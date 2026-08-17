ПИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
ПИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - российский график.
Родился в крестьянской семье. Окончил Вятское художественно-промышленное училище, учился во Вхутемасе - Вхутеине в Москве (1921-1930 годы) у ПиковЯ. Павлинова, Л.А. Бруни и В.А. Фаворского, оказавшего на Пикова особое влияние.
Совместно с Фаворским принимал участие в оформлении книг и воспринял от него мощную пластику чёрно-белых композиций, развитую пространственность, философскую многозначность образов. Оформлял издания отечественной и зарубежной классики, в том числе литературы Востока.
Нежные очертания фигур и музыкальность ритмов характеризуют его гравюры к «Сочинениям» А. Фиренцуолы (1933 год), изящной классичностью контуров отмечены иллюстрации к антологии «Лирика древней Эллады» (1934 год), витиеватой изощрённостью - миниатюры к «Лирике» Хафиза (1934 год; все - издательство «Academia»). Среди других иллюстрированных им произведений: армянский эпос «Давид Сасунский» (1939-1940-е годы), «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира (1944 год), «Илиада» Гомера (1949 год), трагедии Софокла (1954 год) и Эсхила (1956 год).
Вместе с Фаворским в 1950-1952 годах оформлял «Слово о полку Игореве» (сюжетная заставка, концовка, буквицы и так далее).
Вершина творчества Пикова - цикл ксилографий к «Божественной комедии» Данте (1961 год).
Книжная графика Пиков отмечена глубоким проникновением в смысл авторского повествования, она «без каких-либо орнаментальных ухищрений передаёт стиль произведения» (Фаворский). Занимался также акварелью и монументальной росписью.
Автор серии эстампов «Разгром немецких войск под Москвой» (1940-е годы), портретов Т.С. Грица, М.И. Бабановой (оба 1932 года), Б. Шоу (1943 год), А.Н. Радищева (1949 год), У. Шекспира (1959 год) и других, которым свойственна остропсихологическая образная характеристика.
Занимался экслибрисом.