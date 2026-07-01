ПИЛЬЦ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ПИЛЬЦ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский государственный деятель, участник Белого движения, статский советник (1911 год).
Дворянин. Окончил Училище правоведения (1893 год), затем на службе по ведомству МВД. Вице-губернатор Калишской губернии (1904-1907 годы). Начальник управления земледелия и государственного имуществ в Туркестанском крае (1907-1910 годы). Губернатор Могилёвской губурнии (1910-1916 годы, исполняющий должность до 1911 года).
В Первую мировую войну в Ставке Верховного главнокомандующего регулярно встречался с императором Николаем II, пытался настроить его окружение, в том числе начальника штаба Ставки М.В. Алексеева, против Г.Е. Распутина.
Товарищ министра внутренних дел [14 (27) февраля - 15 (28) марта 1916 года]. Иркутский генерал-губернатор [с 15 (28) марта 1916 года]. На приёме у Николая II 19.1(1.2).1917 заявил о «всеобщем недовольстве» и «потере властью престижа».
В ходе Февральской революции 1917 года несколько дней пытался скрывать от населения новости из Петрограда; 4 (17) марта 1917 года помещён под домашний арест местным Комитетом общественных организаций, затем отправлен в Петроград, где был уволен Временным правительством со службы «согласно прошению, по болезни».
После Октябрьской революции 1917 года выехал на Юг России, примкнул к Белому движению. Помощник по гражданской части военного губернатора Одессы А.Н. Гришина (Алмазова) (конец 1918 - март 1919 годов), вместе с ним выслан из города французским командованием, пытавшимся укрепить оккупационный режим. Главноуполномоченный по устройству беженцев в Новороссийске (март - июль 1919 года). Помощник начальника Управления внутренних дел в Особом совещании при главнокомандующем Вооружёнными силами Юга России (с 10 июля 1919 года). Председатель Комитета государственного призрения в Правительстве Юга России (с 28 июля 1920 года).
Эвакуировался из Крыма вместе с остатками «Русской армии» П.Н. Врангеля (ноябрь 1920 года). С 1923 года председатель Объединения (с 1930 года Центрального объединения) русских организаций и союзов в Болгарии.