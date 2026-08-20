ПИНК ФЛОЙД

ПИНК ФЛОЙД - английская рок-груп­па.

Сло­жи­лась в 1965 году в Лон­до­не.

Пер­во­на­чаль­ный со­став: Сид (Род­жер Кит) Бар­ретт (1946-2006 годы, ги­та­рист, во­ка­лист), Ник (Ни­ко­лас Берк­ли) Мей­сон (родился в 1944 году, удар­ник), Род­жер Уо­терс (родился 1943 году, ком­по­зи­тор, бас-ги­та­рист, во­ка­лист) и Рик (Ри­чард Уиль­ям) Райт (1943-2008 годы, кла­виш­ник).

В даль­ней­шем со­став ме­нял­ся: с 1968 года ме­сто ве­ду­ще­го ги­та­ри­ста за­нял Дей­вид Гил­мор (родился в 1946 году), в 1979 году груп­пу по­ки­нул Райт, в 1985 году - Уо­терс и так далее.

С на­ча­ла кон­церт­ной дея­тель­но­сти груп­па при­да­ва­ла боль­шое зна­че­ние ви­део­ря­ду (раз­но­об­раз­ные све­то­вые эф­фек­ты), в ау­дио­трек вне­дря­ла шу­мы (на­по­до­бие кон­крет­ной музыки ). Отдельные ком­по­зи­ции не­ред­ко объ­е­ди­ня­лись в те­ма­тические сюи­ты зна­чительной про­тя­жён­но­сти.

«Пинк Флойд» на­зва­ла собственный тип ро­ка «пси­хо­де­ли­че­ским», под­чёр­ки­вая при этом пси­хо­ло­гическую ос­но­ву его воз­дей­ст­вия на слу­ша­те­ля и от­вер­гая связь с гал­лю­ци­но­ге­на­ми.

Аль­бо­мы, сни­скав­шие груп­пе ми­ро­вую из­вест­ность: «Об­рат­ная сто­ро­на Лу­ны» («Dark Side of the Moon», 1973 год), «Жаль, что те­бя здесь нет» («Wish you were here», 1975 год), «Жи­вот­ные» («Animals», 1977 год), «Сте­на» («Wall», 1979 год).

По­сле 1994 года груп­па фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать, му­зы­кан­ты сфор­ми­ро­ва­ли собственные груп­пы, ста­ли вы­сту­пать и за­пи­сы­вать­ся са­мо­стоя­тель­но (например, Уо­терс га­ст­ро­ли­ро­вал в Рос­сии с яр­ким музыкальным шоу «Сте­на» в 2011 году).

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