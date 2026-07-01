ПИМЕН (ИЗВЕКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ)

ПИМЕН (ИЗВЕКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ) - пат­ри­арх Мо­с­ков­ский и всея Ру­си (с 1971 года).

Из се­мьи ра­бо­че­го [отец рабо­тал на фаб­ри­ке в городе Бо­го­род­ск Московской губернии (ны­не город Но­гинск Московской области)].

В 1925 году при­нял ино­чес­кий по­стриг с име­нем Пла­тон, в 1927 году - мо­на­ше­ский по­стриг с име­нем Пи­мен. Ие­ро­диа­кон (1930 год), ие­ро­мо­нах (1931 год). В апреле 1932 года аре­сто­ван по по­доз­ре­нию в свя­зях с цер­ков­но-мо­нар­хическими ор­га­ни­за­ция­ми, от­верг об­ви­не­ния и вско­ре ос­во­бо­ж­дён. В октябре 1932 года при­зван в ря­ды РККА, слу­жил в ка­ва­ле­рий­ской час­ти в Ви­теб­ской области, по­лу­чил фельд­шер­ское и ве­те­ри­нар­ное об­ра­зо­ва­ние. В конце 1934 года вер­нул­ся в Мо­ск­ву, управ­лял цер­ков­ны­ми хо­ра­ми. В начале 1937 года аре­сто­ван и при­го­во­рён к при­ну­дительным ра­бо­там на строи­тель­ст­ве ка­на­ла Мо­ск­ва - Вол­га. В январе 1938 года вы­слан в Уз­бе­ки­стан, ра­бо­тал са­ни­тар­ным ин­спек­то­ром, за­тем заведующим об­ла­ст­ным До­мом са­ни­тар­но­го про­све­ще­ния в городе Ан­ди­жан. В 1940-1941 годах - сту­дент литературного факультета Ан­дижан­ско­го ве­чер­не­го пе­да­го­гического института, ра­бо­тал учи­те­лем и за­ву­чем в шко­ле. По­сле на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны при­зван в ар­мию (август 1941 года), слу­жил на Юж­ном и Степ­ном фрон­тах; стар­ший лейтенант. С августа 1943 года по­сле ра­не­ния ле­чил­ся в гос­пи­та­ле в Мо­ск­ве. В но­ябре 1944 года за­дер­жан в Мо­ск­ве по об­ви­не­нию в де­зер­тир­ст­ве, в мар­те 1945 года дос­тав­лен в Вор­ку­то-Пе­чор­ский ла­герь (Вор­кут­лаг); ос­во­бо­ж­дён по ам­ни­стии для уча­ст­ни­ков вой­ны (сентябрь 1945 года). В мар­те - августе 1946 года - свя­щен­ник в шта­те Бла­го­ве­щен­ско­го со­бо­ра бывшего Бла­го­ве­щен­ско­го монастыря в городе Му­ром. В августе 1946 - декабре 1947 года - ка­зна­чей одес­ско­го Иль­ин­ско­го монастыря, бла­го­чин­ный мо­на­сты­рей Одес­ской епар­хии, пре­по­да­ва­тель Одес­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии. Игу­мен (1947 год). В 1949-1954 годах - на­ме­ст­ник Пско­во-Пе­чер­ско­го Ус­пен­ско­го мо­на­сты­ря. Ар­хи­ман­д­рит (апрель 1950 года). В 1954-1957 годах - на­ме­ст­ник Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры.

Епископ Балт­ский, ви­ка­рий Одес­ской епар­хии (но­ябре 1957 года), епископ Дмит­ров­ский, ви­ка­рий Московской епар­хии (декабрь 1957 года), вре­мен­но управ­лял Лу­ган­ской, Смо­лен­ской, Ко­ст­ром­ской и Там­бов­ской епар­хия­ми. Пред­се­да­тель Хо­зяйственного управ­ле­ния Московской пат­ри­ар­хии (февраль 1960 года), в ию­ле 1960 - но­ябре 1961 года и в феврале - декабре 1964 года управ­ляю­щий де­ла­ми Московской пат­ри­ар­хии. Ар­хи­епископ (но­ябрь 1960 года). 16 марта 1961 года на­зна­чен на Туль­скую и Бе­лёв­скую ка­фед­ру. По­сто­ян­ный член Свя­щен­но­го Си­но­да (с 1961 года).

На Ар­хие­рей­ском со­бо­ре в ию­ле 1961 года Пимен был основным док­лад­чи­ком по на­вя­зан­ной советской вла­стью ре­фор­ме при­ход­ско­го управ­ле­ния, от­стра­няв­шей ду­хо­вен­ст­во от ру­ко­во­дства фи­нан­со­во-хо­зяйственной дея­тель­но­стью при­хо­дов и низ­во­див­шей свя­щен­ни­ков до «на­ём­ных ра­бот­ни­ков» при фак­ти­че­ски на­зна­чае­мом вла­стя­ми гла­ве при­ход­ско­го со­ве­та. Не имея воз­мож­но­сти от­кры­то вы­сту­пать про­тив этой ре­фор­мы (в док­ла­де он при­во­дил до­воды в её поль­зу), Пимен в хо­де пред­ше­ствую­щих пе­ре­го­во­ров с Со­ве­том по де­лам РПЦ при СМ СССР ста­рал­ся смяг­чить её по­ло­же­ния.

Митрополит Ле­нин­град­ский и Ла­дож­ский (но­ябрь 1961 года), митрополит Кру­тиц­кий и Ко­ло­мен­ский (октябрь 1963 года). По­сле смер­ти в апреле 1970 года пат­ри­ар­ха Алек­сия I Пимен ис­пол­нял долж­ность пат­ри­ар­ше­го ме­сто­блю­сти­те­ля . По­ме­ст­ным со­бо­ром РПЦ 2 июня 1971 года из­бран пат­ри­ар­хом Мо­с­ков­ским и всея Ру­си, ин­тро­ни­зо­ван 3 июня 1971 года.

Пе­ри­од пат­ри­ар­ше­ст­ва Пимена от­ме­чен ши­ро­ким уча­сти­ем РПЦ в дея­тель­но­сти различных ме­ж­ду­народных хри­сти­ан­ских и ми­ро­творческих ор­га­ни­за­ций. Пимен - пер­вый пред­стоя­тель РПЦ, вы­сту­пив­ший в ООН (1982 год). В 1983 году в хо­де под­го­тов­ки празд­но­ва­ния 1000-ле­тия Кре­ще­ния Ру­си уси­лия­ми Пимена Церк­ви был воз­вра­щён Да­ни­лов мо­на­стырь , в ко­то­ром соз­дан административный центр Московского пат­ри­ар­ха­та. Про­шед­шая в апреле 1988 года встре­ча Пимена и чле­нов Си­но­да с ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ЦК КПСС М.С. Гор­ба­чё­вым и по­сле­дую­щее празд­но­ва­ние 1000-ле­тия Кре­ще­ния Ру­си (ле­то 1988 года) по­ло­жи­ли на­ча­ло но­вым от­но­ше­ни­ям го­су­дар­ст­ва и Церк­ви. Пимен воз­глав­лял По­ме­ст­ный со­бор РПЦ (6-9 июня 1988 года), при­няв­ший Ус­тав об управ­ле­нии РПЦ (9 июня 1988 года), от­ме­нив­ший по­ло­же­ния при­ход­ской ре­фор­мы 1961 года. Осе­нью 1989 года Пимен воз­гла­вил празд­но­ва­ние 400-ле­тия пат­ри­ар­ше­ст­ва на Ру­си, в том числе мо­леб­ном в Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля - пер­вым бо­го­слу­же­ни­ем по­сле за­кры­тия со­бо­ра в 1918 году.