ПИНЦА ЭЦИО
ПИНЦА ЭЦИО - итальянский и американский певец, один из крупнейших басов XX века.
Учился в Болонской консерватории у А. Веццани.
Дебютировал на оперной сцене в 1914 году. С 1920 года пел в различных итальянских театрах, в том числе в 1922-1924 годах в миланском «Ла Скала» (в 1924 году участвовал в первой постановке оперы «Нерон» А. Бойто). В 1926-1948 годах - солист нью-йоркской «Метрополитен-оперы». Основа репертуара - итальянской и французской оперы XIX - начала XX веков и оперы В.А. Моцарта; одна из знаменитых ролей - Дон Жуан в одноименной опере Моцарта [исполнение в постановке под управлением Б. Вальтера (1942 год, «Метрополитен-опера») сохранилось в аудиозаписи]. Выступал также в операх Р. Вагнера, М.П. Мусоргского (Борис и Пимен в «Борисе Годунове», Черевик в «Сорочинской ярмарке»), Н.А. Римского-Корсакова (Царь Додон в «Золотом петушке»; все - на итал. языке).
Гастролировал в крупнейших оперных театрах мира (в 1930-1939 годах в лондонском театре «Ковент-Гарден»). С 1930 года участник международных фестивалей в Зальцбурге. В 1948 году оставил оперную сцену, продолжал выступать в опереттах и мюзиклах на Бродвее (в том числе в первой постановке мюзикла «South Pacific» Р. Роджерса, 1949 год). Многочисленные аудиозаписи (с 1927 года).
С 1947 года снимался в кино, сыграл главную роль в романтической комедии «Постыдно строгая» (1951 год, режиссёр М. Франк), роль Ф.И. Шаляпина в музыкальном фильме «Сегодня мы поём» («Tonight we sing», 1953 год, режиссёр М. Лейзен).
Сочинения:
An autobiography. N.Y., 1958 (with R. Magidoff).