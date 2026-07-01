ПИКСАНОВ НИКОЛАЙ КИРЬЯКОВИЧ

ПИКСАНОВ НИКОЛАЙ КИРЬЯКОВИЧ - российский ли­те­ра­ту­ро­вед, член-корреспондент Академии Наук СССР (1931 год).

Сын диа­ко­на. Окон­чил Са­мар­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию, в 1904 году - Юрь­ев­ский (Дерпт­ский) университет.

В 1906 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург; за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью [в том числе на Выс­ших жен­ских (Бес­ту­жев­ских) кур­сах (1908-1917 годы), в Санкт-Пе­тербургском университете (1912-1917 годы)].

С 1911 года - член Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти (ОЛРС); в 1922-1929 годах - председатель Пуш­кин­ской ко­мис­сии ОЛРС. Профессор Са­ра­тов­ско­го (с 1917 года), Мо­с­ков­ско­го (с 1921 года) унивеситетов.

С 1932 года жил в Ле­нин­гра­де; профессор Ле­нинградского университета.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1902 году. В сво­их ран­них ра­бо­тах от­ра­зил ме­то­до­ло­гические ус­та­нов­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской шко­лы, позд­нее под­верг её кри­ти­ке, при­зы­вая вви­ду слож­но­сти ху­дожественного твор­че­ст­ва со­че­тать различные ме­то­ды ис­сле­до­ва­ния.

В цен­тре на­учных ин­те­ре­сов Пиксанова - жизнь и твор­че­ст­во А.С. Гри­бое­до­ва. Вы­дви­нул в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельной дис­цип­ли­ны изу­че­ние творческой ис­то­рии про­из­ве­де­ния; наи­бо­лее зна­чительное ис­сле­до­ва­ние - «Твор­че­ская ис­то­рия "Го­ря от ума"» (1928 год).

Ав­тор тру­дов по ис­то­рии русской литературы и об­щественной мыс­ли, тек­сто­ло­гии, ис­точ­ни­ко­ве­де­нию, биб­лио­гра­фии, тео­рии литературы, кри­ти­ке и жур­на­ли­сти­ке, дра­ма­тур­гии и те­ат­ру, а так­же ис­сле­до­ва­ний о твор­че­ст­ве М.В. Ло­мо­но­со­ва, А.С. Пуш­ки­на, И.А. Гон­ча­ро­ва, И.С. Тур­ге­не­ва, М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на, М. Горь­ко­го, В.Г. Ко­ро­лен­ко ; книга «Об­ла­ст­ные куль­тур­ные гнёз­да» (1928 год) за­ло­жи­ла ос­но­вы литературного крае­ве­де­ния.

Под ре­дак­ци­ей Пиксанова вы­шли многие из­да­ния со­чи­не­ний русских пи­са­те­лей; под­го­тов­лен­ное им Пол­ное со­б­ра­ние со­чи­не­ний А.С. Гри­бое­до­ва (т. 1-3, 1911-1917 годы) ока­за­ло влия­ние на раз­ви­тие тек­сто­ло­гии и эди­ци­он­ной прак­ти­ки.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1954, 1968 годы).

Сочинения:

Два ве­ка рус­ской ли­те­ра­ту­ры. 2-е изд. М., 1924;

О клас­си­ках. Сб. ста­тей. М., 1933;

Ле­то­пись жиз­ни и твор­че­ст­ва А.С. Гри­бое­до­ва, 1791-1829. М., 2000.