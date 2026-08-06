ПИЛОТИ КАРЛ ТЕОДОР ФОН

ПИЛОТИ КАРЛ ТЕОДОР ФОН - немецкий жи­во­пи­сец.

Пер­во­на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил у от­ца, ли­то­гра­фа Фер­ди­нан­да Пи­ло­ти (1786-1844 годы), с 1840 года учил­ся в мюн­хен­ской АХ у на­за­рей­ца Ю. Шнор­ра фон Ка­рольс­фель­да, поль­зо­вал­ся со­ве­та­ми К. Шор­на.

По­се­тив на ру­бе­же 1840-1850-х годов Брюс­сель и Па­риж, ис­пы­тал влия­ние П. Де­ла­ро­ша и его бельгийского по­сле­до­ва­те­ля Л. Гал­ле.

Пер­вые са­мо­сто­ятельные про­из­ве­де­ния Пилоти - жан­ро­вые кар­ти­ны. С середины 1850-х годов об­ра­тил­ся к ис­то­рическому жан­ру: кар­ти­ны по мо­ти­вам три­ло­гии Ф. Шил­ле­ра о Три­дца­ти­лет­ней вой­не («Се­ни пе­ред тру­пом Вал­лен­штей­на», 1855 год, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен; «По­ход Вал­лен­штей­на в Эгер», 1861 год, Городской му­зей, Ба­ут­цен), на дра­ма­тические сю­же­ты из ан­тич­ной ис­то­рии («Не­рон на раз­ва­ли­нах со­жжён­но­го Ри­ма», 1860 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бу­да­пешт; «Убий­ст­во Це­за­ря», 1865 год, Ниж­не­сак­сон­ский му­зей, Ган­но­вер; «Смерть Алек­сан­д­ра Ве­ли­ко­го», 1886 год, Национальная га­ле­рея, Бер­лин), а так­же ис­то­рии древ­них гер­ман­цев («Тус­нель­да в три­ум­фаль­ном ше­ст­вии Гер­ма­ни­ка», 1873 год, Но­вая пи­нако­те­ка, Мюн­хен) и Но­во­го вре­ме­ни («Ко­лумб», 1866 год, га­ле­рея Ша­ка, Мюн­хен; «Объ­яв­ле­ние смерт­но­го при­го­во­ра Ма­рии Стю­арт», 1869 год, Но­вая пи­на­ко­тека, Мюн­хен). Вы­пол­нял так­же офиц. за­ка­зы - круп­но­фор­мат­ные ал­ле­го­рические ком­по­зи­ции («Ал­ле­го­рия Мюн­хе­на», 1879 год, Но­вая ра­ту­ша, Мюн­хен; «Ка­то­ли­че­ская ли­га», 1884 год, Мак­си­ми­лиа­не­ум, Мюн­хен).

Позд­неа­ка­де­мическая жи­во­пись Пилоти эк­лек­ти­че­ски со­еди­ня­ет на­ту­ра­ли­стическую дос­то­вер­ность с ро­ман­тическим па­фо­сом и те­ат­ра­ли­за­ци­ей, сен­ти­мен­таль­ность би­дер­мей­е­ра с ал­ле­го­риз­мом. Вме­сте с тем она от­ме­че­на ко­ло­ри­стическим и ком­по­зиционным мас­тер­ст­вом. Пре­по­да­вал в мюн­хен­ской АХ (профессор с 1856 года, ди­рек­тор с 1874 года); сре­ди уче­ни­ков (из раз­ных стран) - А.И. Ге­рым­ский (смотрите Ге­рым­ские), В. Лейбль, Ф. фон Лен­бах, Х. Ма­карт, Я. Ма­тей­ко , Г.И. Се­ми­рад­ский.

Его брат - жи­во­пи­сец-мо­ну­мен­та­лист Фер­ди­нанд фон Пи­ло­ти (1828-1895 годы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)