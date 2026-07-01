ПИКОК ТОМАС ЛАВ

ПИКОК ТОМАС ЛАВ - английский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье тор­гов­ца стек­лом.

В 1792-1798 годах учил­ся в ча­ст­ной шко­ле. Ра­бо­тал клер­ком в тор­го­вой ком­па­нии (1800-1806 годы), был со­труд­ни­ком поч­то­во­го деп-та (1819-1856 годы).

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт фар­сом «Мо­на­хи свя­то­го Мар­ка» («The monks of St. Mark», 1804 год). Ме­лан­хо­лич. на­строе­ни­ем про­ник­нут сб. «Паль­ми­ра и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния» («Palmyra, and other poems», 1806 год; пе­ре­ра­бо­тан­ное издание - 1812 год).

Ав­тор ро­ман­тических по­эм: «Ге­ний Тем­зы» («The genius of the Thames», 1810 год), про­ник­ну­той пат­рио­тическим па­фо­сом; «Фи­ло­со­фия ме­лан­хо­лии» («The philoso­phy of me­lancholy», 1812 год), со­дер­жа­щей про­по­ведь стои­циз­ма и ре­лигиозного сми­ре­ния.

В 1812 году Пикок по­зна­ко­мил­ся с П.Б. Шел­ли, под влия­ни­ем ко­то­ро­го об­ра­тил­ся к са­ти­рической па­ро­дии.

Ши­ро­кую из­вест­ность сни­ска­ли про­ни­зан­ные тон­ким юмо­ром ро­ма­ны Пикока, по­стро­ен­ные в фор­ме за­столь­ных бе­сед: «Хед­лонг Холл» («He­ad­long Hall», 1816 год) о фор­мах государственного прав­ле­ния, «Ме­лин­корт» («Melincourt», 1817 год) о по­ли­тической кор­руп­ции и аб­сурд­но­сти английской из­би­ратекльной сис­те­мы, «Усадь­ба Грил­ла» («Gryll Grange», 1861 год) о под­вер­жен­но­сти че­ло­ве­че­ско­го рас­суд­ка лож­ным тео­ри­ям, и так далее.

Боль­шим ус­пе­хом поль­зо­вал­ся ро­ман «Аб­бат­ст­во кош­ма­ров» («Nightmare abbey», 1818 год) – па­ро­дия на ро­ман­тическую эс­те­ти­ку, мо­ду на ме­лан­хо­лию и сплин, от­ме­чен­ная оби­ли­ем фар­со­вых си­туа­ций. Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ма­ны-па­ро­дии на сю­же­ты англ.ийскойис­то­рии «Де­ви­ца Мэ­ри­ан» («Maid Marian», 1822 год), «Стра­да­ния Эль­фи­на» («The mis­fortunes of Elphin», 1829 год); по­этический сборник «Бу­маж­ные день­ги и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния» («Paper money lyrics and other poems», 1837 год; са­ти­ра на ро­ман­тическую. по­эзию); эс­те­тич.ескийтрак­тат «Че­ты­ре эпо­хи по­эзии» («Four ages of po­etry», 1820 год), вы­звав­ший по­ле­мический от­вет Шел­ли «За­щи­та по­эзии»; «Вос­по­ми­на­ния о Пер­си Би­ши Шел­ли» («Memoirs of Percy Bys­she Shelley», 1858-1862 годы; русский перевод 1988 года).

Сочинения:

The works. L., 1924–1934. Vol. 1–10;

Аб­бат­ст­во кош­ма­ров. Усадь­ба Грил­ла. М., 1988.

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