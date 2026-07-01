ПИЛА

ПИЛА - руч­ной или стан­ко­вый мно­го­лез­вий­ный ин­ст­ру­мент для раз­ре­за­ния (рас­пи­ли­ва­ния) различных ма­те­риа­лов.

Ре­жу­щая часть пилы обыч­но вы­пол­ня­ет­ся в ви­де кли­но­вид­ных рез­цов (зубь­ев), од­на­ко су­ще­ст­ву­ют пилы (например, для рез­ки кам­ня, стек­ла) с ре­жу­щей ча­стью из аб­ра­зив­но­го ма­те­риа­ла (например, ал­маз­ный диск) ли­бо пред­став­ляю­щей со­бой сталь­ной ка­нат (ка­нат­ная пи­ла).

По ха­рак­те­ру ра­бо­че­го дви­же­ния раз­ли­ча­ют пилы: но­жо­воч­ные, или но­жов­ки, - длин­ное уз­кое сталь­ное по­лот­но со­вер­ша­ет воз­врат­но-по­сту­пательные дви­же­ния; круг­лые (дис­ко­вые, цир­ку­ляр­ные) - в ви­де дис­ка с внеш­ней ре­жу­щей кром­кой, вра­щаю­ще­го­ся на ва­лу; лен­точ­ные - в ви­де бес­ко­неч­ной (замк­нутой) гиб­кой лен­ты, на­тя­ну­той ме­ж­ду дву­мя вра­щаю­щи­ми­ся шки­ва­ми; цеп­ные - ра­бо­чей ча­стью яв­ля­ет­ся цепь (из про­во­ло­ки со специальной на­сеч­кой вме­сто зубь­ев ли­бо из шар­нир­но-со­еди­нён­ных ре­жу­щих звень­ев), замк­ну­тая в коль­цо и пе­ре­ме­щаю­щая­ся по на­прав­ляю­щей ши­не. Круг­лые пилы бы­ва­ют цель­ные, из­го­тов­ляе­мые из уг­ле­ро­ди­стой ин­ст­ру­мен­таль­ной ста­ли, и со встав­ны­ми зубь­я­ми, вы­пол­нен­ны­ми на ос­но­ве бы­ст­ро­ре­жу­щей ста­ли или твёр­дых спла­вов. У но­жо­воч­ных и лен­точ­ных пил зу­бья обыч­но на­се­че­ны на са­мом по­лот­не.

По на­тя­же­нию пиль­но­го по­лот­на раз­ли­ча­ют пилы не­на­тя­ну­тые и на­тя­ну­тые. К не­на­тя­ну­тым пилам от­но­сят­ся, например, различные ви­ды но­жо­вок (кро­ме но­жо­вок по ме­тал­лу), дис­ко­вые и обыч­ные дву­руч­ные пилы (не­об­хо­ди­мая жё­ст­кость или ус­той­чи­вость по­лот­на при ра­бо­те дос­ти­га­ет­ся за счёт его тол­щи­ны или ос­на­ще­ния дву­мя руч­ка­ми); к на­тя­ну­тым - луч­ко­вые (тон­кое сталь­ное по­лот­но на­тя­ну­то ме­ж­ду дву­мя дер­жа­те­ля­ми) и лен­точ­ные пилы. У на­тя­ну­тых пил по­лот­но тонь­ше, по­это­му про­пил по­лу­ча­ет­ся бо­лее уз­кий.

В за­ви­си­мо­сти от на­зна­че­ния вы­де­ля­ют два основных клас­са пил - по де­ре­ву и ме­тал­лу. Зу­бья пилы по ме­тал­лу име­ют вид пря­мо­уголь­но­го тре­уголь­ни­ка (с ост­рым уг­лом при вер­ши­не) с пе­ред­ней ре­жу­щей кром­кой. Пила по де­ре­ву так­же име­ют зу­бья тре­уголь­ной фор­мы, но их кон­фи­гу­ра­ция и ре­жу­щие кром­ки за­ви­сят от на­прав­ле­ния пи­ле­ния: по­пе­рёк или вдоль во­ло­кон дре­ве­си­ны. У пил по ме­тал­лу раз­ме­ры зубь­ев обыч­но не пре­вы­ша­ют по вы­со­те 1-1,5 мм при ши­ри­не (по ос­но­ва­нию) 1,2-2 мм; у пил по де­ре­ву вы­со­та зубь­ев 1-18 мм, ши­ри­на у ос­но­ва­ния 1,5-12 мм. Эф­фек­тив­ность пи­ле­ния су­ще­ст­вен­но за­ви­сит от раз­ме­ров зубь­ев пилы, со­стоя­ния их ре­жу­щей кром­ки (за­точ­ки) и раз­вод­ки.

Смотрите так­же «Кам­не­рез­ная ма­ши­на».

Ис­то­ри­че­ская справ­ка. Пи­ле­ние кам­ня по­лу­чи­ло ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние уже в не­оли­те . Для ор­га­нических ма­те­риа­лов ис­поль­зо­ва­лись не­боль­шие ка­мен­ные пил­ки, имею­щие за­зуб­ри­ны, но ино­гда (что до­ка­за­но тра­со­ло­гич. ана­ли­за­ми) и без них. С ши­ро­ким рас­про­стра­не­ни­ем брон­зы свя­за­но по­яв­ле­ние брон­зо­вых пил. Для Егип­та на­чи­ная с Древ­не­го цар­ст­ва за­фик­си­ро­ва­ны тя­го­вые (с зуб­ца­ми, об­ра­щён­ны­ми к руч­ке) пилы дли­ной до 40 см, с изо­гну­той де­ревянной руч­кой на че­рен­ке, рас­по­ло­жен­ной по оси по­лот­на.

При­ме­не­ние пилы обу­сло­ви­ло вы­со­кий уро­вень об­ра­бот­ки де­ре­ва, кос­ти и других материалов (дос­ки, тон­кие до­щеч­ки и пла­сти­ны, фи­гур­ные из­де­лия). Из­вест­но ис­поль­зо­ва­ние пилы и как ору­дия изо­щрён­ных каз­ней (2 Цар. 12:31). На тер­ри­то­рии Рос­сии пилы из­вест­ны с позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка. Рас­про­стра­не­ние же­ле­за по­зво­ли­ло из­го­тав­ли­вать бо­лее раз­но­об­раз­ные ви­ды пил, в том числе круп­ных раз­ме­ров (вклю­чая дву­руч­ные).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)