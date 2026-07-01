ПИНЪИНТУАНЬ ДВИЖЕНИЕ

ПИНЪИНТУАНЬ ДВИЖЕНИЕ - ан­ти­бри­тан­ское пар­ти­зан­ское дви­же­ние в Ки­тае в 1841-1842 годах.

По­во­дом к раз­вёр­ты­ва­нию движения пинъинтуань по­слу­жи­ла по­ли­ти­ка Ве­ли­ко­бри­та­нии по кон­тра­банд­но­му вво­зу опиу­ма в Ки­тай и по­сле­до­вав­шая за этим так нахываемая Первая опи­ум­ная вой­на (смотрите Анг­ло-ки­тай­ская вой­на 1840-1842 годов).

В 1839 году упол­но­мо­чен­ный цин­ско­го пра­ви­тель­ст­ва по борь­бе с тор­гов­лей опиу­мом Линь Цзэ­сюй кон­фи­ско­вал 1 тысячу тонн нар­ко­ти­ков, вве­зён­ных в Ки­тай иностранными су­да­ми. В от­вет на это анг­ли­ча­не в ию­не 1840 года бло­ки­ро­ва­ли с мо­ря город Гу­ан­чжоу. Не­смот­ря на за­клю­чён­ное 27 мая 1841 года со­гла­ше­ние об от­ка­зе от штур­ма го­ро­да в об­мен на вы­пла­ту кон­три­бу­ции, сто­яв­шие под Гу­ан­чжоу британские час­ти на­ча­ли гра­бить его ок­ре­ст­но­сти. Вслед за этим на­ча­лось сти­хий­ное фор­ми­ро­ва­ние пар­ти­зан­ских от­ря­дов, в том числе «пинъ­ин­туа­ней». С мая 1841 года движение пинъинтуань ох­ва­ти­ло зна­чительную тер­ри­то­рию. «Пинъ­ин­туа­ни» со­вер­ша­ли на­па­де­ния на британские час­ти (са­мое круп­ное - 30 мая 1841 года у деревни Сань­юань­ли).

Движение аинъинтуань пре­кра­ти­лось по­сле за­клю­че­ния Нан­кин­ско­го до­го­во­ра 1842 года.

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