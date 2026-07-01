ПИНЕ АНТУАН
ПИНЕ АНТУАН - французский государственный и политический деятель.
Сын фабриканта. Обучался в коллеже Святой Марии в гороже Сен-Шамон.
В октябре 1912 года призван в армию, участник Первой мировой войны, в сентябре 1914 года тяжело ранен.
В конце 1920-х годов начал политическую карьеру. В 1929-1977 годах- мэр Сен-Шамона, в 1936-1938 годах - член Палаты депутатов (как независимый кандидат), в 1938-1941 годах - сенатор.
В 1940 году голосовал за передачу власти маршалу А.Ф. Петену, назначен членом Национального совета, но никогда в нём не заседал. В сентябре 1945 года лишился права избираться в государственные органы (за поддержку Петена в 1940 году), однако благодаря Р. Кассену в октябре того же года запрет был снят.
В 1946 году избран депутатом Учредительного собрания второго созыва. В 1946-1958 - депутат Национального собрания от партии «независимых» [присоединился к ней в 1948; см. Национальный центр независимых и крестьян (СНИП)]. В 1948-1949 годах - государственный секретарь по делам экономики, в 1950-1952 годах - министр общественных работ, транспорта и туризма. В марте 1952 - январе 1953 годов - председатель Совета министров и одновременно министр экономики и финансов.
Главную цель видел в снижении инфляции и обеспечении стабильности франка. Правительство Пине пересмотрело бюджет и сократило государственные вложения в экономику, выпустило государственный заём (29 мая 1952 года), проценты по которому начислялись в золоте, а все подписчики освобождались от уплаты подоходного налога и налога на наследство. В социальной сфере был принят закон (8 июля 1952 года) об индексации минимальной межпрофессиональной гарантированной заработной платы (СМИГ) в соответствии с ростом стоимости жизни.
Во внешней политике, следуя «плану Плевена» (смотрите в статье Плевен Р.), Пине одобрил в мае 1952 года подписание договора об учреждении Европейского оборонительного сообщества.
В феврале 1955 - феврале 1956 годов - министр иностранных дел. Участвовал в переговорах о заключении Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года, переговорах по предоставлению независимости Марокко (август- сентябрь 1955 года, Экс-ле-Бен).
В июне 1958 - январе 1959 годов, в январе 1959 - январе 1960 годов - министр экономики и финансов в правительствах Ш. де Голля и М. Дебре. Добровольно покинул свой пост из-за расхождений во взглядах с де Голлем по вопросам внешней политики, после чего постепенно отошёл от активной политической деятельности.
В 1962-1973 годах - почётный президент СНИП, в 1973-1974 годах - медиатор республики (аналог омбудсмена).
Сочинения:
La Politique 9economique en cours. P., 1952;
Un Franсais comme les autres: entretiens avec A. Veil. P., 1984.