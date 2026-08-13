ПИЛЬНЯК БОРИС АНДРЕЕВИЧ
Русский прозаик. Настоящая фамилия Вогау.
Отец Пильняк - из поволжских немцев, земский ветеринарный врач; мать из купеческой семьи. Детство и юность прошли в Саратове, Богородске (с 1930 года Ногинск), Нижнем Новгороде, Коломне. В 1913 году поступил на экономическое отделение Московского института народного хозяйства имени К. Маркса (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова), которое окончил в 1920 году. В 1922-1923 годах посетил Германию и Великобританию. С 1924 года жил в Москве. Во второй половине 1920-х - начале 1930-х годов совершил несколько поездок на Ближний Восток, в Китай, Японию, США.
Печатался с 1915 года (первое опубликованное сочинение в 1909 году) - под псевдонимом по названию хутора Пильнянка в Харьковской губернии, где жил у своего дяди по материнской линии, живописца А.И. Савинова. Первый сборник рассказов «С последним пароходом» (1918 год) Пильняк считал очень слабым, однако два рассказа из него - «Над оврагом» и «Смерть» - впоследствии включал во многие другие издания. В 1920 году вышел сборник рассказов «Быльё» (1920 год) - одна из наиболее ранних попыток запечатлеть быт революционной эпохи. Известность принёс роман «Голый год» (1922 год), показавший революцию как противоборство стихийного и рационального начал; в нём в полной мере проявилась новая художественная манера Пильняка - его орнаментальный стиль, сложившийся под влиянием прозы А. Белого, А.М. Ремизова, Е.И. Замятина.
Характерными признаками орнаментализма Пильняка, призванного передать суть взорванного революцией привычного миропорядка, стали: «монтажный» принцип соединения различных фрагментов повествования; временные, тематические и стилистические сдвиги; смена точек зрения; разного рода повторы; цитаты из документальных источников, своих и чужих произведений; намеренное нарушение правил синтаксиса. Жизни русской провинции в революционные годы посвящены повести «Метель», «Иван-да-Марья» (обе 1922 года), «Третья столица» (1923 год), «Мать сыра-земля» (1925 год) и другие. Дикая стихия деревенского быта, приходящая в столкновение с новой, машинизированной жизнью, за которой будущее, но которая не может не вызывать опасений, - в центре романа «Машины и волки» (1925 год).
Произведения Пильняка широко издавались, хотя и подвергались критике за идеологические ошибки, формалистические приёмы, грубый натурализм и эротику. Нападки официальной критики вызвала и напечатанная в журнале «Новый мир» (1926 год, № 5) «Повесть непогашенной луны» - о командарме, «зарезанном» на операционном столе, в основу которой легли слухи о насильств. смерти М.В. Фрунзе (тираж журнала был изъят из продажи). Публикация повести «Красное дерево» (Берлин, 1929 год) о жизни маленького российского городка в послереволюционные годы была воспринята как «пасквиль на советскую действительность» и повлекла за собой широкомасштабную травлю Пильняка; он был исключён из РАПП, покинул пост председателя Всероссийского союза писателей.
Среди других произведений: отразившие впечатления от поездок по зарубежным странам «Рассказ о ключах и глине» (1926 год), книга очерков «Корни японского солнца» (1927 год), «Китайская повесть» (1928 год), «О’кей. Американский роман» (1933 год); романы «Волга впадает в Каспийское море» (1930 год; в который включена в переработанном виде повесть «Красное дерево») о строительстве канала Москва - Волга; «Созревание плодов» (1936 год), «Соляной амбар» (автобиографический; создан в 1937 году; частично опубликован в 1964 году, полностью опубликован в 1990 году).
В 1937 репрессирован; расстрелян. Реабилитирован 28 ноября 1956 года.
Сочинения:
Собр. соч. М.; Л., 1929-1930. Т. 1-8;
Расплеснутое время: Романы, повести, рассказы. М., 1990;
Собр. соч. М., 2003-2004. Т. 1-6;
Письма. М., 2010. Т. 1-2.