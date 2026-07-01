ПИЛА
ПИЛА - ручной или станковый многолезвийный инструмент для разрезания (распиливания) различных материалов.
Режущая часть пилы обычно выполняется в виде клиновидных резцов (зубьев), однако существуют пилы (например, для резки камня, стекла) с режущей частью из абразивного материала (например, алмазный диск) либо представляющей собой стальной канат (канатная пила).
По характеру рабочего движения различают пилы: ножовочные, или ножовки, - длинное узкое стальное полотно совершает возвратно-поступательные движения; круглые (дисковые, циркулярные) - в виде диска с внешней режущей кромкой, вращающегося на валу; ленточные - в виде бесконечной (замкнутой) гибкой ленты, натянутой между двумя вращающимися шкивами; цепные - рабочей частью является цепь (из проволоки со специальной насечкой вместо зубьев либо из шарнирно-соединённых режущих звеньев), замкнутая в кольцо и перемещающаяся по направляющей шине. Круглые пилы бывают цельные, изготовляемые из углеродистой инструментальной стали, и со вставными зубьями, выполненными на основе быстрорежущей стали или твёрдых сплавов. У ножовочных и ленточных пил зубья обычно насечены на самом полотне.
По натяжению пильного полотна различают пилы ненатянутые и натянутые. К ненатянутым пилам относятся, например, различные виды ножовок (кроме ножовок по металлу), дисковые и обычные двуручные пилы (необходимая жёсткость или устойчивость полотна при работе достигается за счёт его толщины или оснащения двумя ручками); к натянутым - лучковые (тонкое стальное полотно натянуто между двумя держателями) и ленточные пилы. У натянутых пил полотно тоньше, поэтому пропил получается более узкий.
В зависимости от назначения выделяют два основных класса пил - по дереву и металлу. Зубья пилы по металлу имеют вид прямоугольного треугольника (с острым углом при вершине) с передней режущей кромкой. Пила по дереву также имеют зубья треугольной формы, но их конфигурация и режущие кромки зависят от направления пиления: поперёк или вдоль волокон древесины. У пил по металлу размеры зубьев обычно не превышают по высоте 1-1,5 мм при ширине (по основанию) 1,2-2 мм; у пил по дереву высота зубьев 1-18 мм, ширина у основания 1,5-12 мм. Эффективность пиления существенно зависит от размеров зубьев пилы, состояния их режущей кромки (заточки) и разводки.
Смотрите также «Камнерезная машина».
Историческая справка. Пиление камня получило широкое распространение уже в неолите. Для органических материалов использовались небольшие каменные пилки, имеющие зазубрины, но иногда (что доказано трасологич. анализами) и без них. С широким распространением бронзы связано появление бронзовых пил. Для Египта начиная с Древнего царства зафиксированы тяговые (с зубцами, обращёнными к ручке) пилы длиной до 40 см, с изогнутой деревянной ручкой на черенке, расположенной по оси полотна.
Применение пилы обусловило высокий уровень обработки дерева, кости и других материалов (доски, тонкие дощечки и пластины, фигурные изделия). Известно использование пилы и как орудия изощрённых казней (2 Цар. 12:31). На территории России пилы известны с позднего бронзового века. Распространение железа позволило изготавливать более разнообразные виды пил, в том числе крупных размеров (включая двуручные).