ПИМЕНОВ МАРК ПИМЕНОВИЧ

Ранние годы

Марк Пименович родился 23 октября 1799 г. в с. Порфиевское. Происходил из крестьян. Его родственники были вепсами.

Трудовая деятельность П. началась в должности приказчика. Работал он тогда на шокшинского крестьянина-торговца П. Воропайкина, который добывал гранит. Усердный труд П. был вознагражден, и он в дальнейшем унаследовал долю в капитале и деле своего бывшего начальника.

Собственное дело

В 1820-х гг. П. перебрался в столицу, где организовал свое дело. Уже в 1836 г. он числился среди купцов 1-й гильдии.

Сферой интересов П. была добыча строительного камня. Он занимался его поставкой, выполняя государственные и частные заказы. Камень шел на сооружение зданий, мостов и набережных столицы и крепостных сооружений в Кронштадте. К 1841 г. П. добился большого успеха и выступил единственным подрядчиком на реконструкции Аничкова моста в Санкт-Петербурге.

В 1843 г. П. решил перебраться в Петрозаводск. Здесь он организовал хлеботорговлю. Кроме того, П. приобрел суда для плавания по рекам и озерам.

С 1849 г. – почетный гражданин Петрозаводска, коммерции советник. Это почетное звание было присвоено ему решением Правительствующего Сената.

Общественная жизнь

П. был активным участником общественной жизни. Два года, с 1853 по 1854, исполнял обязанности городского головы Петрозаводска.

Благотворительное дело

П. был крупным меценатом. Воздвиг детский приют в Петрозаводске, здесь же выстроил домовою церковь.

В 1840-х гг. построил три здания для размещения губернских и городских присутственных мест в Петрозаводске, которые впоследствии передал магистрату. В с. Шокша на средства П. в 1842 г. был сооружен Покровский храм из камня. Финансировал П. и строительство мостов, жертвовал средства на сооружение других храмов. Уже будучи на посту городского головы, П. на свои средства установил фонари уличного освещения, которые в дальнейшем подарил городу.

Семья

Супруга – Матрена Тимофеевна. У Пименовых своих детей не было. На воспитание был взят, а потом и усыновлен племянник, который в дальнейшем и получил все капиталы своего благодетеля.