ПИКТСКИЙ ЯЗЫК
ПИКТСКИЙ ЯЗЫК - условное название языка (языков) пиктов, обитавших в сев. Шотландии (Каледония; к северу от Антонинова вала), на Гебридских, Оркнейских и Шетландских островах.
В IX веке были покорены ирландцами-скоттами и к XI-XII векам полностью ими ассимилированы в языковом отношении. На островах пиктского языка с IX века был вытеснен скандинавскими диалектами поселенцев-викингов. Название picti ‘разрисованные’, которое дали этим племенам римляне вследствие местного обычая покрывать тела татуировкой, - латинская адаптация самоназвания peti (лингвистическая принадлежность которого неясна).
Источники для изучения пиктского языка - топонимические данные в трудах античных авторов, в латинской эпиграфике Британии, в сочинениях Беды Достопочтенного, ономастикон генеалогий и хроник, а также топонимы и гидронимы современной Шотландии. Сохранилось свыше 30 кратких надписей огамическим письмом и латинским инициалом (датируются VI-IX веками). Все данные не поддаются однозначной интерпретации. Наиболее вероятна точка зрения К. Джэксона (Великобритания), согласно которой в них отражено, по крайней мере, 2 различных языка, на которых говорили пикты: так называемый притенский язык, относящийся к бриттской группе кельтских языков, и собственно пиктского языка, скорее всего неиндоевропейский, носителями которого были докельтские автохтонные племена. Вопрос о типологической и генетической принадлежности последнего остаётся открытым ввиду ограниченности лингвистической материала.