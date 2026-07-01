ПИКСАНОВ НИКОЛАЙ КИРЬЯКОВИЧ
ПИКСАНОВ НИКОЛАЙ КИРЬЯКОВИЧ - российский литературовед, член-корреспондент Академии Наук СССР (1931 год).
Сын диакона. Окончил Самарскую духовную семинарию, в 1904 году - Юрьевский (Дерптский) университет.
В 1906 году переехал в Санкт-Петербург; занимался преподавательской деятельностью [в том числе на Высших женских (Бестужевских) курсах (1908-1917 годы), в Санкт-Петербургском университете (1912-1917 годы)].
С 1911 года - член Общества любителей российской словесности (ОЛРС); в 1922-1929 годах - председатель Пушкинской комиссии ОЛРС. Профессор Саратовского (с 1917 года), Московского (с 1921 года) унивеситетов.
С 1932 года жил в Ленинграде; профессор Ленинградского университета.
Дебютировал в печати в 1902 году. В своих ранних работах отразил методологические установки культурно-исторической школы, позднее подверг её критике, призывая ввиду сложности художественного творчества сочетать различные методы исследования.
В центре научных интересов Пиксанова - жизнь и творчество А.С. Грибоедова. Выдвинул в качестве самостоятельной дисциплины изучение творческой истории произведения; наиболее значительное исследование - «Творческая история "Горя от ума"» (1928 год).
Автор трудов по истории русской литературы и общественной мысли, текстологии, источниковедению, библиографии, теории литературы, критике и журналистике, драматургии и театру, а также исследований о творчестве М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, М. Горького, В.Г. Короленко; книга «Областные культурные гнёзда» (1928 год) заложила основы литературного краеведения.
Под редакцией Пиксанова вышли многие издания сочинений русских писателей; подготовленное им Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова (т. 1-3, 1911-1917 годы) оказало влияние на развитие текстологии и эдиционной практики.
Награждён орденами Ленина (1954, 1968 годы).
Сочинения:
Два века русской литературы. 2-е изд. М., 1924;
О классиках. Сб. статей. М., 1933;
Летопись жизни и творчества А.С. Грибоедова, 1791-1829. М., 2000.