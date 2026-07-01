ПИЛЬНИЦ

ПИЛЬНИЦ - двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль в Дрез­де­не .

Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Эль­ба, на юго-восточной ок­раи­не го­ро­да.

Не­боль­шой за­мок на этой тер­ри­то­рии из­вес­тен с XIV века (пе­ре­стро­ен в XVI веке, не сохранился).

В 1694 году зем­ля, при­мы­кав­шая в зам­ку, ку­п­ле­на сак­сон­ским кур­фюр­стом Ио­ган­ном-Ге­ор­гом IV. Его брат, кур­фюрст Фрид­рих Ав­густ I (польский ко­роль Ав­густ II Силь­ный), в 1718 году за­ло­жил но­вый ан­самбль, слу­жив­ший до 1918 года лет­ней ре­зи­ден­ци­ей сак­сон­ских кур­фюр­стов. В ней бы­ла под­пи­са­на Пиль­ниц­кая дек­ла­ра­ция 1791 года. Близ ба­роч­но­го Во­дя­но­го двор­ца в ду­хе ши­ну­аз­ри (Вас­сер­па­ле; 1720-1721 годы, архитектор М.Д. Пёп­пель­ман) рас­по­ло­жен при­чал для гон­дол (1725 год, французкий архитектор З. Лонг­люн).

Даль­ше от бе­ре­га - Гор­ный дво­рец (Берг­па­ле; 1723-1724 годы, архитектор Пёп­пель­ман; фли­ге­ли - 1765 год, ар­хи­тек­то­ры К.Ф. Экс­нер, К.Т. Вейн­лиг, И.Д. Ша­де; в обо­их в 1963 году от­крыт Му­зей де­ко­ра­тив­ных ис­кусств Дрез­де­на), так­же с па­го­до­об­раз­ны­ми кры­ша­ми и рос­пи­ся­ми с даль­не­во­сточ­ны­ми мо­ти­ва­ми.

Обе по­строй­ки со­еди­не­ны Но­вым двор­цом, по­стро­ен­ным в 1819-1826 году (архитектор К.Ф. Шу­рихт; ны­не му­зей), с нео­клас­си­ци­сти­че­ски­ми Ку­поль­ным за­лом (1823 год) и ка­то­лической ка­пел­лой (1822-1829 годы), ук­ра­шен­ны­ми рос­пи­ся­ми К.К. Фо­ге­ля фон Фо­гель­штей­на в ду­хе на­за­рей­цев (1820-е годы).

К вос­то­ку от Но­во­го двор­ца сре­ди ви­ноград­ни­ков рас­по­ло­же­на церковь Святого Ду­ха (Вайн­бер­гкир­хе; 1723-1725 годы, архитектор Пёп­пель­ман).

Двор­цы ок­ру­же­ны са­да­ми (площадь 28 га), вклю­чаю­щи­ми 6 час­тей, в том числе ба­роч­ный Лю­ст­гар­тен (за­ло­жен в 1723 году), английский сад (раз­бит в 1778 году) с ро­тон­даль­ным Анг­лий­ским па­виль­о­ном (1780 год, архитектор Ша­де), китайский сад (раз­бит в 1790 году) с Ки­тай­ским па­виль­о­ном (1804 год, архитектор К.Ф. Шу­рихт).

Со­хра­ни­лись так­же оран­же­рея из ме­тал­лических кон­ст­рук­ций (1859-1861 годы), куст ка­ме­лии (са­мый ста­рый в Ев­ро­пе, по­са­жен в 1801 году), гон­до­ла кур­фюр­ста Фрид­ри­ха Ав­гу­ста III (1800 год). С 1780 года раз­бит парк Фрид­рих­сг­рунд с нео­го­тич. «Руи­ной» (1785 год, архитектор Ша­де), мель­ни­цей (1896 год), так называемым зам­ком дра­ко­на (1903 год), ка­мен­ны­ми мос­та­ми, ис­кусственным во­до­па­дом и др.

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