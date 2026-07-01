ПИЛУМ
ПИЛУМ - метательное копьё у древних римлян.
Состоял из древка и наконечника из мягкого железа, длина которого первоначально была равна длине древка. Наконечник крепился при помощи втулки или плоского язычка. Ударная часть (остриё) имела удлинённую пирамидальную, треугольную двушипную или ланцетовидную форму. Общая длина пилума составляла до 200 см, наконечника - 20-100 см. В зависимости от длины наконечника существовали варианты лёгких (около 2 кг) и тяжёлых (около 4 кг) пилумов. На тяжёлых пилумах, в месте соединения древка с наконечником, располагался массивный утяжелитель. К пилуму конструктивно близок германский ангон эпохи Великого переселения народов.
Согласно различным гипотезам, пилум мог быть изобретён латинами или заимствован ими у самнитов или этрусков. Одно из самых ранних описаний пилума у Ливия относится к Самнитским войнам (293 год до н.э.). В республиканской армии Рима пилум входил в вооружение лёгкой пехоты (велитов) и определённых категорий тяжеловооружённых легионеров - гастатов и принципов. После военной реформы Г. Мария пилум получили все легионеры. По археологическим источникам, наиболее ранние наконечники пилума известны со второй половины IV века до н.э.
При атаке перед началом рукопашного боя воины передних шеренг метали пилум с разбега на расстояние от 7 до 25 м. Застревая в щите противника, пилум вынуждал его бросить. После реформ римской армии и смены её тактики во второй половине III века он был заменён более лёгким метательным оружием (согласно Вегецию, плюмбаты и спекулумы).