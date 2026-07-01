ПИКАЙЗЕН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПИКАЙЗЕН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский скри­пач, народный артист РСФСР (1989 год).

Из се­мьи скри­па­ча. В 1957 году окон­чил Московскую консерваторию , в 1960 году ас­пи­ран­ту­ру по клас­су Д.Ф. Ой­ст­ра­ха. Лау­ре­ат ме­ж­ду­народных кон­кур­сов: имени Я. Ку­бели­ка в Пра­ге (1949 год), имени М. Лонг - Ж. Ти­бо в Па­ри­же (1957 год), имени П.И. Чай­ков­ско­го в Мо­ск­ве (1958 год; вез­де 2-я пре­мия), имени Н. Па­га­ни­ни в Ге­нуе (1965 год, 1-я пре­мия).

С 1957 года со­лист Московской фи­лар­мо­нии, га­ст­ро­ли­ро­вал в Рос­сии и за ру­бе­жом. Пре­по­да­ва­тель Московской консерватории (1966-1986 годы, с 2006 года, профессор с 2008 года), Государственной консерватории Тур­ции в Ан­ка­ре (1993-2005 годы), Государственного института му­зы­ки имени А.Г. Шнит­ке в Мо­ск­ве (профессор с 2006 года). 1-й ис­пол­ни­тель Кон­цер­та для скрип­ки с ор­ке­ст­ром Б.А. Чай­ков­ско­го (1970 год), Со­на­ты-мо­но­ло­га для скрип­ки со­ло А.И. Ха­ча­ту­ря­на (1976 год; оба со­чи­не­ния по­свя­ще­ны Пикайзену). Сре­ди аудио­за­писей - 24 ка­при­са для скрип­ки со­ло Н. Па­га­ни­ни (1969 год).