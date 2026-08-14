ПИНЧОН ТОМАС
ПИНЧОН ТОМАС - американский писатель.
Получил инжинерно-физическое образование в Корнеллском университете (1953-1955 годы); после службы в ВМФ США в 1957-1959 годах продолжил учёбу на отделении англиской филологии Корнеллского университета, где посещал лекции В.В. Набокова. В 1960-1962 годах сотрудник корпорации «Боинг». Затем посвятил себя литературному творчеству.
Известность Пинчону принесли романы «V» («V», 1963 год, русский перевод 2000 года) и «Выкрикивается лот 49» («The сrying of lot 49», 1966 год, русский перевод 2000 года), в которых гротеск, чёрный юмор, акцентированный комизм и эстетика всепоглощающего абсурда сочетаются с описанием мира техники и прогресса, математических формул и законов современной физики.
Одним из ярких воплощений эстетики постмодернизма стал наиболее значительный роман Пинчона «Радуга тяготения» («Gravity’s rainbow», 1973 год, русский перевод 2012 года) - масштабное эпическое полотно, в котором события Второй мировой войны стали фоном для размышлений о приближающемся техногенном апокалипсисе как результате вселенского заговора, духовной «энтропии» и обречённости общества потребления; текст насыщен философскими и литературными аллюзиями, тонкой языковой игрой, пародийным воспроизведением штампов и образов массовой культуры.
После длительной паузы вернулся к романному творчеству, обратившись к широкому спектру проблем - от событий далёкого прошлого до современности, пародируя повествовательной стратегии жанров современной массовой литературы (детектив, триллер и другие): романы «Вайнлэнд» («Vineland», 1990 год), «Мейсон и Диксон» («Mason & Dixon», 1997 год), «Врождённый грех» («Inherent vice», 2009 год). Автор рассказов, эссе.
Сочинения:
Slow learner. N.Y., 1985;
Against the Day. N.Y., 2006;
Радуга тяготения. М., 2012.