ПИЛОС
ПИЛОС - древний город ахейцев в Греции.
В гречесской мифологии и поэмах Гомера упоминается как резиденция царя Нестора.
Отождествляется с археологическими памятниками в местности Ано-Энглианос (Эпано-Энглианос), близ современного города Пилос (ном Мессиния, периферия Пелопоннес).
В результате раскопок греческого археолога К. Куруниотиса при участии американского археолога К.У. Блегена и других в 1938-1939 годах, а также под руководством Блегена в 1952-1966 годах (с перерывами) исследована значительная часть одного из крупнейших дворцовых комплексов микенской культуры, с залами, мастерскими, ванными, кладовыми, канализацией и так далее (построен в XIII веке до н.э., погиб около 1200 года до н.э.), и часть примыкающего к нему города, в том числе постройки, предшествующие дворцу, ворота, часть оборонительной стены акрополя.
Среди находок - фрески, много табличек с записями линейным письмом Б (смотрите «Критское письмо»), подтвердившими правильность расшифровки этой письменности М. Вентрисом (Великобритания).