ПИНАКОТЕКА АМБРОЗИАНА

ПИНАКОТЕКА АМБРОЗИАНА - му­зей в Ми­ла­не .

В ос­но­ве кол­лек­ции - со­б­ра­ние Ф. Бор­ро­мео, пе­ре­дан­ное му­зею в 1618 году. По­сле его смер­ти фон­ды му­зея по­пол­ни­лись аль­бо­мом ри­сун­ков П.П. Ру­бен­са (дар С. Рес­ты), кол­лек­ци­ей при­род­ных и ме­ха­нических ред­ко­стей ка­но­ни­ка М. Сет­та­лы (ра­нее Му­зей Сет­та­лы) и другими экспонатами.

В пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн му­зей по­нёс зна­чительные ут­ра­ты, и не все ре­к­ви­зи­ро­ван­ные про­из­ве­де­ния воз­вра­ще­ны по­сле Рес­тав­ра­ции.

В Пинакотеке Амброзиана хра­нят­ся жи­во­пис­ные про­из­веде­ния Ле­о­нар­до да Вин­чи, Ка­ра­вад­жо и кар­тон к ниж­ней по­ло­ви­не фре­ски «Афин­ская шко­ла» Ра­фа­эля. Наи­бо­лее зна­чительное ме­сто в кол­лек­ции при­над­ле­жит мас­те­рам ло­каль­ных школ Северной Ита­лии - лом­бард­ской (Бер­гонь­о­не, Бра­ман­ти­но, Б. Луи­ни, М. Пьяц­ца, Джам­пет­ри­но, С. Пе­тер­ца­но, Ф. Га­ли­ция, Дж.П. Ло­мац­цо, Мо­рац­цо­не, Че­ра­но, В. Гис­лан­ди), ве­не­ци­ан­ской (Б. Ви­ва­ри­ни, М. Ба­заи­ти, Ти­ци­ан, А. Скья­во­не, Я. Бас­са­но), ве­не­ци­ан­ской Тер­ра­фер­мы - шко­лам Бре­шии и Бер­га­мо (Дж.Дж. Са­воль­до, Мо­рет­то, Дж.Б. Мо­ро­ни), так­же других итальянских школ (С. Бот­ти­чел­ли, Г. Ре­ни, О. Борд­жан­ни и другие). Пред­став­ле­но искусство ни­дер­ланд­ской (Герт­ген тот Синт Янс, Лу­ка Лей­ден­ский, Б. ван Ор­лей, Б. Спран­гер) и фла­манд­ской (Я. Брей­гель «Бар­хат­ный», П. Бриль и другие) школ. Сре­ди ше­дев­ров книж­ной ми­ниа­тю­ры и гра­фи­ки в со­б­ра­нии - так называемый Ра­венн­ский сви­ток (VII век), про­из­ве­де­ния Пи­за­нел­ло, П. Ти­баль­ди, Л. Кам­бь­я­зо, братья Цук­ка­ри.

Пинакотека Амброзиана вхо­дит в со­став Библиоки Ам­бро­зи­ана (Veneranda Biblioteca Ambrosia­na), ос­но­ван­ной в 1603 году (от­кры­та в 1607 году) ар­хи­епископом Фе­де­ри­ко Бор­ро­мео (пле­мян­ник святого К. Бор­ро­мео) как ис­сле­до­ва­тель­ский и куль­тур­ный центр Ита­лии, ко­то­рый дол­жен был слу­жить иде­ям Контр­ре­фор­ма­ции. На­зва­на в честь святого Ам­вро­сия Ме­дио­лан­ско­го.

Сре­ди ди­рек­то­ров биб­лио­те­ки - па­па Рим­ский Пий XI . Ос­но­ву книж­но­го со­б­ра­ния со­ста­ви­ли кни­ги на греческом, латинском, восточных язы­ках из бе­не­дик­тин­ско­го монастыря Боб­био, жен­ско­го монастыря ав­гу­сти­нок Сан­та-Ма­рия-Ин­ко­ро­на­та (Не­а­поль), а так­же из лич­ных кол­лек­ций учё­ных и биб­лио­фи­лов Дж.В. Пи­нел­ли, Ф. Чи­че­ри.

Главная кол­лек­ция вклю­ча­ет: лин­гвис­тическое со­б­ра­ние К. Саль­вио­ни и ге­раль­дическое со­б­ра­ние Э. Ка­за­но­вы, а так­же мно­го­численные па­лим­псе­сты, опуб­ли­ко­ван­ные А. Маи, К. Кас­тиль­о­ни и П. Мац­цук­кел­ли; ил­лю­ми­ни­ро­ван­ное издание «Или­а­ды» (IV-V веков); сирийский пе­ре­вод Биб­лии (Пе­шит­та, VI век), Сло­ва Гри­го­рия Бо­го­сло­ва с ми­ниа­тю­ра­ми (IX век), «Бо­же­ст­вен­ную ко­ме­дию» Дан­те (1353 год), ру­ко­пи­си Ле­о­нар­до да Вин­чи, в том чис­ле так называемый Ат­лан­ти­че­ский ко­декс - дар мар­ки­за Г. Ар­ко­на­ти; из­да­ние Вер­ги­лия с ил­лю­ст­ра­ция­ми С. Мар­ти­ни и мар­ги­на­лия­ми Ф. Пет­рар­ки и другие. Биб­лио­те­ка об­ла­да­ет об­шир­ной кол­лек­ци­ей ста­ро­пе­чат­ных книг, в том числе около 2 тысяч экземпляров ин­ку­на­бул. В её со­ста­ве так­же му­зей, где хра­нят­ся римские и средневековые над­пи­си, со­б­ра­ние ме­да­лей и ну­миз­ма­тический ка­би­нет, на­счи­ты­ваю­щий около 15 тысяч мо­нет, от рим­ских до современных италь­ян­ских.

С са­мо­го ос­но­ва­ния Библиотеки Ам­бро­зи­ана и до середины XIX века дей­ст­во­ва­ла ти­по­гра­фия; ны­не вы­хо­дят 2 пе­рио­дических из­да­ния - «Analecta Am­brosiana» (с 1919 года) и «Fon­tes Ambro­sia­ni» (с 1929 года).

Зда­ние, вклю­чаю­щее в се­бя, в том числе, мо­ну­мен­таль­ный зал биб­лио­те­ки (Sala Fe­dericiana, 1603-1609 годы), воз­ве­де­но в 1603-1618 ар­хи­тек­то­ра­ми Л. Буц­ци, Ф.М. Ри­ки­ни. В XIX веке к его по­ме­ще­ни­ям при­сое­ди­не­ны Ора­то­рий Святого Ан­ге­ла и Зал Бла­го­чес­ти­во­го брат­ст­ва Сан­та-Ко­ро­на с фре­ска­ми Б. Луи­ни.

В 1928 году архитектор А. Ми­на­ли пе­ре­стро­ил кры­ло зда­ния, вы­хо­дя­щее в сто­ро­ну ап­сид церкви Сан-Се­польк­ро. Во вре­мя бом­бар­ди­ров­ки в 1943 году по­стра­да­ли или бы­ли без­воз­врат­но ут­ра­че­ны не­ко­то­рые со­б­ра­ния. Му­зей вновь от­крыт в 1948 году; в 1990-1997 годы про­ве­дён ком­плекс рес­тав­рационных ра­бот.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)