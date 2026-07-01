ПИКУЛЬ ВАЛЕНТИН САВВИЧ
ПИКУЛЬ ВАЛЕНТИН САВВИЧ - русский прозаик.
Сын инженера-корабельщика. Окончил школу юнг на Соловецких островах (1943 год), служил на Северном флоте. В 1945-1946 годах учился в Ленинградском подготовительном военно-морском училище. Работал в водолазном отряде, затем в пожарной части. Занимался самообразованием. С 1962 года жил в Риге.
Дебютировал в печати рассказами «На берегу» и «Женьшень» (оба 1950 года). Первый роман - «Океанский патруль» (1954 год) о Заполярье в годы Великой Отечественной войны. В романе «Баязет» (1961 год) о событиях русско-турецкой войны 1877-1878 годов впервые обратился к исторической беллетристике.
Широкой популярностью пользовались: роман «На задворках Великой империи» (1964-1966 годы) о русской провинции начала XX века, увиденной глазами высокопоставленного чиновника прогрессивных убеждений (прототип - князь С.Д. Урусов); трилогия о событиях росской истории с 1725 по 1815 годы - «Пером и шпагой» (1972 год), «Слово и дело» (1974-75 годы), «Фаворит» (1984 год); роман «Моонзунд» (1973 год) о Первой мировой войне; романный цикл «Оборона» («Богатство», 1977 год; «Три возраста Окини-сан», 1981 год; «Крейсера», 1985 год; «Каторга», 1987 год) о русско-японской войне 1904-1905 годов; романы «У последней черты» (1979 год; полностью издан в 1989 году под названием «Нечистая сила») о закате династии Романовых; «Реквием каравану PQ-17» (1969-1973 годы, издан в 1984 году) о трагической гибели одного из полярных конвоев союзников в годы Великой Отечественной войны, и другие. Автор романа «Барбаросса» (не окончен; опублукован в 1991 году), автобиографической повести «Мальчики с бантиками» (1974 год).
Произведения Пикуля часто относят к массовой литературе; для них характерны занимательность и динамичность сюжета, героизация исторической личностей в сочетании с некритическим отношением к документальным источникам.
Государственная премия РСФСР (1988 год).
Сочинения:
Полн. собр. соч. М., 1992-2001. Т. 1-28;
Я мерил жизнь томами книг… М., 2004.