ПИНЪИНТУАНЬ ДВИЖЕНИЕ
ПИНЪИНТУАНЬ ДВИЖЕНИЕ - антибританское партизанское движение в Китае в 1841-1842 годах.
Поводом к развёртыванию движения пинъинтуань послужила политика Великобритании по контрабандному ввозу опиума в Китай и последовавшая за этим так нахываемая Первая опиумная война (смотрите Англо-китайская война 1840-1842 годов).
В 1839 году уполномоченный цинского правительства по борьбе с торговлей опиумом Линь Цзэсюй конфисковал 1 тысячу тонн наркотиков, ввезённых в Китай иностранными судами. В ответ на это англичане в июне 1840 года блокировали с моря город Гуанчжоу. Несмотря на заключённое 27 мая 1841 года соглашение об отказе от штурма города в обмен на выплату контрибуции, стоявшие под Гуанчжоу британские части начали грабить его окрестности. Вслед за этим началось стихийное формирование партизанских отрядов, в том числе «пинъинтуаней». С мая 1841 года движение пинъинтуань охватило значительную территорию. «Пинъинтуани» совершали нападения на британские части (самое крупное - 30 мая 1841 года у деревни Саньюаньли).
Движение аинъинтуань прекратилось после заключения Нанкинского договора 1842 года.