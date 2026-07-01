ПИКТСКИЙ ЯЗЫК

ПИКТСКИЙ ЯЗЫК - ус­лов­ное на­зва­ние язы­ка (язы­ков) пик­тов, оби­тав­ших в сев. Шот­лан­дии (Ка­ле­до­ния; к се­ве­ру от Ан­то­ни­но­ва ва­ла), на Геб­рид­ских, Орк­ней­ских и Шет­ланд­ских ост­ро­вах.

В IX веке бы­ли по­ко­ре­ны ир­ланд­ца­ми-скот­та­ми и к XI-XII векам пол­но­стью ими ас­си­ми­ли­ро­ва­ны в язы­ко­вом от­но­ше­нии. На ост­ро­вах пиктского языка с IX века был вы­тес­нен скандинавскими диа­лек­та­ми по­се­лен­цев-ви­кин­гов. Название picti ‘раз­ри­сованные’, ко­то­рое да­ли этим пле­ме­нам рим­ля­не вслед­ст­вие ме­ст­но­го обы­чая по­кры­вать те­ла та­туи­ров­кой, - латинская адап­та­ция са­мо­на­зва­ния peti (лин­гвис­тическая при­над­леж­ность ко­то­ро­го не­яс­на).

Ис­точ­ни­ки для изу­че­ния пиктского языка - то­по­ни­мические дан­ные в тру­дах ан­тич­ных ав­то­ров, в латинской эпи­гра­фи­ке Бри­та­нии, в со­чи­не­ни­ях Бе­ды Дос­то­поч­тен­но­го , оно­ма­сти­кон ге­неа­ло­гий и хро­ник, а так­же то­по­ни­мы и гид­ро­ни­мы современной Шот­лан­дии. Со­хра­ни­лось свыше 30 крат­ких над­пи­сей ога­ми­че­ским пись­мом и латинским ини­циа­лом (да­ти­ру­ют­ся VI-IX веками). Все дан­ные не под­да­ют­ся од­но­знач­ной ин­тер­пре­та­ции. Наи­бо­лее ве­ро­ят­на точ­ка зре­ния К. Джэксо­на (Ве­ли­ко­бри­та­ния), со­глас­но ко­то­рой в них от­ра­же­но, по край­ней ме­ре, 2 различных язы­ка, на ко­то­рых го­во­ри­ли пик­ты: так называемый при­тен­ский язык, от­но­ся­щий­ся к бритт­ской груп­пе кельт­ских язы­ков, и соб­ст­вен­но пиктского языка, ско­рее все­го не­ин­до­ев­ро­пей­ский, но­си­те­ля­ми ко­то­ро­го бы­ли до­кельт­ские ав­то­хтон­ные пле­ме­на. Во­прос о ти­по­ло­гической и ге­не­тической при­над­леж­но­сти по­след­не­го ос­та­ёт­ся от­кры­тым вви­ду ог­ра­ни­чен­но­сти лин­гвис­тической ма­те­риа­ла.

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