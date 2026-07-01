ПИКАРТ ПИТЕР
ПИКАРТ ПИТЕР - голландский и российский гравёр.
Пасынок и ученик голландского гравёра Адриана Шхонебека (1661 год, Роттердам - 1705 год, Москва), руководившего занятиями офортом царя Петра I (во время его пребывания в Голландии) и с 1698 года работавшего в Москве.
Приглашён в Россию в 1702 году и почти сразу отправился с походной гравюрной мастерской в действующую армию; во время Северной войны 1700-1721 годов «день и ночь непрестанно» исполнявшиеся карты и планы сражений, изображения баталий и победных фейерверков распространялись в армии, продавались «везде на Москве и в городех», развешивались на улицах, рассылались Петром I за границу в виде «презентов».
После смерти отчима Пикарт возглавил гравировальную мастерскую Оружейной палаты; в 1708 году переведён в гравировальную мастерскую Московского печатного двора.
С 1714 года - старший мастер Санкт-Петербургской типографии (работал вместе с А.Ф. Зубовым); после её упразднения (1727 год) получал пенсию от Синода.
Работал практически во всех видах и жанрах гравюры (резцовая гравюра, офорт) петровского времени.
Исполнил первый из известных видов строящегося Санкт-Петербурга (1704 год), панорамные пейзажи («Вид Москвы от Каменного моста», 1707-1708 годы, вместе с учениками), сцены сражений (при Лесной, 1708 год; «Баталия Полтавская», 1714 год, совместно с Зубовым), триумфов русского оружия («Вшествие в Москву после Полтавской победы», 1711-1714 годы, «Прешпект Российского флота при Котлине острове», 1715 год); также конные портреты Петра I и А.Д. Меншикова (1707 год). Участвовал в создании гравюр для «Книги Марсовой» А.М. Малэ (1712-1714 годы) о баталиях Северной войны, вместе с Зубовым награвировал также большую карту Европы (1720-1721 годы).
Последней работой Пикарта (перед начавшейся слепотой) стал «Вид Александро-Невского монастыря» (1723 год).