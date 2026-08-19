Пилсýдский, Юзеф Клеменс

Пилсýдский ( польск. Piłsudski) , Юзеф Клеменс (05.12.1867, Зулов, Виленская губ. — 12.05.1935, Варшава) — польский государственный, политический и военный деятель. Из богатой, шляхетской семьи. В 1885 поступил на медицинский факультет Харьковского университета, в 1887 за причастность к подготовке покушения на Александра III приговорен к 5 годам ссылки в Сибирь. С 1893 член нелегальной Польской социалистической партии (ППС), входил в ее руководство, в 1894–1900 издавал нелегальную газету «Роботник». Выступал за вовлечение рабочего движения в борьбу за независимость Польши. В 1900 задержан, бежал из-под ареста. В Революцию 1905–1907 в России был сторонником восстания в Царстве Польском, руководил боевой организацией ППС. В 1906 возглавил революционную фракцию ППС. С 1908 в Австро-Венгрии, сотрудничал с австрийскими военными, участвовал в создании военизированной организации «Стрелок», рассчитывал на антироссийское восстание в случае вой­ны в Центральной Европе, однако его прогноз не сбылся. В созданном в 1914 с согласия Австро-Венгрии польском легионе командовал полком и бригадой. В 1916–1917 входил во Временный государственный совет Польского королевства, созданного Германией и Австро-Венгрией 5 ноября 1916. В 1917 был интернирован немцами. 10 ноября 1918 вернулся в Варшаву, 11 и 14 ноября получил от Регентского совета Польского королевства верховную военную и политическую власть. В 1919 начал Советско-польскую вой­ну. Критически отнесся к конституции 1921 из-за недостаточности полномочий президента. С мая 1923 — на пенсии, формально отошел от дел, фактически продолжая влиять на политическую жизнь. 12–14 мая 1926 совершил государственный переворот и установил диктаторский режим так называемой санации (оздоровления). В августе 1926 сейм принял поправки к конституции, существенно увеличив полномочия президента и правительства. В 1926–1935 бессменно занимал посты генерального инспектора во­оруженных сил и военного министра, единолично контролировал внешнюю политику Польши. Дважды (в 1926–1928, 1930) возглавлял правительство. Последовательно ограничивал полномочия сейма и стремился к политической системе во главе с президентом с неограниченными полномочиями. Во внутренней политике добивался ослабления роли оппозиционных партий. В ответ на активизацию оппозиционного левоцентристского блока (Центролев), П. в 1930 пошел на роспуск сейма, аресты оппозиции и военно-полицейскую операцию против украинского национального движения. Это помогло режиму выиграть выборы в 1930 и в 1935 принять новую конституцию, которая свела на нет роль парламента в политической жизни страны. Во внешней политике П. опирался на союз с Францией и Румынией. Санкционировал соглашения о ненападении с СССР (25 июля 1932) и Германией (26 января 1934), давшие Польше ощущение безопасности и веса на международной арене.

Соч .: 1920 год. М., 1926; Pisma zbiorowe. T. 1–10. Warszawa, 1937–1938.

Лит. : Garlicki A . Józef Piłsudski 1867–1935. Warszawa, 1990; Wójcik Z . Józef Piłsudski 1867–1935. Warszawa, 2006; Матвеев Г. Ф . Пилсудский. М., 2008; Сулея В . Юзеф Пилсудский. М., 2009. Г. Ф. Матвеев.