ПИНСК

ПИНСК - го­род на юго-за­па­де Бе­ло­руси , в южной час­ти Бре­ст­ской области.

Население 136,4 тысяч человек (2014 год). Рас­по­ло­жен на за­па­де По­лес­ской низ­мен­но­сти, к се­ве­ру от Пин­ских бо­лот, на ле­вом бе­ре­гу реки Пи­на, у впа­де­ния её в реку При­пять. Железнодорожная стан­ция на По­лес­ской ма­ги­ст­ра­ли. Че­рез Пинск про­хо­дит национальная ав­то­ма­ги­ст­раль Го­мель - Брест. Реч­ной порт; к за­па­ду от Пинска на­чи­на­ет­ся Днеп­ров­ско-Буг­ский ка­нал.

Ос­но­ван, ве­ро­ят­но, в по­след­ней тре­ти XI века. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как Пи­неск (Пиньск) в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» в 1097 году. Вхо­дил в со­став Ту­ров­ско­го кня­же­ст­ва. Ос­тат­ки древнерусского Пинска вклю­ча­ют де­ти­нец (на ле­вом бе­ре­гу Пи­ны, у её впа­де­ния в При­пять), ок­ру­жаю­щий его по­лу­коль­цом околь­ный го­род (имел ра­ди­аль­но-коль­це­вую пла­ни­ров­ку), кур­га­ны, се­ли­ща; име­ют­ся мо­нет­ные на­ход­ки, в том числе клад [най­ден в 1804 году, в его со­ста­ве - злат­ни­ки ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча, ви­зантийские но­ми­си­мы вы­пус­ков от Ва­си­лия II (976-1025 годы) до Ни­ки­фо­ра III (1078-1081 годы)].

Ис­сле­до­ва­лись обо­ро­нительные со­ору­же­ния де­тин­ца XI века (площадью 1,76 га), в том числе де­ревяныне кле­ти, сле­ды не­сколь­ких ре­кон­ст­рук­ций в древнерусское вре­мя, а так­же воз­ве­дён­но­го там зам­ка (XIV-XVIII века). В околь­ном го­ро­де (пл. 2,1 га) изу­ча­лись ров, де­ревянные кон­ст­рук­ции зем­ля­но­го ва­ла, об­ли­цо­ван­но­го гли­ной, мос­то­вые, усадь­бы (до 9 стро­ительных яру­сов), сруб­ные на­зем­ные до­ма. Сре­ди на­хо­док - ре­мес­лен­ные и сельскохозяйственные ору­дия, ору­жие, куль­то­вые (в том числе ка­мен­ная икон­ка Ии­су­са Хри­ста Эм­ма­нуи­ла, ру­беж XI и XII веков), бы­то­вые пред­ме­ты и другие из­де­лия из различных ма­те­риа­лов, кол­лек­ция цвет­ных ке­ра­мических де­ко­ра­тив­ных пли­ток (около 500; конца XI - начала XII веков).

Ме­ж­ду 1167 и 1173 годами Пинск стал цен­тром Пин­ско­го кня­же­ст­ва, а с конца XII века, ве­ро­ят­но, главным го­ро­дом все­го Ту­ров­ско­го княжества. В го­ро­де раз­ви­ва­лись же­ле­зо­де­ла­тель­ное, юве­лир­ное, кос­то­рез­ное, ко­же­вен­ное ре­мёс­ла, об­ра­бот­ка де­ре­ва. Пинск имел тор­го­вые свя­зи с Во­лы­нью, Кие­вом, го­ро­да­ми Северного При­чер­но­мо­рья. В пред­ме­стье Пинска - Ле­ще был за­ло­жен пра­во­слав­ный мо­на­стырь [Ле­щин­ский (Ле­щен­ский); круп­ный ре­лигиозный и про­све­ти­тель­ский центр XIII-XIX веков].

В XIV веке Пинск во­шёл в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ), с конца XIV - начала XI веков - центр Пин­ской волости. С конца XV - начала XVI веков фор­ми­ро­ва­лась ме­ст­ная еврейская об­щи­на.

В 1527 году го­род без­ус­пеш­но оса­ж­да­ли крым­ские та­та­ры.

Центр Пин­ско­го по­ве­та Бе­ре­стей­ско­го вое­вод­ст­ва (1566-1793 годы) ВКЛ (с 1569 года в со­ста­ве Ре­чи По­с­по­ли­той). В 1581 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во.

Осе­нью 1648 года, в на­ча­ле Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов, жи­те­ли Пинска под­ня­ли вос­ста­ние, ус­та­но­вив кон­так­ты с от­ря­да­ми ка­за­ков под ко­мандованием А. Не­ба­бы, пус­ти­ли их в го­род. 9-10 ноября 1648 года Пинск был взят пра­ви­тельственными вой­ска­ми Ре­чи Пос­по­ли­той под ко­мандованием Р. Мир­ско­го.

Во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годов не­од­но­крат­но штур­мо­вал­ся русскими вой­ска­ми (1655, 1664 годы) и от­ря­да­ми ка­за­ков (1660 год), силь­но по­стра­да­ли его ук­ре­п­ле­ния. По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года ос­тал­ся в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той.

В мае 1706 года, во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов, шведские вой­ска за­хва­ти­ли и раз­гра­би­ли го­род. В 1775-1784 годах со­ору­жён Ко­ро­лев­ский ка­нал (позд­нее Днеп­ров­ско-Буг­ский).

В 1793 году по Второму раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той во­шёл в со­став Российской им­пе­рии, с то­го же го­да уезд­ный го­род Мин­ской гу­бер­нии (в 1795-1796 годах Мин­ское на­ме­ст­ни­че­ство). С 1860-х годов на­ча­лось раз­ви­тие промышленности: в 1860 году на­чал ра­бо­ту са­хар­ный за­вод А.С. Скир­мун­та, в 1880 году - де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод ав­ст­ро-венгерских под­дан­ных братьев Лу­рье (ны­не «Пин­ск­древ») и другие. От­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железнодорожным ли­ни­ям Жа­бин­ка - Пинск (1882 год) и Лу­ни­нец - Пинск (1884 год), в го­ро­де в 1884 году соз­да­ны Главные мас­тер­ские По­лес­ских же­лез­ных до­рог (в начале XX века круп­ней­шее пред­при­ятие Пинска, ны­не опыт­ный за­вод пу­те­вых ма­шин станции Пинск Бе­ло­русской железной дороги). Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми в 1915-1919 годах.

Го­род за­нят ча­стя­ми РККА 25 января 1919 года, ус­та­нов­ле­на советская власть. До мар­та вхо­дил в со­став ССР Бе­ло­рус­сии. В мар­те 1919 - ию­ле 1920 годов ок­ку­пи­ро­ван польскими вой­ска­ми. В хо­де Со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года за­нят час­тя­ми РККА 23 ию­ля, но уже 27 сентября вновь пе­ре­шёл под кон­троль польских войск.

По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 года ото­шёл к Поль­ше. Центр по­ве­та По­лес­ско­го вое­вод­ст­ва Поль­ши (1921-1939 годы). С 1939 года в со­ста­ве СССР (смотрите Со­вет­ско-гер­ман­ские до­го­во­ры 1939 года), пе­ре­дан в со­став БССР. Центр Пин­ской области БССР (1939-1954 годов), од­но­вре­мен­но уезд­ный (1939-1940 годы) и рай­он­ный (с 1940 года) центр. В 1940-1941 годах в Пинске ба­зи­ро­ва­лась Пин­ская во­ен­ная фло­ти­лия РККФ.

В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван 5 июля 1941 года германскими вой­ска­ми. В августе 1941 года в го­ро­де рас­стре­ля­но около 10 тысяч ев­ре­ев, 28 ноября 1942 года унич­то­же­но так­же ме­ст­ное еврейское гет­то (свыше 16 тысяч человек). Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии 14 июля 1944 года в хо­де Бе­ло­рус­ской опе­ра­ции 1944 года. С 1954 года рай­он­ный центр Бре­ст­ской области БССР (с 1991 года Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь).

На тер­ри­то­рии Пинска и его ок­ре­ст­но­стей - ряд ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков древнерусского и бо­лее ран­не­го вре­ме­ни, в том числе мо­гиль­ник по­мор­ской куль­ту­ры на се­ве­ро-вос­то­ке Пинска, эл­ли­ни­сти­че­ская и римские мо­не­ты, ви­зантийская мо­не­та, че­ка­нен­ная в Си­ци­лии ме­ж­ду 639 и 668 годами. В од­ном из кур­га­нов на восточной ок­раи­не Пинска най­ден дир­хем, че­ка­нен­ный в Са­мар­кан­де в 952-953 годах. Кур­ган «Мин­дов­го­ва мо­ги­ла» (конца X - начала XI веков; высота бо­лее 5,5 м), со­дер­жал ос­тат­ки тру­по­сож­же­ния, ме­тал­лические пред­ме­ты (в том числе пан­цир­ная пла­сти­на).

Ста­рая часть го­ро­да рас­по­ло­же­на на ле­вом бе­ре­гу реки Пи­на. Здесь со­хра­ни­лись: ан­самбль мо­на­сты­ря фран­ци­скан­цев (ос­но­ван в 1396 году, за­крыт в XIX веке) с ба­роч­ным кос­тё­лом Воз­не­се­ния Ма­рии (1712-1730 годы, на фун­да­мен­тах 1510 года, фа­сад - 1766 год; в ин­терь­е­ре - ал­та­ри XVIII века, ор­ган - 1833-1837 годы, ико­ны XVI-XVIII веков), с коло­коль­ней (1817 год; четвертый ярус - 1920-е годы) и брат­ски­ми кор­пу­са­ми (1766-1769 годы); ба­роч­ное Г-об­раз­ное в пла­не зда­ние ие­зу­ит­ско­го кол­ле­гиу­ма (1651-1738 годы; ны­не Му­зей Бе­ло­русского По­ле­сья и дет­ская хо­рео­гра­фическая шко­ла), трёхъярус­ная при­до­рож­ная ча­сов­ня (XVII-XVIII века), клас­си­ци­стический дво­рец М. Бут­ри­мо­ви­ча (1784-1790 годы, ви­лен­ский архитектор К. Шильд­ха­уз), жи­лые до­ма XIX - начало XX веков. К се­ве­ро-вос­то­ку от ста­рой час­ти го­ро­да, в бывшем пред­ме­стье Ка­ро­лин, рас­по­ло­же­ны ба­роч­ный кос­тёл Святого Кар­ла Бор­ро­мея (1770-1782 годы; с 1992 года Кон­церт­ный зал ор­ган­ной му­зыки) и мо­на­стырь бер­нар­дин­цев (ос­но­ван в 1705, за­крыт в 1830-е годы) с кос­тё­лом (1786 год; с 1859 года пра­во­слав­ная церковь Святой Вар­ва­ры; Ие­ру­са­лим­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, XVI век), двухэтаж­ным кор­пу­сом (1828-1830 годы) и ко­ло­коль­ней (XIX век). В 1910-1930-е годы по­строе­ны: те­атр «Ка­зи­но» (1912 год; ны­не По­лес­ский дра­ма­тических те­атр), от­де­ле­ние Азо­во-Дон­ско­го бан­ка (1912-1915 годы), зда­ния Поль­ско­го бан­ка (1925 год, архитектор С. Шчесь­няк) и поч­ты (1937 год). Сре­ди по­стро­ек 1990-2000-х годов: со­бор Святого Фео­до­ра Ти­ро­на (1990-2001 годы, архитектор Л.В. Ма­ка­ре­вич), со­бор Вос­кре­се­ния Сло­ву­ще­го (ос­вя­щён в 1995 году) пра­во­слав­но­го жен­ско­го Свя­то-Вар­ва­рин­ско­го монастыря (ос­но­ван не позд­нее 1520 года; с 1596 года уни­ат­ский; с 1633 года ба­зи­ли­ан­ский; с 1839 года пра­во­слав­ный; уп­разд­нён в 1875 году, воз­ро­ж­дён в 1993 году). Па­мят­ни­ки Ге­рою Со­вет­ско­го Сою­за В.З. Хо­ру­жей (1973 год), Отечественной вой­ны 1812 года (1978 год). Ме­мо­ри­ал мо­ря­кам Днеп­ров­ской фло­ти­лии и пар­ти­за­нам, ос­во­бо­див­шим го­род в 1944 году (1950-1967 годы).

Пинск - важ­ный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Бе­ло­русского По­ле­сья. По­лес­ский государственный университет (2006 год). Цен­тра­ли­зо­ван­ная биб­лио­теч­ная сис­те­ма в со­ста­ве Цен­траль­ной библиотеки (1944 год), дет­ской библиотеки имени Я. Ко­ла­са (1946 год) и се­ми фи­лиа­лов. Му­зей Бе­ло­русского По­ле­сья (1926 год; ар­хео­ло­гическая кол­лек­ция, в том числе ке­ра­мической плит­ки конца XI - начала XII веков; гра­мо­ты XIV-XVII веков). По­лес­ский дра­ма­тический те­атр (ос­но­ван в 1954 году, с 1959 года Народный те­атр, с 1992 года Те­атр-сту­дия «Дио­ген», с 2006 года современное название). С 1997 года (1 раз в 2-3 го­да) про­хо­дит Ме­ж­ду­народный фольк­лор­ный фес­ти­валь «Палескі ка­ра­год».

Круп­ный спор­тив­ный центр: мо­то­боль­ный клуб «Ав­то­мо­би­лист» (1979 год; 17-крат­ный чем­пи­он Белоруссии). Спор­тив­ные ком­плек­сы: уни­вер­саль­ный «Вол­на» По­лес­ско­го государственного университета (2007 год), «Бе­л­О­СТО» (при­нял 3 чем­пио­на­та Ев­ро­пы по мо­то­бо­лу) и другие.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - промышленное про­изводство. Ве­ду­щие от­рас­ли: лес­ная и де­рево­об­ра­ба­ты­ваю­щая, лёг­кая, пи­ще­вая промышленность, ма­ши­но­строе­ние. В Пинске - пред­при­ятия хол­дин­га «Пин­ск­древ» (од­на из круп­ней­ших де­ре­во­об­раба­ты­ваю­щих ком­па­ний стра­ны; про­изводство ме­бе­ли, ДСП, фа­не­ры и другие), ком­па­ний «Стэн­лес» (ле­со­пи­ле­ние, ме­бель­ные щи­ты), «Строй­де­таль» (ме­бель); «Пин­ский лес­хоз» (ле­со­за­го­тов­ки, про­изводство пи­ло­ма­те­риа­лов и других материалов). Ком­па­ния «По­ле­сье» (круп­ней­ший нацаональный про­из­во­ди­тель верх­не­го три­ко­та­жа и по­лу­шер­стя­ной пря­жи), льно­за­вод и так далее. Ком­би­на­ты - мяс­ной, хле­бо­про­дук­тов (в том числе про­изводство ком­би­кор­мов); кон­серв­ный за­вод и другие предприятия. Сре­ди ве­ду­щих пред­при­ятий ма­ши­но­строе­ния - «Куз­лит­маш» (ве­ду­щее стан­ко­стро­ительное пред­при­ятие Бе­ло­рус­сии), «Гид­ро­сель­маш» (сельскохозяйственное обо­ру­до­ва­ние); за­во­ды - средств ма­лой ме­ха­ни­за­ции (экс­ка­ва­то­ры), су­до­строи­тель­но-су­до­ре­монт­ный, «Ка­мер­тон» (в основном про­изводство крем­ние­вых пла­стин для мик­ро­элек­тро­ни­ки), «Де­мет­ра» (на­во­зо­убо­роч­ные кон­вей­е­ры и прочее). Пред­при­ятия хи­ми­че­ской (в том числе за­вод ис­кус­ст­вен­ных кож - ве­ду­щий про­из­во­ди­тель ма­те­риа­лов на ос­но­ве по­ли­ви­нил­хло­ри­да в Бе­ло­рус­сии), мик­ро­био­ло­ги­че­ской (фер­мент­ные пре­па­ра­ты для про­изводства спир­та) промышленности, по про­изводству стро­ительных ма­те­риа­лов. Фаб­ри­ка ху­дожественных из­де­лий «Кры­ни­ца Па­лес­ся».

К се­ве­ро-за­па­ду от Пинска рас­по­ло­же­ны: в деревне По­ре­чье - парк «По­ре­чье» (1910 год; па­мят­ник при­ро­ды рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния); в деревне Охо­во - де­ревянная Кре­с­то­воз­дви­жен­ская церковь (1758 год); в деревне Жаб­чи­цы - де­ревянная церковь Святой Па­ра­ске­вы Пят­ницы (1788 год). К юго-вос­то­ку от го­ро­да: в деревне Ост­ров - де­ревянная церковь Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1720 год); в деревне Ло­па­ти­но - Литературный му­зей А.А. Бло­ка (1980 год).

Дополнительная литература:

Ми­ло­ви­дов А.К. Цер­ков­но-ар­хео­ло­ги­че­ские па­мят­ни­ки го­ро­да Пин­ска. Минск, 1898;

Гру­шев­ский А.С. Пин­ское По­ле­сье: Ис­то­ри­че­ские очер­ки. К., 1901-1903. Ч. 1-2;

Не­тыль­кин А.Т. Пинск: Ис­то­ри­че­ский очерк. Минск, 1961;

Рав­ди­на Т.В. По­лив­ные ке­рами­че­ские плит­ки из Пин­ска // Крат­кие со­об­ще­ния Ин­сти­ту­та ар­хео­ло­гии. М., 1963. Вып. 96;

Ку­ха­рен­ко Ю.В. Пин­ские кур­га­ны // Сла­вя­не и Русь. М., 1968;

Ду­нец А.П., Ми­ро­лю­бов Б.В. Пинск: Ис­тори­ко-эко­но­миче­ский очерк. Минск, 1977.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)