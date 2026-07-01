ПИЛЬЦ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ПИЛЬЦ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский государственный дея­тель, уча­ст­ник Бе­ло­го дви­же­ния , статский советник (1911 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил Училище пра­во­ве­де­ния (1893 год), за­тем на служ­бе по ве­дом­ст­ву МВД. Вице-гу­бер­на­тор Ка­лиш­ской губернии (1904-1907 годы). Начальник управ­ле­ния зем­ле­де­лия и государственного иму­ществ в Тур­ке­стан­ском крае (1907-1910 годы). Гу­бер­на­тор Мо­ги­лёв­ской губурнии (1910-1916 годы, исполняющий должность до 1911 года).

В Первую ми­ро­вую вой­ну в Став­ке Вер­хов­но­го глав­ноко­ман­дую­ще­го ре­гу­ляр­но встре­чал­ся с императором Ни­ко­ла­ем II , пы­тал­ся на­стро­ить его ок­ру­же­ние, в том числе начальника шта­ба Став­ки М.В. Алек­сее­ва, про­тив Г.Е. Рас­пути­на.

То­ва­рищ ми­ни­ст­ра внутренних дел [14 (27) февраля - 15 (28) марта 1916 года]. Ир­кут­ский генерал-гу­бер­на­тор [с 15 (28) марта 1916 года]. На приё­ме у Ни­ко­лая II 19.1(1.2).1917 за­явил о «все­об­щем не­до­воль­ст­ве» и «по­те­ре вла­стью пре­сти­жа».

В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года несколько дней пы­тал­ся скры­вать от на­се­ле­ния но­во­сти из Пет­ро­гра­да; 4 (17) марта 1917 года по­ме­щён под до­маш­ний арест ме­ст­ным Комитетом об­щественных ор­га­ни­за­ций, за­тем от­прав­лен в Пет­ро­град, где был уво­лен Временным пра­ви­тель­ст­вом со служ­бы «со­глас­но про­ше­нию, по бо­лез­ни».

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года вы­ехал на Юг Рос­сии, примк­нул к Бе­ло­му дви­же­нию. По­мощ­ник по гражданской час­ти во­енного гу­бер­на­то­ра Одес­сы А.Н. Гри­ши­на (Ал­мазо­ва) (конец 1918 - март 1919 годов), вме­сте с ним вы­слан из го­ро­да французским ко­ман­до­ва­ни­ем, пы­тав­шим­ся ук­ре­пить ок­ку­па­ци­он­ный ре­жим. Глав­но­упол­но­мо­чен­ный по уст­рой­ст­ву бе­жен­цев в Но­во­рос­сий­ске (март - июль 1919 года). По­мощ­ник начальника Управ­ле­ния внутренних дел в Осо­бом со­ве­ща­нии при глав­но­ко­ман­дую­щем Воо­ру­жён­ны­ми си­ла­ми Юга Рос­сии (с 10 июля 1919 года). Председатель Комитета государственного при­зре­ния в Пра­ви­тель­ст­ве Юга Рос­сии (с 28 июля 1920 года).

Эва­куи­ро­вал­ся из Кры­ма вме­сте с ос­тат­ка­ми «Рус­ской ар­мии» П.Н. Вран­ге­ля (но­ябрь 1920 года). С 1923 года председатель Объ­е­ди­не­ния (с 1930 года Центрального объ­е­ди­не­ния) русских ор­га­ни­за­ций и сою­зов в Бол­га­рии.