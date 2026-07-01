ПИЛОС

ПИЛОС - древ­ний го­род ахейцев в Гре­ции.

В гречесской ми­фо­ло­гии и по­эмах Го­ме­ра упо­ми­на­ет­ся как ре­зи­ден­ция ца­ря Не­сто­ра.

Отож­де­ст­в­ля­ет­ся с ар­хео­ло­гическими па­мят­ни­ка­ми в ме­ст­но­сти Ано-Энг­лиа­нос (Эпа­но-Энг­лиа­нос), близ современного города Пилос (ном Мес­си­ния, пе­ри­фе­рия Пе­ло­пон­нес).

В результате рас­ко­пок греческого ар­хео­ло­га К. Ку­ру­нио­ти­са при уча­стии американского ар­хео­ло­га К.У. Бле­ге­на и других в 1938-1939 годах, а так­же под руководством Бле­ге­на в 1952-1966 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) ис­сле­до­ва­на зна­чительная часть од­но­го из круп­ней­ших двор­цо­вых ком­плек­сов ми­кен­ской куль­ту­ры , с за­ла­ми, мас­тер­ски­ми, ван­ны­ми, кла­до­вы­ми, ка­на­ли­за­ци­ей и так далее (по­стро­ен в XIII веке до н.э., по­гиб около 1200 года до н.э.), и часть при­мы­каю­ще­го к не­му го­ро­да, в том числе по­строй­ки, пред­ше­ст­вую­щие двор­цу, во­ро­та, часть обо­ро­нительной сте­ны ак­ро­по­ля.

Сре­ди на­хо­док - фре­ски, мно­го таб­ли­чек с за­пи­ся­ми ли­ней­ным пись­мом Б (смотрите «Крит­ское пись­мо»), под­твер­див­ши­ми пра­виль­ность рас­шиф­ров­ки этой пись­мен­но­сти М. Вен­три­сом (Ве­ли­ко­бри­та­ния).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)