ПИКОК ТОМАС ЛАВ
ПИКОК ТОМАС ЛАВ - английский писатель.
Родился в семье торговца стеклом.
В 1792-1798 годах учился в частной школе. Работал клерком в торговой компании (1800-1806 годы), был сотрудником почтового деп-та (1819-1856 годы).
Дебютировал как поэт фарсом «Монахи святого Марка» («The monks of St. Mark», 1804 год). Меланхолич. настроением проникнут сб. «Пальмира и другие стихотворения» («Palmyra, and other poems», 1806 год; переработанное издание - 1812 год).
Автор романтических поэм: «Гений Темзы» («The genius of the Thames», 1810 год), проникнутой патриотическим пафосом; «Философия меланхолии» («The philosophy of melancholy», 1812 год), содержащей проповедь стоицизма и религиозного смирения.
В 1812 году Пикок познакомился с П.Б. Шелли, под влиянием которого обратился к сатирической пародии.
Широкую известность снискали пронизанные тонким юмором романы Пикока, построенные в форме застольных бесед: «Хедлонг Холл» («Headlong Hall», 1816 год) о формах государственного правления, «Мелинкорт» («Melincourt», 1817 год) о политической коррупции и абсурдности английской избиратекльной системы, «Усадьба Грилла» («Gryll Grange», 1861 год) о подверженности человеческого рассудка ложным теориям, и так далее.
Большим успехом пользовался роман «Аббатство кошмаров» («Nightmare abbey», 1818 год) – пародия на романтическую эстетику, моду на меланхолию и сплин, отмеченная обилием фарсовых ситуаций. Среди других сочинений: романы-пародии на сюжеты англ.ийскойистории «Девица Мэриан» («Maid Marian», 1822 год), «Страдания Эльфина» («The misfortunes of Elphin», 1829 год); поэтический сборник «Бумажные деньги и другие стихотворения» («Paper money lyrics and other poems», 1837 год; сатира на романтическую. поэзию); эстетич.ескийтрактат «Четыре эпохи поэзии» («Four ages of poetry», 1820 год), вызвавший полемический ответ Шелли «Защита поэзии»; «Воспоминания о Перси Биши Шелли» («Memoirs of Percy Bysshe Shelley», 1858-1862 годы; русский перевод 1988 года).
Сочинения:
The works. L., 1924–1934. Vol. 1–10;
Аббатство кошмаров. Усадьба Грилла. М., 1988.