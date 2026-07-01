ПИКУЛЬ ВАЛЕНТИН САВВИЧ

ПИКУЛЬ ВАЛЕНТИН САВВИЧ - русский про­за­ик.

Сын ин­же­не­ра-ко­ра­бель­щи­ка. Окон­чил шко­лу юнг на Со­ло­вец­ких островах (1943 год), слу­жил на Северном фло­те. В 1945-1946 годах учил­ся в Ле­нин­град­ском под­го­то­вительном во­ен­но-морском училище. Ра­бо­тал в во­до­лаз­ном от­ря­де, за­тем в по­жар­ной час­ти. За­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. С 1962 года жил в Ри­ге.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти рас­ска­за­ми «На бе­ре­гу» и «Жень­шень» (оба 1950 года). Пер­вый ро­ман - «Оке­ан­ский пат­руль» (1954 год) о За­по­ля­рье в го­ды Великой Отечественной вой­ны. В ро­ма­не «Бая­зет» (1961 год) о со­бы­ти­ях русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов впер­вые об­ра­тил­ся к ис­то­рической бел­лет­ри­сти­ке.

Ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись: ро­ман «На за­двор­ках Ве­ли­кой им­пе­рии» (1964-1966 годы) о русской про­вин­ции начала XX века, уви­ден­ной гла­за­ми вы­со­ко­по­став­лен­но­го чи­нов­ни­ка про­грес­сив­ных убе­ж­де­ний (про­то­тип - князь С.Д. Уру­сов); три­ло­гия о со­бы­ти­ях росской ис­то­рии с 1725 по 1815 годы - «Пе­ром и шпа­гой» (1972 год), «Сло­во и де­ло» (1974-75 годы), «Фа­во­рит» (1984 год); ро­ман «Мо­он­зунд» (1973 год) о Первой ми­ро­вой вой­не; ро­ман­ный цикл «Обо­ро­на» («Бо­гатст­во», 1977 год; «Три воз­рас­та Оки­ни-сан», 1981 год; «Крей­се­ра», 1985 год; «Ка­тор­га», 1987 год) о русско-японской вой­не 1904-1905 годов; ро­ма­ны «У по­след­ней чер­ты» (1979 год; пол­но­стью из­дан в 1989 году под названием «Не­чис­тая си­ла») о за­ка­те ди­на­стии Ро­ма­но­вых; «Ре­к­ви­ем ка­ра­ва­ну PQ-17» (1969-1973 годы, издан в 1984 году) о тра­гической ги­бе­ли од­но­го из по­ляр­ных кон­во­ев со­юз­ни­ков в го­ды Великой Отечественной вой­ны, и другие. Ав­тор ро­ма­на «Бар­ба­рос­са» (не окон­чен; опублукован в 1991 году), ав­то­био­гра­фической по­вес­ти «Маль­чи­ки с бан­ти­ка­ми» (1974 год).

Про­из­ве­де­ния Пикуля ча­сто от­но­сят к мас­со­вой ли­те­ра­ту­ре ; для них ха­рак­тер­ны за­ни­ма­тель­ность и ди­на­мич­ность сю­же­та, ге­рои­за­ция ис­то­рической лич­но­стей в сочетании с некри­тическим отношением к документальным ис­точникам.

Государственная премия РСФСР (1988 год).

Сочинения:

Полн. собр. соч. М., 1992-2001. Т. 1-28;

Я ме­рил жизнь то­ма­ми книг… М., 2004.