ПИЛУМ

ПИЛУМ - ме­та­тель­ное ко­пьё у древ­них рим­лян .

Со­сто­ял из древ­ка и на­ко­неч­ни­ка из мяг­ко­го же­ле­за, дли­на ко­то­ро­го пер­во­на­чаль­но бы­ла рав­на дли­не древ­ка. На­ко­неч­ник кре­пил­ся при по­мо­щи втул­ки или плос­ко­го языч­ка. Удар­ная часть (ост­риё) име­ла уд­ли­нён­ную пи­ра­ми­даль­ную, тре­уголь­ную дву­шип­ную или лан­це­то­вид­ную фор­му. Об­щая дли­на пилума со­став­ля­ла до 200 см, на­ко­неч­ни­ка - 20-100 см. В за­ви­си­мо­сти от дли­ны на­ко­неч­ни­ка су­ще­ст­во­ва­ли ва­ри­ан­ты лёг­ких (около 2 кг) и тя­жё­лых (около 4 кг) пилумов. На тя­жё­лых пилумах, в мес­те со­еди­не­ния древ­ка с на­ко­неч­ни­ком, рас­по­ла­гал­ся мас­сив­ный утя­же­ли­тель. К пилуму кон­ст­рук­тив­но бли­зок гер­ман­ский ан­гон эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов .

Со­глас­но различным ги­по­те­зам, пилум мог быть изо­бре­тён ла­ти­на­ми или за­им­ст­во­ван ими у сам­ни­тов или эт­ру­сков. Од­но из са­мых ран­них опи­са­ний пилума у Ли­вия от­но­сит­ся к Сам­нит­ским вой­нам (293 год до н.э.). В рес­пуб­ли­кан­ской ар­мии Ри­ма пилум вхо­дил в воо­ру­же­ние лёг­кой пе­хо­ты (ве­ли­тов) и оп­ре­де­лён­ных ка­те­го­рий тя­же­ло­воо­ру­жён­ных ле­гио­не­ров - гас­та­тов и прин­ци­пов. По­сле во­енной ре­фор­мы Г. Ма­рия пилум по­лу­чи­ли все ле­гио­не­ры. По ар­хео­ло­гическим ис­точ­ни­кам, наи­бо­лее ран­ние на­ко­неч­ни­ки пилума из­вест­ны со второй половины IV века до н.э.

При ата­ке пе­ред на­ча­лом ру­ко­паш­но­го боя вои­ны пе­ред­них ше­ренг ме­та­ли пилум с раз­бе­га на рас­стоя­ние от 7 до 25 м. За­стре­вая в щи­те про­тив­ни­ка, пилум вы­ну­ж­дал его бро­сить. По­сле ре­форм рим­ской ар­мии и сме­ны её так­ти­ки во второй половине III века он был за­ме­нён бо­лее лёг­ким ме­та­тель­ным ору­жи­ем (со­глас­но Ве­ге­цию, плюм­ба­ты и спе­ку­лу­мы).

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