ПИНАКОТЕКА БРЕРА

ПИНАКОТЕКА БРЕРА - му­зей в Ми­ла­не .

Рас­по­ла­га­ет­ся в Па­лац­цо Бре­ра (на мес­те мо­на­сты­ря уми­лиа­тов XIV века, пе­ре­шед­ше­го в 1572 году к ие­зуи­там), по­стро­ен­ном по про­ек­ту 1627-1628 годов (архитектор Ф.М. Ри­ки­ни), рас­ши­ре­но и пе­ре­строе­но в сти­ле клас­си­циз­ма по про­ек­ту Дж. Пьер­ма­ри­ни (на­чи­ная с 1774 года).

Во дво­ре у главного вхо­да - брон­зо­вая ста­туя «На­по­ле­он в об­ра­зе Мар­са» (1859 год, по мо­де­ли А. Ка­но­вы около 1811 года).

Пинакотека Брера воз­ник­ла как кол­лек­ция ми­лан­ской Академии Художеств (ос­но­ва­на Ма­ри­ей Те­ре­зи­ей Ав­ст­рий­ской в 1776 году), вклю­ча­ла в се­бя ко­пии зна­ме­ни­тых про­из­ве­де­ний стан­ко­вой и мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си, гип­со­вые слеп­ки скульп­тур, а так­же кар­ти­ны из се­ку­ля­ри­зо­ван­ных цер­ков­ных со­б­ра­ний.

В пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ско­го за­вое­ва­ния Ита­лии по ини­циа­ти­ве Э. де Бо­гар­не и под руководством Дж. Бос­си со­б­ра­ние по­пол­ни­лось мн. про­из­ве­де­ния­ми из хра­мов и мо­на­сты­рей со всей Ита­лии, пре­ж­де все­го из Пап­ско­го государства, Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки, Ми­ла­на и Лом­бар­дии. К концу 1812 года кол­лек­ция ака­де­мии на­счи­ты­ва­ла свыше 800 кар­тин, из ко­то­рых лишь часть бы­ла воз­вра­ще­на по­сле Рес­тав­ра­ции их за­кон­ным вла­дель­цам, за­тем она по­пол­ня­лась за счёт да­ре­ний и при­об­ре­те­ний; сре­ди не­дав­них по­пол­не­ний - кол­лек­ции современного искусства Э. и М. Йе­зи и Л. и А. Ви­та­ли.

В 1882 году Пинакотека Брера от­де­ле­на от ака­де­мии и об­ре­ла са­мо­стоя­тель­ность.

Пинакотека Брера - од­но из круп­ней­ших со­б­ра­ний итальянской жи­во­пи­си XIII-XX веков и од­но из не­мно­гих в Ита­лии, с дос­та­точ­ной пол­но­той пред­став­ляю­щих все ло­каль­ные шко­лы: лом­бард­скую (Джо­ван­ни да Ми­ла­но, Бра­ман­ти­но, Д. Бра­ман­те, Б. Луи­ни), си­ен­скую ( А. Ло­рен­цет­ти ), па­ду­ан­скую (А. Ман­те­нья), ве­не­ци­ан­скую (се­мья Бел­ли­ни, Джен­ти­ле да Фаб­риа­но, Чи­ма да Ко­нель­я­но, К. Кри­вел­ли, Ти­ци­ан, Тин­то­рет­то, П. Ве­ро­не­зе, Дж.Б. Тье­по­ло, Б. Бел­лот­то, Ка­на­лет­то, Ф. Гвар­ди, П. Лон­ги и другие), ве­не­ци­ан­ской Тер­ра­фер­мы (Ро­ма­ни­но, Дж.Дж. Са­воль­до, Дж. Б. Мо­ро­ни, Мо­рет­то), ум­брий­скую (Пье­ро дел­ла Фран­че­ска, Л. Синь­о­рел­ли), фер­рар­скую (К. Ту­ра, Ф.дель Кос­са, Э.де Ро­бер­ти, Д. Дос­си, Га­ро­фа­ло), рим­скую (Ра­фа­эль, Ка­ра­вад­жо), бо­лон­скую (Г. Ре­ни, Гвер­чи­но, Дж.М. Крес­пи), парм­скую (Кор­ред­жо), не­апо­ли­тан­скую (М. Пре­ти), шко­лу Ри­ми­ни (Дж. Ба­рон­цио), а так­же итальянских мас­те­ров начала XX века (А. Ап­пиа­ни, С. Ле­га, Дж. Фат­то­ри, Ф. Дзан­до­ме­не­ги, У. Боч­чо­ни, К. Кар­ра, Дж. Мо­ран­ди, Ф. де Пи­зис, М. Ма­ри­ни и другие).

В со­б­ра­ние Пинакотеки Брера так­же во­шли про­из­ве­де­ния ни­дер­ланд­ской, фла­манд­ской (П.П. Ру­бенс, А. ван Дейк, Я. Йор­данс), гол­ланд­ской (Рем­брандт, А. Го­вартс, Ян ван Гой­ен), не­мец­кой (А.Р. Менгс), ис­пан­ской (Эль Гре­ко), анг­лий­ской (Дж. Рей­нолдс) и фран­цуз­ской ( П.П. Прю­дон , Ж. Брак и другие) школ.

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