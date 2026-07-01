ПИЛЬНИЦ
ПИЛЬНИЦ - дворцово-парковый ансамбль в Дрездене.
Расположен на правом берегу реки Эльба, на юго-восточной окраине города.
Небольшой замок на этой территории известен с XIV века (перестроен в XVI веке, не сохранился).
В 1694 году земля, примыкавшая в замку, куплена саксонским курфюрстом Иоганном-Георгом IV. Его брат, курфюрст Фридрих Август I (польский король Август II Сильный), в 1718 году заложил новый ансамбль, служивший до 1918 года летней резиденцией саксонских курфюрстов. В ней была подписана Пильницкая декларация 1791 года. Близ барочного Водяного дворца в духе шинуазри (Вассерпале; 1720-1721 годы, архитектор М.Д. Пёппельман) расположен причал для гондол (1725 год, французкий архитектор З. Лонглюн).
Дальше от берега - Горный дворец (Бергпале; 1723-1724 годы, архитектор Пёппельман; флигели - 1765 год, архитекторы К.Ф. Экснер, К.Т. Вейнлиг, И.Д. Шаде; в обоих в 1963 году открыт Музей декоративных искусств Дрездена), также с пагодообразными крышами и росписями с дальневосточными мотивами.
Обе постройки соединены Новым дворцом, построенным в 1819-1826 году (архитектор К.Ф. Шурихт; ныне музей), с неоклассицистическими Купольным залом (1823 год) и католической капеллой (1822-1829 годы), украшенными росписями К.К. Фогеля фон Фогельштейна в духе назарейцев (1820-е годы).
К востоку от Нового дворца среди виноградников расположена церковь Святого Духа (Вайнбергкирхе; 1723-1725 годы, архитектор Пёппельман).
Дворцы окружены садами (площадь 28 га), включающими 6 частей, в том числе барочный Люстгартен (заложен в 1723 году), английский сад (разбит в 1778 году) с ротондальным Английским павильоном (1780 год, архитектор Шаде), китайский сад (разбит в 1790 году) с Китайским павильоном (1804 год, архитектор К.Ф. Шурихт).
Сохранились также оранжерея из металлических конструкций (1859-1861 годы), куст камелии (самый старый в Европе, посажен в 1801 году), гондола курфюрста Фридриха Августа III (1800 год). С 1780 года разбит парк Фридрихсгрунд с неоготич. «Руиной» (1785 год, архитектор Шаде), мельницей (1896 год), так называемым замком дракона (1903 год), каменными мостами, искусственным водопадом и др.