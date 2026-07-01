ПИККОЛО-ТЕАТРО
ПИККОЛО-ТЕАТРО - первый в Италии стационарный драматический театр с постоянной труппой.
Основан в Милане в 1947 году Дж. Стрелером и П. Грасси (директор театра до 1972 года). Открылся 14 мая 1947 года постановкой «На дне» М. Горького.
Мировую известность Пикколо-театро принёс спектакль «Арлекин - слуга двух господ» по пьесе К. Гольдони (1947 год, с М. Моретти в главной роли; 1963 год, с Ф. Солери), осуществлённый в эстетике комедии дель арте.
Расцвет Пикколо-театро связан с деятельностью Стрелера на посту художественного руководителя, провозгласившего идею гуманистического театра (праздничного, развлекательного и вместе с тем остросоциального).
В эстетике Пикколо-театро органично переплелись традиции итальянской народной комедии, психологического и эпического театра. Главным выразительным средством в спектаклях Пикколо-театро стало звучащее слово, а основным принципом - интерпретация классической драматургии в актуальном историческом контексте. Наиболее значительные постановки: «Дачная трилогия» (1954 год), «Кьоджинские перепалки» (1964 год) и «Кампьелло» (1975 год) Гольдони; «Кориолан» (1957 год), «Король Лир» (1972 год), «Буря» (1978 год) У. Шекспира; «Платонов» (1959 год), «Вишнёвый сад» (1974 год) А.П. Чехова; «Счастливые дни» С. Беккета (1982 год), «Минна фон Барнхельм» Г. Лессинга (1983 год), «Фауст» И.В. Гёте (часть 1 - 1989 год; часть 2 - 1991 год).
Пикколо-театро открыл для итальянского зрителя драматургию Б. Брехта: «Трёхгрошовая опера» (1956, 1973 годы), «Добрый человек из Сезуана» (1958, 1981, 1996 годы), «Жизнь Галилея» (1963 год), «Святая Иоанна скотобоен» (1971 год, с В. Кортезе в главной роли) и другие. В репертуаре театра в разные годы: пьесы К. Гоцци, Мольера, П. Мариво, А. де Мюссе, Г. Бюхнера, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, Г. Ибсена, Ф. Гарсии Лорки, Л. Пиранделло, Т.С. Элиота, Ф. Дюрренматта и других. С середины 1950-х годов с Пикколо-театро сотрудничал сценограф Л. Дамиани.
Спектакли Пикколо-театро отличаются сочетанием гражданственности и лиризма; для них характерны лаконичная сценография, выразительная световая палитра, слаженный актёрский ансамбль.
В 1951 году при Пикколо-театро образована театральная школа - одна из ведущих в Италии. В 1986 году открылась вторая - камерная сцена «Театро Студио», в 1998 году - третья, получившая имя основателя театра, - «Театро Стрелер». С 1991 года Пикколо-театро - член Союза театров Европы.
С 1999 года художественный руководитель - Л. Ронкони.