ПИНШАНЬ
На чтение: 1 минута
ПИНШАНЬ - городище и могильники периода Востосточного Чжоу (770-221 годы до н.э.) близ одноимённого современного уездного центра (провинции Хэбэй, Китай). Первые обследования в 1950-е годах, крупномасштабные раскопки в 1974-1982 годах.
Городище Линшоучэн (4,5:4 км) на севевном берегу реки Хутохэ; из трамбованной земли сооружены общие стены (ширина в основании до 35 м) и стена, делящая городище на западной и восточной части. Выявлены и конструкции, выступающие за линию стен до 150 м, шириной 10-50 м, на которых располагались башни или бастионы. В центре северной и западной стен располагались ворота, к которым вели утрамбованные улицы. С восточной стороны пристроен форт (1,05: 1,4 км), в его западной части - площадка из утрамбованной земли (60:60 м, высота 8,2 м) с пристройками с двух сторон.
В северо-западной части города и в 2 км к западу от него зафиксированы элитные кладбища, в том числе «царские» могилы. Могила № 1 - под 3-ступенчатым курганом (110:92 м, высота около 15 м); на первом уровне зафиксирован сток для воды шириной 1 м, выложенный из гальки, на втором - остатки стен и основания для опор, наверху - груды черепицы от кровли галереи и здания шатрового типа (храма). В насыпи: два человеческих погребения; две ямы («чэ-ма кэны») с колесницами (в одной сохранились 4), захоронениями 12 лошадей, крупных (возможно боевых) собак в ошейниках, украшенных драгоценными металлами; яма с тремя большими и одной малой лодками, костями жертвенных лошадей, баранов, собак. Основная могильная яма - с двумя дромосами по оси север - юг, стены обмазаны смесью глины с травой и побелены. В камере (14,9: 13,5 м, глубина 8,2 м) был саркофаг, окружённый по периметру кладкой из галечника толщиной 2 м; с двух сторон - ямы для инвентаря. Внутри находился набор из четырёх гробов-саркофагов, помещённых один в другой. Хотя они сильно разрушены, сохранилось около 19 тысяч находок, в том числе бронзовые 14 треножников, контейнеры для зерна, фляги (в одной - остатки слабоалкогольного напитка из проса), кубки на поддонах, блюда, детали крепления палатки, уникальные большие навершия в виде трезубцев; набор из 14 колоколов и 13 литофонов; инкрустированные золотом и серебром канделябры, столик, подставки для мебели, скульптуры людей, обезьян, драконов, фениксов, крылатых «тигров»; в скульптурных изображениях кошачьего хищника, терзающего оленя, и орла с распластанными крыльями видят реминисценции скифо-сибирского звериного стиля. Керамика - триподы, фляги, кубки, блюда; остатки лаковых изделий.
На двух флягах для вина содержится текст из 1101 иероглифа, из которого известно, что около 310 года до н.э. здесь захоронен ван Цо, правитель государства Чжуншань (известно в китайских летописях с 414 года до н.э., наследовало государству Сяньюй, созданному племенем «белых» ди; в 296 году до н.э. разгромлено коалицией государств Чжао, Ци и Янь). Есть сведения о генеалогии чжуншаньских ванов, о походе (скорее всего, в 316 году до н.э.) в союзе с государством Ци против государства Янь, захвате десятков городов. На бронзовой пластине (94:48:0,8 см, масса 32,1 кг) с помощью золотой и серебряной инкрустаций нанесён план строительства погребального парка с указанием размера зданий (5 поминальных храмов и 4 подсобных помещения), стилобата, на котором размещены храмы, окружающей их стены с воротами (древнейший архитектурный чертёж на территории Китая); также нанесён текст указа об этом строительстве. Замеры показали, что указ и план (в масштабе 1:500) относились именно к погребально-поминальному комплексу могилы № 1, который не был достроен.
К царским относится и могила № 6. Она сохранилась хуже, имела сходную конструкцию кургана и основные погребения, три впускных погребения, два «чэ-ма кэна».