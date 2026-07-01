ПИНАКОТЕКА БРЕРА
ПИНАКОТЕКА БРЕРА - музей в Милане.
Располагается в Палаццо Брера (на месте монастыря умилиатов XIV века, перешедшего в 1572 году к иезуитам), построенном по проекту 1627-1628 годов (архитектор Ф.М. Рикини), расширено и перестроено в стиле классицизма по проекту Дж. Пьермарини (начиная с 1774 года).
Во дворе у главного входа - бронзовая статуя «Наполеон в образе Марса» (1859 год, по модели А. Кановы около 1811 года).
Пинакотека Брера возникла как коллекция миланской Академии Художеств (основана Марией Терезией Австрийской в 1776 году), включала в себя копии знаменитых произведений станковой и монументальной живописи, гипсовые слепки скульптур, а также картины из секуляризованных церковных собраний.
В период наполеоновского завоевания Италии по инициативе Э. де Богарне и под руководством Дж. Босси собрание пополнилось мн. произведениями из храмов и монастырей со всей Италии, прежде всего из Папского государства, Венецианской республики, Милана и Ломбардии. К концу 1812 года коллекция академии насчитывала свыше 800 картин, из которых лишь часть была возвращена после Реставрации их законным владельцам, затем она пополнялась за счёт дарений и приобретений; среди недавних пополнений - коллекции современного искусства Э. и М. Йези и Л. и А. Витали.
В 1882 году Пинакотека Брера отделена от академии и обрела самостоятельность.
Пинакотека Брера - одно из крупнейших собраний итальянской живописи XIII-XX веков и одно из немногих в Италии, с достаточной полнотой представляющих все локальные школы: ломбардскую (Джованни да Милано, Брамантино, Д. Браманте, Б. Луини), сиенскую (А. Лоренцетти), падуанскую (А. Мантенья), венецианскую (семья Беллини, Джентиле да Фабриано, Чима да Конельяно, К. Кривелли, Тициан, Тинторетто, П. Веронезе, Дж.Б. Тьеполо, Б. Беллотто, Каналетто, Ф. Гварди, П. Лонги и другие), венецианской Террафермы (Романино, Дж.Дж. Савольдо, Дж. Б. Морони, Моретто), умбрийскую (Пьеро делла Франческа, Л. Синьорелли), феррарскую (К. Тура, Ф.дель Косса, Э.де Роберти, Д. Досси, Гарофало), римскую (Рафаэль, Караваджо), болонскую (Г. Рени, Гверчино, Дж.М. Креспи), пармскую (Корреджо), неаполитанскую (М. Прети), школу Римини (Дж. Баронцио), а также итальянских мастеров начала XX века (А. Аппиани, С. Лега, Дж. Фаттори, Ф. Дзандоменеги, У. Боччони, К. Карра, Дж. Моранди, Ф. де Пизис, М. Марини и другие).
В собрание Пинакотеки Брера также вошли произведения нидерландской, фламандской (П.П. Рубенс, А. ван Дейк, Я. Йорданс), голландской (Рембрандт, А. Говартс, Ян ван Гойен), немецкой (А.Р. Менгс), испанской (Эль Греко), английской (Дж. Рейнолдс) и французской (П.П. Прюдон, Ж. Брак и другие) школ.