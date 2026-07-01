ПИМОНЕНКО НИКОЛАЙ КОРНИЛЬЕВИЧ
ПИМОНЕНКО НИКОЛАЙ КОРНИЛЬЕВИЧ - украинский живописец, академик петербуржской Академии Художеств (1904 год).
Учился в Киевской рисовальной школе Н.И. Мурашко (1878-1882 годы) у И.-К.К. Будкевича и Х.П. Платонова, в петербургской Академии Художеств (1882-1884 годы) у В.Д. Орловского.
Экспонент (с 1893 года) и член (1899 год) Товарищества передвижных художественных выставок, член Товарищества южно-русских художников (1895 год), Общества мюнхенских художников (1909 год) и Парижского интернационального союза искусства и литературы (1909 год).
Произведения Пимоненко в опоэтизированном виде изображают быт и труд украинского народа. В его картинах жанровая сцена нередко сочетается с пейзажем («Жница», 1889 год, Национальный художественный музей Украины, Киев; «Гопак», около 1908 года, Музей Орсе, Париж; «Свадьба в Киевской губернии», 1891, Национальный художественный музей Украины); с начала 1900-х годов обратился к пленэрным исканиям («Брод», 1901 год, Художественный музей, Одесса; «Перед грозой», 1906 год, Национальный художественный музей Украины). Выполнил также ряд драматических картин социально-обличительного характера («Жертва фанатизма», 1899 год, Художественный музей, Харьков).
Преподавал в Киевской рисовальной школе Мурашко (1884-1900 годы) и в Киевском художественном училище.