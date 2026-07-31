Пиночéт Угáрте, Аугусто

Пиночéт Угáрте ( исп. Pinochet Ugarte) , Аугусто (25.11.1915, Вальпараисо — 10.12.2006, Сантьяго) — чилийский военный, политик. Закончил военную академию и учился в Университете Чили. В 1953 вышла его первая книга по геополитике. С 1969 бригадный генерал, с 1971 — дивизионный, тогда же командующий столичным гарнизоном. С августа 1973 командующий сухопутными вой­сками. Присоединился и возглавил заговор военных, осуществивших военный переворот 11 сентября 1973, свергнувшего правительство Сальвадора Альенде . Возглавил пришедшую к власти Хунту, а в 1974 стал президентом республики. В стране была установлена террористическая диктатура, оправдывавшаяся свои действия состоянием внутренней вой­ны с марксизмом и левыми. Провел радикальные неолиберальные реформы в экономике и в социальной сфере, демонтировав социальное государство и его институты. В 1980 инициировал и провел плебисцит по новой конституции, основанной на принципах «субсидиарности государства». По этой конституции в 1981 вступил в должность президента на срок 8 лет, с правом продления полномочий в случае одобрения на плебисците 1988. П. проиграл референдум (55 % против и 42 % за) и был вынужден провести выборы, зарезервировав для себя пост командующего армией с широкими полномочиями вмешательства в политику правительства (оставался на этом посту до 1998), а также место пожизненного сенатора, что обеспечивало ему судебный иммунитет. В 1998 был арестован в Лондоне, где находился на лечении, по обвинениям испанского судьи за нарушения прав человека, потребовавшего его экстрадиции в Испанию. Пока шли судебные разбирательства, находился под домашним арестом. В конце концов Великобритания отказала в экстрадиции и позволила ему вернуться в Чили в 2000. В августе 2000 Верховный суд Чили снял с него неприкосновенность, и начался судебный процесс по преступлениям периода диктатуры. В 2001 суд признал его страдающим старческим слабоумием и освободил от уголовного преследования. Тем не менее, открывались новые дела: обвинения в убийствах, пытках, похищениях людей, коррупции, наркоторговле. 10 декабря 2006 умер в госпитале в Сантьяго после инфаркта. Так как он не был конституционным президентом, ни государственного траура, ни государственных похорон не было, были отданы только военные почести как главнокомандующему.

Лит.: Huneeus C. El régimen de Pinochet. Santiago de Chile, 2002; Vial Correa G. Pinochet la biografía. Santiago de Chile, 2003; Богуш Е. Ю., Щелчков А. А. Политическая история Чили, ХХ век. М., 2009. А. А. Щелчков.