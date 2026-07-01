ПИКАРТ ПИТЕР

ПИКАРТ ПИТЕР - голландский и российский гра­вёр.

Па­сы­нок и уче­ник голландского гра­вё­ра Ад­риа­на Шхо­не­бе­ка (1661 год, Рот­тер­дам - 1705 год, Мо­ск­ва), ру­ко­во­див­ше­го за­ня­тия­ми офор­том ца­ря Пет­ра I (во вре­мя его пре­бы­ва­ния в Гол­лан­дии) и с 1698 года ра­бо­тав­ше­го в Мо­ск­ве.

При­гла­шён в Рос­сию в 1702 году и поч­ти сра­зу от­пра­вил­ся с по­ход­ной гра­вюр­ной мас­тер­ской в дей­ст­вую­щую ар­мию; во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов «день и ночь не­пре­стан­но» ис­пол­няв­шие­ся кар­ты и пла­ны сра­же­ний, изо­бра­же­ния ба­та­лий и по­бед­ных фей­ер­вер­ков рас­про­стра­ня­лись в ар­мии, про­да­ва­лись «вез­де на Мо­ск­ве и в го­ро­дех», раз­ве­ши­ва­лись на ули­цах, рас­сы­ла­лись Пет­ром I за гра­ни­цу в ви­де «пре­зен­тов».

По­сле смер­ти от­чи­ма Пикарт воз­гла­вил гра­ви­ро­валь­ную мас­тер­скую Ору­жей­ной па­ла­ты ; в 1708 году пе­ре­ве­дён в гра­ви­ро­валь­ную мас­тер­скую Московского пе­чат­но­го дво­ра.

С 1714 года - стар­ший мас­тер Санкт-Пе­тербургской ти­по­гра­фии (ра­бо­тал вме­сте с А.Ф. Зу­бо­вым); по­сле её уп­разд­не­ния (1727 год) по­лу­чал пен­сию от Си­но­да.

Ра­бо­тал прак­ти­че­ски во всех ви­дах и жан­рах гра­вю­ры (рез­цо­вая гра­вю­ра, офорт) пет­ров­ско­го вре­ме­ни.

Ис­пол­нил пер­вый из из­вест­ных ви­дов строя­ще­го­ся Санкт-Пе­тер­бур­га (1704 год), па­но­рам­ные пей­за­жи («Вид Мо­ск­вы от Ка­мен­но­го мос­та», 1707-1708 годы, вме­сте с уче­ни­ка­ми), сце­ны сра­же­ний (при Лес­ной, 1708 год; «Ба­та­лия Пол­тав­ская», 1714 год, совместно с Зу­бо­вым), три­ум­фов русского ору­жия («Вше­ст­вие в Мо­ск­ву по­сле Пол­тав­ской по­бе­ды», 1711-1714 годы, «Пре­шпект Рос­сий­ско­го фло­та при Кот­ли­не ост­ро­ве», 1715 год); так­же кон­ные порт­ре­ты Пет­ра I и А.Д. Мен­ши­ко­ва (1707 год). Уча­ст­во­вал в соз­да­нии гра­вюр для «Кни­ги Мар­со­вой» А.М. Ма­лэ (1712-1714 годы) о ба­та­ли­ях Се­вер­ной вой­ны, вме­сте с Зу­бо­вым на­гра­ви­ро­вал так­же боль­шую кар­ту Ев­ро­пы (1720-1721 годы).

По­след­ней ра­бо­той Пикарта (пе­ред на­чав­шей­ся сле­по­той) стал «Вид Алек­сан­д­ро-Нев­ско­го мо­на­сты­ря» (1723 год).