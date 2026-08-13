ПИЛЬНЯК БОРИС АНДРЕЕВИЧ

Русский про­за­ик. Настоящая фамилия Во­гау.

Отец Пильняк - из по­волж­ских нем­цев, зем­ский ве­те­ри­нар­ный врач; мать из ку­печеской се­мьи. Дет­ст­во и юность про­шли в Са­ра­то­ве, Бо­го­род­ске (с 1930 года Но­гинск), Ниж­нем Нов­го­ро­де, Ко­лом­не. В 1913 году по­сту­пил на эко­но­мическое от­де­ле­ние Московского института народного хо­зяй­ст­ва имени К. Мар­кса (ны­не Российский эко­но­мический университет имени Г.В. Пле­ха­но­ва), ко­то­рое окон­чил в 1920 году. В 1922-1923 годах по­се­тил Гер­ма­нию и Ве­ли­ко­бри­та­нию. С 1924 года жил в Мо­ск­ве. Во второй половине 1920-х - начале 1930-х годов со­вер­шил несколько по­ез­док на Ближ­ний Вос­ток, в Ки­тай, Япо­нию, США.

Пе­ча­тал­ся с 1915 года (первое опубликованное сочинение в 1909 году) - под псев­до­ни­мом по названию ху­то­ра Пиль­нян­ка в Харь­ков­ской губернии, где жил у сво­его дя­ди по ма­те­рин­ской ли­нии, жи­во­пис­ца А.И. Са­ви­но­ва. Пер­вый сборник рас­ска­зов «С по­след­ним па­ро­хо­дом» (1918 год) Пильняк счи­тал очень сла­бым, од­на­ко два рас­ска­за из не­го - «Над ов­ра­гом» и «Смерть» - впо­след­ст­вии вклю­чал во мно­гие другие изда­ния. В 1920 году вы­шел сборник рас­ска­зов «Бы­льё» (1920 год) - од­на из наи­бо­лее ран­них по­пы­ток за­пе­чат­леть быт ре­во­люционной эпо­хи. Из­вест­ность при­нёс ро­ман «Го­лый год» (1922 год), по­ка­зав­ший ре­во­лю­цию как про­ти­во­бор­ст­во сти­хий­но­го и ра­цио­наль­но­го на­чал; в нём в пол­ной ме­ре про­яви­лась но­вая ху­дожественная ма­не­ра Пильняка - его ор­на­мен­таль­ный стиль, сло­жив­ший­ся под влия­ни­ем про­зы А. Бе­ло­го, А.М. Ре­ми­зо­ва, Е.И. За­мя­ти­на .

Ха­рак­тер­ны­ми при­зна­ка­ми ор­на­мен­та­лиз­ма Пильняка, при­зван­но­го пе­ре­дать суть взо­рван­но­го ре­во­лю­ци­ей при­выч­но­го ми­ро­по­ряд­ка, ста­ли: «мон­таж­ный» прин­цип со­еди­не­ния различных фраг­мен­тов по­ве­ст­во­ва­ния; вре­мен­ные, те­ма­тические и сти­ли­стические сдви­ги; сме­на то­чек зре­ния; раз­но­го ро­да по­вто­ры; ци­та­ты из до­ку­мен­таль­ных ис­точ­ни­ков, сво­их и чу­жих про­из­ве­де­ний; на­ме­рен­ное на­ру­ше­ние пра­вил син­так­си­са. Жиз­ни русской про­вин­ции в ре­во­люционные го­ды по­свя­ще­ны по­вес­ти «Ме­тель», «Иван-да-Ма­рья» (обе 1922 года), «Тре­тья сто­ли­ца» (1923 год), «Мать сы­ра-зем­ля» (1925 год) и другие. Ди­кая сти­хия де­ре­вен­ско­го бы­та, при­хо­дя­щая в столк­но­ве­ние с но­вой, ма­ши­ни­зи­ро­ван­ной жиз­нью, за ко­то­рой бу­ду­щее, но ко­то­рая не мо­жет не вы­зы­вать опа­се­ний, - в цен­тре ро­ма­на «Ма­ши­ны и вол­ки» (1925 год).

Про­из­ве­де­ния Пильняка ши­ро­ко из­да­ва­лись, хо­тя и под­вер­га­лись кри­ти­ке за идео­логические ошиб­ки, фор­ма­ли­стические приё­мы, гру­бый на­ту­ра­лизм и эро­ти­ку. На­пад­ки официальной кри­ти­ки вы­зва­ла и на­пе­ча­тан­ная в журнале «Но­вый мир» (1926 год, № 5) «По­весть не­по­га­шен­ной лу­ны» - о ко­ман­дар­ме, «за­ре­зан­ном» на опе­ра­ци­он­ном сто­ле, в ос­но­ву ко­то­рой лег­ли слу­хи о на­сильств. смер­ти М.В. Фрун­зе (ти­раж жур­на­ла был изъ­ят из про­да­жи). Пуб­ли­ка­ция по­вес­ти «Крас­ное де­ре­во» (Бер­лин, 1929 год) о жиз­ни ма­лень­ко­го российского го­род­ка в по­сле­ре­во­люционные го­ды бы­ла вос­при­ня­та как «па­ск­виль на со­вет­скую дей­ст­ви­тель­ность» и по­влек­ла за со­бой ши­ро­ко­мас­штаб­ную трав­лю Пильняка; он был ис­клю­чён из РАПП, по­ки­нул пост председателя Все­рос­сий­ско­го сою­за пи­са­те­лей.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: от­ра­зив­шие впе­чат­ле­ния от по­ез­док по за­ру­беж­ным стра­нам «Рас­сказ о клю­чах и гли­не» (1926 год), книга очер­ков «Кор­ни япон­ско­го солн­ца» (1927 год), «Ки­тай­ская по­весть» (1928 год), «О’кей. Аме­ри­кан­ский ро­ман» (1933 год); ро­ма­ны «Вол­га впа­да­ет в Кас­пий­ское мо­ре» (1930 год; в ко­то­рый вклю­че­на в пе­ре­ра­бо­тан­ном ви­де по­весть «Крас­ное де­ре­во») о строи­тель­ст­ве ка­на­ла Мо­ск­ва - Вол­га ; «Со­зре­ва­ние пло­дов» (1936 год), «Со­ля­ной ам­бар» (ав­то­био­гра­фический; соз­дан в 1937 году; час­тич­но опубликован в 1964 году, пол­но­стью опубликован в 1990 году).

В 1937 ре­прес­си­ро­ван; рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван 28 ноября 1956 года.

Сочинения:

Собр. соч. М.; Л., 1929-1930. Т. 1-8;

Рас­плес­ну­тое вре­мя: Ро­ма­ны, по­вес­ти, рас­ска­зы. М., 1990;

Собр. соч. М., 2003-2004. Т. 1-6;

Пись­ма. М., 2010. Т. 1-2.