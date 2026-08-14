ПИНЧОН ТОМАС

ПИНЧОН ТОМАС - американский пи­са­тель.

По­лу­чил инжинерно-фи­зическое об­ра­зо­ва­ние в Кор­нелл­ском университете (1953-1955 годы); по­сле служ­бы в ВМФ США в 1957-1959 годах про­дол­жил учё­бу на от­де­ле­нии англиской фи­ло­ло­гии Кор­нелл­ско­го университета, где по­се­щал лек­ции В.В. На­бо­ко­ва . В 1960-1962 годах со­труд­ник кор­по­ра­ции «Бо­инг». За­тем по­свя­тил се­бя литературному твор­че­ст­ву.

Из­вест­ность Пинчону при­нес­ли ро­ма­ны «V» («V», 1963 год, русский перевод 2000 года) и «Вы­кри­ки­ва­ет­ся лот 49» («The сrying of lot 49», 1966 год, русский перевод 2000 года), в ко­то­рых гро­теск, чёр­ный юмор, ак­цен­ти­ро­ван­ный ко­мизм и эс­те­ти­ка все­по­гло­щаю­ще­го аб­сур­да со­че­та­ют­ся с опи­са­ни­ем ми­ра тех­ни­ки и про­грес­са, ма­те­ма­тических фор­мул и за­ко­нов современной фи­зи­ки.

Од­ним из яр­ких во­пло­ще­ний эс­те­ти­ки по­стмо­дер­низ­ма стал наи­бо­лее зна­чительный ро­ман Пинчона «Ра­ду­га тя­го­те­ния» («Gravity’s rainbow», 1973 год, русский перевод 2012 года) - мас­штаб­ное эпическое по­лот­но, в ко­то­ром со­бы­тия Второй ми­ро­вой вой­ны ста­ли фо­ном для раз­мыш­ле­ний о при­бли­жаю­щем­ся тех­но­ген­ном апо­ка­лип­си­се как ре­зуль­та­те все­лен­ско­го за­го­во­ра, ду­хов­ной «эн­тро­пии» и об­ре­чён­но­сти об­ще­ст­ва по­треб­ле­ния; текст на­сы­щен фи­лософскими и литературными ал­лю­зия­ми, тон­кой язы­ко­вой иг­рой, па­ро­дий­ным вос­про­из­ве­де­ни­ем штам­пов и об­ра­зов мас­со­вой куль­ту­ры.

По­сле дли­тель­ной пау­зы вер­нул­ся к ро­ман­но­му твор­че­ст­ву, об­ра­тив­шись к ши­ро­ко­му спек­тру про­блем - от со­бы­тий да­лё­ко­го про­шло­го до со­вре­мен­но­сти, па­ро­ди­руя по­ве­ст­во­вательной стра­те­гии жан­ров современной мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры (де­тек­тив, трил­лер и другие): ро­ма­ны «Вайн­лэнд» («Vineland», 1990 год), «Мей­сон и Дик­сон» («Mason & Dixon», 1997 год), «Вро­ж­дён­ный грех» («Inherent vice», 2009 год). Ав­тор рас­ска­зов, эс­се.

Сочинения:

Slow learner. N.Y., 1985;

Against the Day. N.Y., 2006;

Ра­ду­га тя­го­те­ния. М., 2012.