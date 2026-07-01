ПИМЕНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

ПИМЕНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, гра­фик, сце­но­граф, народный художник СССР (1970 год), член Академии Художеств СССР (1962 год).

Учил­ся в Мо­ск­ве во Вху­те­ма­се (1920-1925 годы) у С.В. Ма­лю­ти­на , В.Д. Фа­ли­лее­ва, В.А. Фа­вор­ско­го. Член-уч­ре­ди­тель ОСТ (1925 год).

В «ос­тов­ский» пе­ри­од, на­хо­дясь под влия­ни­ем немецкого экс­прес­сио­низ­ма , соз­да­вал ди­на­мич­ные мо­ну­мен­таль­ные ком­по­зи­ции, со­че­таю­щие гро­те­ск с на­пря­жён­но­стью дей­ст­вия [«Ин­ва­ли­ды вой­ны» (из цик­ла «Вой­на вой­не», 1926 год, ГРМ), «Да­ёшь тя­жё­лую ин­ду­ст­рию» (1927 год, ГТГ)].

По­се­тил Гер­ма­нию, Ита­лию (1928 год).

С середины 1930-х годов ра­бо­тал над се­ри­ей кар­тин о Мо­ск­ве, вос­соз­да­вая в ро­ман­ти­че­ски-воз­вы­шен­ных об­раз­ах об­лик строя­щей­ся, стре­ми­тель­но ме­няю­щей­ся сто­ли­цы.

Од­на из са­мых из­вест­ных ра­бот Пименова - «Но­вая Мо­ск­ва» (1937 год, ГТГ), на­пи­сан­ная в им­прес­сио­ни­сти­че­ски -сво­бод­ной, лёг­кой ма­не­ре; кар­ти­на сим­во­ли­зи­ро­ва­ла в пред­став­ле­нии ху­дож­ни­ка но­вую жизнь, да­лё­кую от реа­лий тех не­про­стых лет.

За пан­но «Ста­ха­нов­ское дви­же­ние» для па­виль­о­на СССР на Все­мир­ной вы­став­ке 1937 года в Па­ри­же по­лу­чил зо­ло­тую ме­даль.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны Пименов за­пе­чат­лел Мо­ск­ву в бо­лее ла­ко­нич­ных и су­ро­вых об­раз­ах («Ноч­ная ули­ца», 1942 год, и другие).

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од про­дол­жал ра­бо­тать над те­мой «Мо­ск­ва и мо­ск­ви­чи» (пей­за­жи, жан­ро­вые сце­ны, порт­ре­ты); вос­пе­вал эн­ту­зи­азм строи­тель­ст­ва но­вой жиз­ни в СССР (се­рии «Рас­ска­зы о мо­ск­ви­чах», 1957 год, «Но­вые квар­та­лы», 1963-1967 годы).

В порт­ре­тах стре­мил­ся рас­крыть внутренний мир сво­их мо­де­лей, слож­ность пси­хо­ло­гического со­стоя­ния («З. Райх в ро­ли Мар­га­ри­ты Го­тье», ак­ва­рель, гу­ашь, 1934 год, ГТГ; «Т. Са­мой­ло­ва в ро­ли Ан­ны Ка­ре­ни­ной», 1966 год).

Ав­тор мно­го­численных на­тюр­мор­тов (се­рии «Ве­щи ка­ж­до­го дня», 1959 год, «Ста­рые и но­вые ве­щи», 1967 год, и другие). За­ни­мал­ся так­же книж­ной и стан­ко­вой гра­фи­кой («Ху­дож­ни­ки в мас­тер­ской. А.Д. Гон­ча­ров и Ю.И. Пи­ме­нов», тушь, гу­ашь, 1928 год, ГТГ), пла­ка­том.

С 1930-х годов ра­бо­тал как те­ат­раль­ный ху­дож­ник («За тех, кто в мо­ре» Б.А. Лав­ре­нё­ва, 1947 год, Ма­лый те­атр; «Степь ши­ро­кая» Н.Г. Вин­ни­ко­ва, 1949 год, ЦТСА); ху­дож­ник ф. «Ку­бан­ские ка­за­ки» (1950 год).

По­сле вой­ны, во вре­мя мно­го­численных пу­те­ше­ст­вий по СССР и за­ру­беж­ным стра­нам (Гре­ция, Ин­дия, Япо­ния, Ис­па­ния и другим), соз­да­вал за­ри­сов­ки.

Пре­по­да­вал во ВГИКе (1945-1972 годы, профессор с 1947 года).

Ле­нин­ская премия (1967 год), Государственная премия СССР (1947, 1950 годы).

Сочинения:

Год пу­те­ше­ст­вий: [Пу­те­вые за­мет­ки ху­дож­ни­ка]. М., 1960;

Ис­кус­ст­во жиз­ни или «ис­кус­ст­во ни­че­го». 2-е изд. М., 1964;

Не­обык­но­вен­ность обык­но­вен­но­го. М., 1964.