж XI и XII веков), бытовые предметы и другие изделия из различных материалов, коллекция цветных керамических декоративных плиток (около 500; конца XI - начала XII веков).
Между 1167 и 1173 годами Пинск стал центром Пинского княжества, а с конца XII века, вероятно, главным городом всего Туровского княжества. В городе развивались железоделательное, ювелирное, косторезное, кожевенное ремёсла, обработка дерева. Пинск имел торговые связи с Волынью, Киевом, городами Северного Причерноморья. В предместье Пинска - Леще был заложен православный монастырь [Лещинский (Лещенский); крупный религиозный и просветительский центр XIII-XIX веков].
В XIV веке Пинск вошёл в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ), с конца XIV - начала XI веков - центр Пинской волости. С конца XV - начала XVI веков формировалась местная еврейская община.
В 1527 году город безуспешно осаждали крымские татары.
Центр Пинского повета Берестейского воеводства (1566-1793 годы) ВКЛ (с 1569 года в составе Речи Посполитой). В 1581 году получил магдебургское право.
Осенью 1648 года, в начале Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов, жители Пинска подняли восстание, установив контакты с отрядами казаков под командованием А. Небабы, пустили их в город. 9-10 ноября 1648 года Пинск был взят правительственными войсками Речи Посполитой под командованием Р. Мирского.
Во время русско-польской войны 1654-1667 годов неоднократно штурмовался русскими войсками (1655, 1664 годы) и отрядами казаков (1660 год), сильно пострадали его укрепления. По Андрусовскому перемирию 1667 года остался в составе Речи Посполитой.
В мае 1706 года, во время Северной войны 1700-1721 годов, шведские войска захватили и разграбили город. В 1775-1784 годах сооружён Королевский канал (позднее Днепровско-Бугский).
В 1793 году по Второму разделу Речи Посполитой вошёл в состав Российской империи, с того же года уездный город Минской губернии (в 1795-1796 годах Минское наместничество). С 1860-х годов началось развитие промышленности: в 1860 году начал работу сахарный завод А.С. Скирмунта, в 1880 году - деревообрабатывающий завод австро-венгерских подданных братьев Лурье (ныне «Пинскдрев») и другие. Открыто постоянное движение по железнодорожным линиям Жабинка - Пинск (1882 год) и Лунинец - Пинск (1884 год), в городе в 1884 году созданы Главные мастерские Полесских железных дорог (в начале XX века крупнейшее предприятие Пинска, ныне опытный завод путевых машин станции Пинск Белорусской железной дороги). Во время Первой мировой войны был оккупирован германскими войсками в 1915-1919 годах.
Город занят частями РККА 25 января 1919 года, установлена советская власть. До марта входил в состав ССР Белоруссии. В марте 1919 - июле 1920 годов оккупирован польскими войсками. В ходе Советско-польской войны 1920 года занят частями РККА 23 июля, но уже 27 сентября вновь перешёл под контроль польских войск.
По Рижскому мирному договору 1921 года отошёл к Польше. Центр повета Полесского воеводства Польши (1921-1939 годы). С 1939 года в составе СССР (смотрите Советско-германские договоры 1939 года), передан в состав БССР. Центр Пинской области БССР (1939-1954 годов), одновременно уездный (1939-1940 годы) и районный (с 1940 года) центр. В 1940-1941 годах в Пинске базировалась Пинская военная флотилия РККФ.
В Великую Отечественную войну оккупирован 5 июля 1941 года германскими войсками. В августе 1941 года в городе расстреляно около 10 тысяч евреев, 28 ноября 1942 года уничтожено также местное еврейское гетто (свыше 16 тысяч человек). Освобождён частями Красной Армии 14 июля 1944 года в ходе Белорусской операции 1944 года. С 1954 года районный центр Брестской области БССР (с 1991 года Республики Беларусь).
На территории Пинска и его окрестностей - ряд археологических памятников древнерусского и более раннего времени, в том числе могильник поморской культуры на северо-востоке Пинска, эллинистическая и римские монеты, византийская монета, чеканенная в Сицилии между 639 и 668 годами. В одном из курганов на восточной окраине Пинска найден дирхем, чеканенный в Самарканде в 952-953 годах. Курган «Миндовгова могила» (конца X - начала XI веков; высота более 5,5 м), содержал остатки трупосожжения, металлические предметы (в том числе панцирная пластина).
Старая часть города расположена на левом берегу реки Пина. Здесь сохранились: ансамбль монастыря францисканцев (основан в 1396 году, закрыт в XIX веке) с барочным костёлом Вознесения Марии (1712-1730 годы, на фундаментах 1510 года, фасад - 1766 год; в интерьере - алтари XVIII века, орган - 1833-1837 годы, иконы XVI-XVIII веков), с колокольней (1817 год; четвертый ярус - 1920-е годы) и братскими корпусами (1766-1769 годы); барочное Г-образное в плане здание иезуитского коллегиума (1651-1738 годы; ныне Музей Белорусского Полесья и детская хореографическая школа), трёхъярусная придорожная часовня (XVII-XVIII века), классицистический дворец М. Бутримовича (1784-1790 годы, виленский архитектор К. Шильдхауз), жилые дома XIX - начало XX веков. К северо-востоку от старой части города, в бывшем предместье Каролин, расположены барочный костёл Святого Карла Борромея (1770-1782 годы; с 1992 года Концертный зал органной музыки) и монастырь бернардинцев (основан в 1705, закрыт в 1830-е годы) с костёлом (1786 год; с 1859 года православная церковь Святой Варвары; Иерусалимская икона Божией Матери, XVI век), двухэтажным корпусом (1828-1830 годы) и колокольней (XIX век). В 1910-1930-е годы построены: театр «Казино» (1912 год; ныне Полесский драматических театр), отделение Азово-Донского банка (1912-1915 годы), здания Польского банка (1925 год, архитектор С. Шчесьняк) и почты (1937 год). Среди построек 1990-2000-х годов: собор Святого Феодора Тирона (1990-2001 годы, архитектор Л.В. Макаревич), собор Воскресения Словущего (освящён в 1995 году) православного женского Свято-Варваринского монастыря (основан не позднее 1520 года; с 1596 года униатский; с 1633 года базилианский; с 1839 года православный; упразднён в 1875 году, возрождён в 1993 году). Памятники Герою Советского Союза В.З. Хоружей (1973 год), Отечественной войны 1812 года (1978 год). Мемориал морякам Днепровской флотилии и партизанам, освободившим город в 1944 году (1950-1967 годы).
Пинск - важный центр образования и культуры Белорусского Полесья. Полесский государственный университет (2006 год). Централизованная библиотечная система в составе Центральной библиотеки (1944 год), детской библиотеки имени Я. Коласа (1946 год) и семи филиалов. Музей Белорусского Полесья (1926 год; археологическая коллекция, в том числе керамической плитки конца XI - начала XII веков; грамоты XIV-XVII веков). Полесский драматический театр (основан в 1954 году, с 1959 года Народный театр, с 1992 года Театр-студия «Диоген», с 2006 года современное название). С 1997 года (1 раз в 2-3 года) проходит Международный фольклорный фестиваль «Палескі карагод».
Крупный спортивный центр: мотобольный клуб «Автомобилист» (1979 год; 17-кратный чемпион Белоруссии). Спортивные комплексы: универсальный «Волна» Полесского государственного университета (2007 год), «БелОСТО» (принял 3 чемпионата Европы по мотоболу) и другие.
Основа городской экономики - промышленное производство. Ведущие отрасли: лесная и деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая промышленность, машиностроение. В Пинске - предприятия холдинга «Пинскдрев» (одна из крупнейших деревообрабатывающих компаний страны; производство мебели, ДСП, фанеры и другие), компаний «Стэнлес» (лесопиление, мебельные щиты), «Стройдеталь» (мебель); «Пинский лесхоз» (лесозаготовки, производство пиломатериалов и других материалов). Компания «Полесье» (крупнейший нацаональный производитель верхнего трикотажа и полушерстяной пряжи), льнозавод и так далее. Комбинаты - мясной, хлебопродуктов (в том числе производство комбикормов); консервный завод и другие предприятия. Среди ведущих предприятий машиностроения - «Кузлитмаш» (ведущее станкостроительное предприятие Белоруссии), «Гидросельмаш» (сельскохозяйственное оборудование); заводы - средств малой механизации (экскаваторы), судостроительно-судоремонтный, «Камертон» (в основном производство кремниевых пластин для микроэлектроники), «Деметра» (навозоуборочные конвейеры и прочее). Предприятия химической (в том числе завод искусственных кож - ведущий производитель материалов на основе поливинилхлорида в Белоруссии), микробиологической (ферментные препараты для производства спирта) промышленности, по производству строительных материалов. Фабрика художественных изделий «Крыница Палесся».
К северо-западу от Пинска расположены: в деревне Поречье - парк «Поречье» (1910 год; памятник природы республиканского значения); в деревне Охово - деревянная Крестовоздвиженская церковь (1758 год); в деревне Жабчицы - деревянная церковь Святой Параскевы Пятницы (1788 год). К юго-востоку от города: в деревне Остров - деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1720 год); в деревне Лопатино - Литературный музей А.А. Блока (1980 год).
Дополнительная литература:
Миловидов А.К. Церковно-археологические памятники города Пинска. Минск, 1898;
Грушевский А.С. Пинское Полесье: Исторические очерки. К., 1901-1903. Ч. 1-2;
Нетылькин А.Т. Пинск: Исторический очерк. Минск, 1961;
Равдина Т.В. Поливные керамические плитки из Пинска // Краткие сообщения Института археологии. М., 1963. Вып. 96;
Кухаренко Ю.В. Пинские курганы // Славяне и Русь. М., 1968;
Дунец А.П., Миролюбов Б.В. Пинск: Историко-экономический очерк. Минск, 1977.