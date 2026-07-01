ПИНЕ АНТУАН

ПИНЕ АНТУАН - французский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Сын фаб­ри­канта. Обу­чал­ся в кол­ле­же Святой Ма­рии в гороже Сен-Ша­мон.

В октябре 1912 года при­зван в ар­мию, уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны, в сентябре 1914 года тя­же­ло ра­нен.

В конце 1920-х годов на­чал по­ли­тическую карь­е­ру. В 1929-1977 годах- мэр Сен-Ша­мо­на, в 1936-1938 годах - член Па­ла­ты де­пу­та­тов (как не­за­ви­си­мый кан­ди­дат), в 1938-1941 годах - се­на­тор.

В 1940 году го­ло­со­вал за пе­ре­да­чу вла­сти мар­ша­лу А.Ф. Пе­те­ну , на­зна­чен чле­ном Национального со­ве­та, но ни­ко­гда в нём не за­се­дал. В сентябре 1945 года ли­шил­ся пра­ва из­би­рать­ся в государственные ор­га­ны (за под­держ­ку Пе­те­на в 1940 году), од­на­ко бла­го­да­ря Р. Кас­се­ну в ок­тяб­ре то­го же го­да за­прет был снят.

В 1946 году из­бран де­пу­та­том Уч­ре­дительного со­б­ра­ния второго со­зы­ва. В 1946-1958 - депутат Национального со­б­ра­ния от пар­тии «не­за­ви­си­мых» [при­сое­ди­нил­ся к ней в 1948; см. На­цио­наль­ный центр не­за­ви­си­мых и кре­сть­ян (СНИП) ]. В 1948-1949 годах - государственный сек­ре­тарь по де­лам эко­но­ми­ки, в 1950-1952 годах - министр об­щественных ра­бот, транс­пор­та и ту­риз­ма. В мар­те 1952 - январе 1953 годов - председатель Со­ве­та ми­ни­ст­ров и од­но­вре­мен­но министр эко­но­ми­ки и фи­нан­сов.

Глав­ную цель ви­дел в сни­же­нии ин­фля­ции и обес­пе­че­нии ста­биль­но­сти фран­ка. Пра­ви­тель­ст­во Пине пе­ре­смот­ре­ло бюд­жет и со­кра­ти­ло государственные вло­же­ния в эко­но­ми­ку, вы­пус­ти­ло государственный за­ём (29 мая 1952 года), про­цен­ты по ко­то­ро­му на­чис­ля­лись в зо­ло­те, а все под­пис­чи­ки ос­во­бо­ж­да­лись от уп­ла­ты по­до­ход­но­го на­ло­га и на­ло­га на на­след­ст­во. В со­ци­аль­ной сфе­ре был при­нят за­кон (8 июля 1952 года) об ин­дек­са­ции ми­ни­маль­ной меж­про­фес­сио­наль­ной га­ран­ти­ро­ван­ной за­ра­бот­ной пла­ты (СМИГ) в со­от­вет­ст­вии с рос­том стои­мо­сти жиз­ни.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке, сле­дуя «пла­ну Пле­ве­на» (смотрите в статье Пле­вен Р .), Пине одоб­рил в мае 1952 года под­пи­са­ние до­го­во­ра об уч­ре­ж­де­нии Ев­ро­пей­ско­го обо­ро­ни­тель­но­го со­об­ще­ст­ва.

В феврале 1955 - феврале 1956 годов - министр иностранных дел. Уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах о за­клю­че­нии Го­су­дар­ст­вен­но­го до­го­во­ра о вос­ста­нов­ле­нии не­за­ви­си­мой и де­мо­кра­ти­че­ской Ав­ст­рии 1955 года, пе­ре­го­во­рах по пре­дос­тав­ле­нию не­за­ви­си­мо­сти Ма­рок­ко (август- сентябрь 1955 года, Экс-ле-Бен).

В ию­не 1958 - январе 1959 годов, в январе 1959 - январе 1960 годов - министр эко­но­ми­ки и фи­нан­сов в пра­ви­тель­ст­вах Ш. де Гол­ля и М. Деб­ре. Доб­ро­воль­но по­ки­нул свой пост из-за рас­хо­ж­де­ний во взгля­дах с де Гол­лем по во­про­сам внеш­ней по­ли­ти­ки, по­сле че­го по­сте­пен­но ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.

В 1962-1973 годах - почётный пре­зи­дент СНИП, в 1973-1974 годах - ме­диа­тор рес­пуб­ли­ки (ана­лог ом­буд­сме­на).

Сочинения:

La Politique 9economique en cours. P., 1952;

Un Franсais comme les autres: entretiens avec A. Veil. P., 1984.