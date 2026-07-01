ПИМЕНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
ПИМЕНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ - российский живописец, график, сценограф, народный художник СССР (1970 год), член Академии Художеств СССР (1962 год).
Учился в Москве во Вхутемасе (1920-1925 годы) у С.В. Малютина, В.Д. Фалилеева, В.А. Фаворского. Член-учредитель ОСТ (1925 год).
В «остовский» период, находясь под влиянием немецкого экспрессионизма, создавал динамичные монументальные композиции, сочетающие гротеск с напряжённостью действия [«Инвалиды войны» (из цикла «Война войне», 1926 год, ГРМ), «Даёшь тяжёлую индустрию» (1927 год, ГТГ)].
Посетил Германию, Италию (1928 год).
С середины 1930-х годов работал над серией картин о Москве, воссоздавая в романтически-возвышенных образах облик строящейся, стремительно меняющейся столицы.
Одна из самых известных работ Пименова - «Новая Москва» (1937 год, ГТГ), написанная в импрессионистически-свободной, лёгкой манере; картина символизировала в представлении художника новую жизнь, далёкую от реалий тех непростых лет.
За панно «Стахановское движение» для павильона СССР на Всемирной выставке 1937 года в Париже получил золотую медаль.
В годы Великой Отечественной войны Пименов запечатлел Москву в более лаконичных и суровых образах («Ночная улица», 1942 год, и другие).
В послевоенный период продолжал работать над темой «Москва и москвичи» (пейзажи, жанровые сцены, портреты); воспевал энтузиазм строительства новой жизни в СССР (серии «Рассказы о москвичах», 1957 год, «Новые кварталы», 1963-1967 годы).
В портретах стремился раскрыть внутренний мир своих моделей, сложность психологического состояния («З. Райх в роли Маргариты Готье», акварель, гуашь, 1934 год, ГТГ; «Т. Самойлова в роли Анны Карениной», 1966 год).
Автор многочисленных натюрмортов (серии «Вещи каждого дня», 1959 год, «Старые и новые вещи», 1967 год, и другие). Занимался также книжной и станковой графикой («Художники в мастерской. А.Д. Гончаров и Ю.И. Пименов», тушь, гуашь, 1928 год, ГТГ), плакатом.
С 1930-х годов работал как театральный художник («За тех, кто в море» Б.А. Лавренёва, 1947 год, Малый театр; «Степь широкая» Н.Г. Винникова, 1949 год, ЦТСА); художник ф. «Кубанские казаки» (1950 год).
После войны, во время многочисленных путешествий по СССР и зарубежным странам (Греция, Индия, Япония, Испания и другим), создавал зарисовки.
Преподавал во ВГИКе (1945-1972 годы, профессор с 1947 года).
Ленинская премия (1967 год), Государственная премия СССР (1947, 1950 годы).
Сочинения:
Год путешествий: [Путевые заметки художника]. М., 1960;
Искусство жизни или «искусство ничего». 2-е изд. М., 1964;
Необыкновенность обыкновенного. М., 1964.