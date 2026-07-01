ПИКАЙЗЕН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПИКАЙЗЕН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский скрипач, народный артист РСФСР (1989 год).
Из семьи скрипача. В 1957 году окончил Московскую консерваторию, в 1960 году аспирантуру по классу Д.Ф. Ойстраха. Лауреат международных конкурсов: имени Я. Кубелика в Праге (1949 год), имени М. Лонг - Ж. Тибо в Париже (1957 год), имени П.И. Чайковского в Москве (1958 год; везде 2-я премия), имени Н. Паганини в Генуе (1965 год, 1-я премия).
С 1957 года солист Московской филармонии, гастролировал в России и за рубежом. Преподаватель Московской консерватории (1966-1986 годы, с 2006 года, профессор с 2008 года), Государственной консерватории Турции в Анкаре (1993-2005 годы), Государственного института музыки имени А.Г. Шнитке в Москве (профессор с 2006 года). 1-й исполнитель Концерта для скрипки с оркестром Б.А. Чайковского (1970 год), Сонаты-монолога для скрипки соло А.И. Хачатуряна (1976 год; оба сочинения посвящены Пикайзену). Среди аудиозаписей - 24 каприса для скрипки соло Н. Паганини (1969 год).