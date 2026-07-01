ПИККОЛО-ТЕАТРО

ПИККОЛО-ТЕАТРО - пер­вый в Ита­лии ста­цио­нар­ный дра­ма­тический те­атр с по­сто­ян­ной труп­пой.

Ос­но­ван в Ми­ла­не в 1947 году Дж. Стре­ле­ром и П. Грас­си (ди­рек­тор те­ат­ра до 1972 года). От­крыл­ся 14 мая 1947 года по­ста­нов­кой «На дне» М. Горь­ко­го.

Ми­ро­вую из­вест­ность Пикколо-театро при­нёс спек­такль «Ар­ле­кин - слу­га двух гос­под» по пье­се К. Голь­до­ни (1947 год, с М. Мо­рет­ти в главной ро­ли; 1963 год, с Ф. Со­ле­ри), осу­ще­ст­в­лённый в эс­те­ти­ке ко­ме­дии дель ар­те.

Рас­цвет Пикколо-театро свя­зан с дея­тель­но­стью Стре­ле­ра на по­сту ху­дожественного ру­ко­во­ди­те­ля, про­воз­гла­сив­ше­го идею гу­ма­ни­стического те­ат­ра (празд­нич­но­го, раз­вле­ка­тель­но­го и вме­сте с тем ост­ро­со­ци­аль­но­го).

В эс­те­ти­ке Пикколо-театро ор­га­нич­но пе­ре­пле­лись тра­ди­ции итальянской народной ко­ме­дии, пси­хо­ло­ги­че­ско­го и эпи­чес­ко­го те­ат­ра. Главным вы­ра­зительным сред­ст­вом в спек­так­лях Пикколо-театро ста­ло зву­ча­щее сло­во, а основным прин­ци­пом - ин­тер­пре­та­ция клас­сической дра­ма­тур­гии в ак­ту­аль­ном ис­то­рическом кон­тек­сте. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ные по­ста­нов­ки: «Дач­ная три­ло­гия» (1954 год), «Кьод­жин­ские пе­репал­ки» (1964 год) и «Кам­пь­ел­ло» (1975 год) Голь­до­ни; «Ко­рио­лан» (1957 год), «Ко­роль Лир» (1972 год), «Бу­ря» (1978 год) У. Шек­спи­ра; «Пла­то­нов» (1959 год), «Виш­нё­вый сад» (1974 год) А.П. Че­хо­ва; «Сча­ст­ли­вые дни» С. Бек­ке­та (1982 год), «Мин­на фон Барн­хельм» Г. Лес­син­га (1983 год), «Фа­уст» И.В. Гё­те (часть 1 - 1989 год; часть 2 - 1991 год).

Пикколо-театро от­крыл для итальянского зри­те­ля дра­ма­тур­гию Б. Брех­та: «Трёх­гро­шо­вая опе­ра» (1956, 1973 годы), «До­б­рый че­ло­век из Се­зуа­на» (1958, 1981, 1996 годы), «Жизнь Га­ли­лея» (1963 год), «Свя­тая Ио­ан­на ско­то­бо­ен» (1971 год, с В. Кор­те­зе в главной ро­ли) и другие. В ре­пер­туа­ре те­ат­ра в раз­ные го­ды: пье­сы К. Гоц­ци, Моль­е­ра , П. Ма­ри­во, А. де Мюс­се, Г. Бюх­не­ра, Н.В. Го­го­ля, А.Н. Ост­ров­ско­го, Г. Иб­се­на, Ф. Гар­сии Лор­ки, Л. Пи­ран­дел­ло, Т.С. Элио­та, Ф. Дюр­рен­мат­та и других. С середины 1950-х годов с Пикколо-театро со­труд­ни­чал сце­но­граф Л. Да­миа­ни.

Спек­так­ли Пикколо-театро от­ли­ча­ют­ся со­че­та­ни­ем гра­ж­дан­ст­вен­но­сти и ли­риз­ма; для них ха­рак­тер­ны ла­ко­нич­ная сце­но­гра­фия, вы­ра­зи­тель­ная све­то­вая па­лит­ра, сла­жен­ный ак­тёр­ский ан­самбль.

В 1951 году при Пикколо-театро об­ра­зо­ва­на те­ат­раль­ная шко­ла - од­на из ве­ду­щих в Ита­лии. В 1986 году от­кры­лась вто­рая - ка­мер­ная сце­на «Те­ат­ро Сту­дио», в 1998 году - тре­тья, по­лу­чив­шая имя ос­но­ва­те­ля те­ат­ра, - «Те­ат­ро Стре­лер». С 1991 года Пикколо-театро - член Сою­за те­ат­ров Ев­ро­пы.

С 1999 года художественный руководитель - Л. Рон­ко­ни.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)