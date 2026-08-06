ПИЛОТИ КАРЛ ТЕОДОР ФОН
ПИЛОТИ КАРЛ ТЕОДОР ФОН - немецкий живописец.
Первоначальное образование получил у отца, литографа Фердинанда Пилоти (1786-1844 годы), с 1840 года учился в мюнхенской АХ у назарейца Ю. Шнорра фон Карольсфельда, пользовался советами К. Шорна.
Посетив на рубеже 1840-1850-х годов Брюссель и Париж, испытал влияние П. Делароша и его бельгийского последователя Л. Галле.
Первые самостоятельные произведения Пилоти - жанровые картины. С середины 1850-х годов обратился к историческому жанру: картины по мотивам трилогии Ф. Шиллера о Тридцатилетней войне («Сени перед трупом Валленштейна», 1855 год, Новая пинакотека, Мюнхен; «Поход Валленштейна в Эгер», 1861 год, Городской музей, Баутцен), на драматические сюжеты из античной истории («Нерон на развалинах сожжённого Рима», 1860 год, Музей изящных искусств, Будапешт; «Убийство Цезаря», 1865 год, Нижнесаксонский музей, Ганновер; «Смерть Александра Великого», 1886 год, Национальная галерея, Берлин), а также истории древних германцев («Туснельда в триумфальном шествии Германика», 1873 год, Новая пинакотека, Мюнхен) и Нового времени («Колумб», 1866 год, галерея Шака, Мюнхен; «Объявление смертного приговора Марии Стюарт», 1869 год, Новая пинакотека, Мюнхен). Выполнял также офиц. заказы - крупноформатные аллегорические композиции («Аллегория Мюнхена», 1879 год, Новая ратуша, Мюнхен; «Католическая лига», 1884 год, Максимилианеум, Мюнхен).
Позднеакадемическая живопись Пилоти эклектически соединяет натуралистическую достоверность с романтическим пафосом и театрализацией, сентиментальность бидермейера с аллегоризмом. Вместе с тем она отмечена колористическим и композиционным мастерством. Преподавал в мюнхенской АХ (профессор с 1856 года, директор с 1874 года); среди учеников (из разных стран) - А.И. Герымский (смотрите Герымские), В. Лейбль, Ф. фон Ленбах, Х. Макарт, Я. Матейко, Г.И. Семирадский.
Его брат - живописец-монументалист Фердинанд фон Пилоти (1828-1895 годы).