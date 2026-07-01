ПИМОНЕНКО НИКОЛАЙ КОРНИЛЬЕВИЧ

ПИМОНЕНКО НИКОЛАЙ КОРНИЛЬЕВИЧ - украинский жи­во­пи­сец, академик пе­тербуржской Академии Художеств (1904 год).

Учил­ся в Ки­ев­ской ри­со­валь­ной шко­ле Н.И. Му­раш­ко (1878-1882 годы) у И.-К.К. Буд­ке­ви­ча и Х.П. Пла­то­но­ва, в пе­тербургской Академии Художеств (1882-1884 годы) у В.Д. Ор­лов­ско­го.

Экс­по­нент (с 1893 года) и член (1899 год) То­ва­ри­ще­ст­ва пе­ре­движ­ных ху­до­же­ст­вен­ных вы­ста­вок, член Товарищества южно-русских ху­дож­ни­ков (1895 год), Общества мюн­хен­ских ху­дож­ни­ков (1909 год) и Па­риж­ско­го ин­тер­национального сою­за искусства и литературы (1909 год).

Про­из­ве­де­ния Пимоненко в опо­эти­зи­ро­ван­ном ви­де изо­бра­жа­ют быт и труд украинского на­ро­да. В его кар­ти­нах жан­ро­вая сце­на не­ред­ко со­че­та­ет­ся с пей­за­жем («Жни­ца», 1889 год, Национальный ху­дожественный му­зей Ук­раи­ны, Ки­ев; «Го­пак», около 1908 года, Му­зей Ор­се, Па­риж; «Свадь­ба в Ки­ев­ской гу­бер­нии», 1891, Национальный ху­дожественный му­зей Ук­раи­ны); с начала 1900-х годов об­ра­тил­ся к пле­нэр­ным ис­кани­ям («Брод», 1901 год, Ху­дожественный му­зей, Одес­са; «Пе­ред гро­зой», 1906 год, Национальный ху­дожественный му­зей Ук­раи­ны). Вы­пол­нил так­же ряд дра­ма­тических кар­тин со­ци­аль­но-об­ли­чительного ха­рак­те­ра («Жерт­ва фа­на­тиз­ма», 1899 год, Ху­дожественный му­зей, Харь­ков).

Пре­по­да­вал в Ки­ев­ской ри­со­валь­ной шко­ле Му­раш­ко (1884-1900 годы) и в Ки­ев­ском ху­дожественном училище.