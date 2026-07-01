ПИНАКОТЕКА АМБРОЗИАНА
ПИНАКОТЕКА АМБРОЗИАНА - музей в Милане.
В основе коллекции - собрание Ф. Борромео, переданное музею в 1618 году. После его смерти фонды музея пополнились альбомом рисунков П.П. Рубенса (дар С. Ресты), коллекцией природных и механических редкостей каноника М. Сетталы (ранее Музей Сетталы) и другими экспонатами.
В период наполеоновских войн музей понёс значительные утраты, и не все реквизированные произведения возвращены после Реставрации.
В Пинакотеке Амброзиана хранятся живописные произведения Леонардо да Винчи, Караваджо и картон к нижней половине фрески «Афинская школа» Рафаэля. Наиболее значительное место в коллекции принадлежит мастерам локальных школ Северной Италии - ломбардской (Бергоньоне, Брамантино, Б. Луини, М. Пьяцца, Джампетрино, С. Петерцано, Ф. Галиция, Дж.П. Ломаццо, Мораццоне, Черано, В. Гисланди), венецианской (Б. Виварини, М. Базаити, Тициан, А. Скьявоне, Я. Бассано), венецианской Террафермы - школам Брешии и Бергамо (Дж.Дж. Савольдо, Моретто, Дж.Б. Морони), также других итальянских школ (С. Боттичелли, Г. Рени, О. Борджанни и другие). Представлено искусство нидерландской (Гертген тот Синт Янс, Лука Лейденский, Б. ван Орлей, Б. Спрангер) и фламандской (Я. Брейгель «Бархатный», П. Бриль и другие) школ. Среди шедевров книжной миниатюры и графики в собрании - так называемый Равеннский свиток (VII век), произведения Пизанелло, П. Тибальди, Л. Камбьязо, братья Цуккари.
Пинакотека Амброзиана входит в состав Библиоки Амброзиана (Veneranda Biblioteca Ambrosiana), основанной в 1603 году (открыта в 1607 году) архиепископом Федерико Борромео (племянник святого К. Борромео) как исследовательский и культурный центр Италии, который должен был служить идеям Контрреформации. Названа в честь святого Амвросия Медиоланского.
Среди директоров библиотеки - папа Римский Пий XI. Основу книжного собрания составили книги на греческом, латинском, восточных языках из бенедиктинского монастыря Боббио, женского монастыря августинок Санта-Мария-Инкороната (Неаполь), а также из личных коллекций учёных и библиофилов Дж.В. Пинелли, Ф. Чичери.
Главная коллекция включает: лингвистическое собрание К. Сальвиони и геральдическое собрание Э. Казановы, а также многочисленные палимпсесты, опубликованные А. Маи, К. Кастильони и П. Маццуккелли; иллюминированное издание «Илиады» (IV-V веков); сирийский перевод Библии (Пешитта, VI век), Слова Григория Богослова с миниатюрами (IX век), «Божественную комедию» Данте (1353 год), рукописи Леонардо да Винчи, в том числе так называемый Атлантический кодекс - дар маркиза Г. Арконати; издание Вергилия с иллюстрациями С. Мартини и маргиналиями Ф. Петрарки и другие. Библиотека обладает обширной коллекцией старопечатных книг, в том числе около 2 тысяч экземпляров инкунабул. В её составе также музей, где хранятся римские и средневековые надписи, собрание медалей и нумизматический кабинет, насчитывающий около 15 тысяч монет, от римских до современных итальянских.
С самого основания Библиотеки Амброзиана и до середины XIX века действовала типография; ныне выходят 2 периодических издания - «Analecta Ambrosiana» (с 1919 года) и «Fontes Ambrosiani» (с 1929 года).
Здание, включающее в себя, в том числе, монументальный зал библиотеки (Sala Federiciana, 1603-1609 годы), возведено в 1603-1618 архитекторами Л. Буцци, Ф.М. Рикини. В XIX веке к его помещениям присоединены Ораторий Святого Ангела и Зал Благочестивого братства Санта-Корона с фресками Б. Луини.
В 1928 году архитектор А. Минали перестроил крыло здания, выходящее в сторону апсид церкви Сан-Сеполькро. Во время бомбардировки в 1943 году пострадали или были безвозвратно утрачены некоторые собрания. Музей вновь открыт в 1948 году; в 1990-1997 годы проведён комплекс реставрационных работ.