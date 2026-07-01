ПИМЕН (ИЗВЕКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ)
ПИМЕН (ИЗВЕКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ) - патриарх Московский и всея Руси (с 1971 года).
Из семьи рабочего [отец работал на фабрике в городе Богородск Московской губернии (ныне город Ногинск Московской области)].
В 1925 году принял иноческий постриг с именем Платон, в 1927 году - монашеский постриг с именем Пимен. Иеродиакон (1930 год), иеромонах (1931 год). В апреле 1932 года арестован по подозрению в связях с церковно-монархическими организациями, отверг обвинения и вскоре освобождён. В октябре 1932 года призван в ряды РККА, служил в кавалерийской части в Витебской области, получил фельдшерское и ветеринарное образование. В конце 1934 года вернулся в Москву, управлял церковными хорами. В начале 1937 года арестован и приговорён к принудительным работам на строительстве канала Москва - Волга. В январе 1938 года выслан в Узбекистан, работал санитарным инспектором, затем заведующим областным Домом санитарного просвещения в городе Андижан. В 1940-1941 годах - студент литературного факультета Андижанского вечернего педагогического института, работал учителем и завучем в школе. После начала Великой Отечественной войны призван в армию (август 1941 года), служил на Южном и Степном фронтах; старший лейтенант. С августа 1943 года после ранения лечился в госпитале в Москве. В ноябре 1944 года задержан в Москве по обвинению в дезертирстве, в марте 1945 года доставлен в Воркуто-Печорский лагерь (Воркутлаг); освобождён по амнистии для участников войны (сентябрь 1945 года). В марте - августе 1946 года - священник в штате Благовещенского собора бывшего Благовещенского монастыря в городе Муром. В августе 1946 - декабре 1947 года - казначей одесского Ильинского монастыря, благочинный монастырей Одесской епархии, преподаватель Одесской духовной семинарии. Игумен (1947 год). В 1949-1954 годах - наместник Псково-Печерского Успенского монастыря. Архимандрит (апрель 1950 года). В 1954-1957 годах - наместник Троице-Сергиевой лавры.
Епископ Балтский, викарий Одесской епархии (ноябре 1957 года), епископ Дмитровский, викарий Московской епархии (декабрь 1957 года), временно управлял Луганской, Смоленской, Костромской и Тамбовской епархиями. Председатель Хозяйственного управления Московской патриархии (февраль 1960 года), в июле 1960 - ноябре 1961 года и в феврале - декабре 1964 года управляющий делами Московской патриархии. Архиепископ (ноябрь 1960 года). 16 марта 1961 года назначен на Тульскую и Белёвскую кафедру. Постоянный член Священного Синода (с 1961 года).
На Архиерейском соборе в июле 1961 года Пимен был основным докладчиком по навязанной советской властью реформе приходского управления, отстранявшей духовенство от руководства финансово-хозяйственной деятельностью приходов и низводившей священников до «наёмных работников» при фактически назначаемом властями главе приходского совета. Не имея возможности открыто выступать против этой реформы (в докладе он приводил доводы в её пользу), Пимен в ходе предшествующих переговоров с Советом по делам РПЦ при СМ СССР старался смягчить её положения.
Митрополит Ленинградский и Ладожский (ноябрь 1961 года), митрополит Крутицкий и Коломенский (октябрь 1963 года). После смерти в апреле 1970 года патриарха Алексия I Пимен исполнял должность патриаршего местоблюстителя. Поместным собором РПЦ 2 июня 1971 года избран патриархом Московским и всея Руси, интронизован 3 июня 1971 года.
Период патриаршества Пимена отмечен широким участием РПЦ в деятельности различных международных христианских и миротворческих организаций. Пимен - первый предстоятель РПЦ, выступивший в ООН (1982 год). В 1983 году в ходе подготовки празднования 1000-летия Крещения Руси усилиями Пимена Церкви был возвращён Данилов монастырь, в котором создан административный центр Московского патриархата. Прошедшая в апреле 1988 года встреча Пимена и членов Синода с генеральным секретарём ЦК КПСС М.С. Горбачёвым и последующее празднование 1000-летия Крещения Руси (лето 1988 года) положили начало новым отношениям государства и Церкви. Пимен возглавлял Поместный собор РПЦ (6-9 июня 1988 года), принявший Устав об управлении РПЦ (9 июня 1988 года), отменивший положения приходской реформы 1961 года. Осенью 1989 года Пимен возглавил празднование 400-летия патриаршества на Руси, в том числе молебном в Успенском соборе Московского Кремля - первым богослужением после закрытия собора в 1918 году.