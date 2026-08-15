ПИНШАНЬ На чтение: 1 минута

ПИНШАНЬ - го­ро­ди­ще и мо­гиль­ни­ки пе­рио­да Востосточного Чжоу (770-221 годы до н.э.) близ од­но­имён­но­го современного уезд­но­го цен­тра (провинции Хэ­бэй, Ки­тай). Пер­вые об­сле­до­ва­ния в 1950-е годах, круп­но­мас­штаб­ные рас­коп­ки в 1974-1982 годах.

Го­ро­ди­ще Лин­шо­учэн (4,5:4 км) на севевном бе­ре­гу реки Ху­то­хэ; из трам­бо­ван­ной зем­ли со­ору­же­ны об­щие сте­ны (ши­ри­на в ос­но­ва­нии до 35 м) и сте­на, де­ля­щая го­ро­ди­ще на западной и восточной час­ти. Вы­яв­ле­ны и кон­ст­рук­ции, вы­сту­паю­щие за ли­нию стен до 150 м, ши­ри­ной 10-50 м, на ко­то­рых рас­по­ла­га­лись баш­ни или бас­тио­ны. В цен­тре северной и западной стен рас­по­ла­га­лись во­ро­та, к ко­то­рым ве­ли ут­рам­бо­ван­ные ули­цы. С восточной сто­ро­ны при­стро­ен форт (1,05: 1,4 км), в его западной час­ти - пло­щад­ка из ут­рам­бо­ван­ной зем­ли (60:60 м, высота 8,2 м) с при­строй­ка­ми с двух сто­рон.

В северо-западной час­ти го­ро­да и в 2 км к за­па­ду от не­го за­фик­си­ро­ва­ны элит­ные клад­би­ща, в том числе «цар­ские» мо­ги­лы. Мо­ги­ла № 1 - под 3-сту­пен­ча­тым кур­га­ном (110:92 м, высота около 15 м); на первом уров­не за­фик­си­ро­ван сток для во­ды ши­ри­ной 1 м, вы­ло­жен­ный из галь­ки, на втором - ос­тат­ки стен и ос­но­ва­ния для опор, на­вер­ху - гру­ды че­ре­пи­цы от кров­ли га­ле­реи и зда­ния шат­ро­во­го ти­па (хра­ма). В на­сы­пи: два че­ло­ве­че­ских по­гре­бе­ния; две ямы («чэ-ма кэ­ны») с ко­лес­ни­ца­ми (в од­ной со­хра­ни­лись 4), за­хо­ро­не­ния­ми 12 ло­ша­дей, круп­ных (возможно бое­вых) со­бак в ошей­ни­ках, ук­ра­шен­ных дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми; яма с тремя боль­ши­ми и одной ма­лой лод­ка­ми, кос­тя­ми жерт­вен­ных ло­ша­дей, ба­ра­нов, со­бак. Основная мо­гиль­ная яма - с двумя дро­мо­са­ми по оси се­вер - юг, сте­ны об­ма­за­ны сме­сью гли­ны с тра­вой и по­бе­ле­ны. В ка­ме­ре (14,9: 13,5 м, глу­би­на 8,2 м) был сар­ко­фаг, ок­ру­жён­ный по пе­ри­мет­ру клад­кой из га­леч­ни­ка тол­щи­ной 2 м; с двух сто­рон - ямы для ин­вен­та­ря. Внут­ри на­хо­дил­ся на­бор из четырёх гро­бов-сар­ко­фа­гов, по­ме­щён­ных один в дру­гой. Хо­тя они силь­но раз­ру­ше­ны, со­хра­ни­лось около 19 тысяч на­хо­док, в том числе брон­зо­вые 14 тре­нож­ни­ков, кон­тей­не­ры для зер­на, фля­ги (в од­ной - ос­тат­ки сла­бо­ал­ко­голь­но­го на­пит­ка из про­са), куб­ки на под­до­нах, блю­да, де­та­ли кре­п­ле­ния па­лат­ки, уни­каль­ные боль­шие на­вер­шия в ви­де тре­зуб­цев; на­бор из 14 ко­ло­ко­лов и 13 ли­то­фо­нов ; ин­кру­сти­ро­ван­ные зо­ло­том и се­реб­ром кан­де­ляб­ры, сто­лик, под­став­ки для ме­бе­ли, скульп­ту­ры лю­дей, обезь­ян, дра­ко­нов, фе­ник­сов, кры­ла­тых «тиг­ров»; в скульп­тур­ных изо­браже­ни­ях ко­шачь­е­го хищ­ни­ка, тер­заю­щего оле­ня, и ор­ла с рас­пла­стан­ны­ми крыль­я­ми ви­дят ре­ми­нис­цен­ции скифо-си­бир­ско­го зве­ри­но­го сти­ля. Ке­ра­ми­ка - три­по­ды, фля­ги, куб­ки, блю­да; ос­тат­ки ла­ко­вых из­де­лий.

На двух фля­гах для ви­на со­дер­жит­ся текст из 1101 ие­рог­ли­фа, из ко­то­ро­го из­вест­но, что около 310 года до н.э. здесь за­хо­ро­нен ван Цо, пра­ви­тель государства Чжун­шань (из­вест­но в китайских ле­то­пи­сях с 414 года до н.э., на­сле­до­ва­ло государству Сянь­юй, соз­дан­но­му пле­ме­нем «бе­лых» ди; в 296 году до н.э. раз­гром­ле­но коа­ли­ци­ей го­су­дарств Чжао, Ци и Янь). Есть све­де­ния о ге­неа­ло­гии чжун­шань­ских ва­нов, о по­хо­де (ско­рее все­го, в 316 году до н.э.) в сою­зе с государством Ци про­тив государства Янь, за­хва­те де­сят­ков го­ро­дов. На брон­зо­вой пла­сти­не (94:48:0,8 см, мас­са 32,1 кг) с по­мо­щью зо­ло­той и се­реб­ря­ной ин­кру­ста­ций на­не­сён план строи­тель­ст­ва по­гре­баль­но­го пар­ка с ука­за­ни­ем раз­ме­ра зда­ний (5 по­ми­наль­ных хра­мов и 4 под­соб­ных по­ме­ще­ния), сти­ло­ба­та, на ко­то­ром раз­ме­ще­ны хра­мы, ок­ру­жаю­щей их сте­ны с во­ро­та­ми (древ­ней­ший ар­хитектурный чер­тёж на тер­ри­то­рии Ки­тая); так­же на­не­сён текст ука­за об этом строи­тель­ст­ве. За­ме­ры по­ка­за­ли, что указ и план (в мас­шта­бе 1:500) от­но­си­лись имен­но к по­гре­баль­но-по­ми­наль­но­му ком­плек­су мо­ги­лы № 1, ко­то­рый не был до­стро­ен.

К цар­ским от­но­сит­ся и мо­ги­ла № 6. Она со­хра­ни­лась ху­же, име­ла сход­ную кон­ст­рук­цию кур­га­на и основные по­гре­бе­ния, три впу­ск­ных по­гре­бе­ния, два «чэ-ма кэ­на».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)