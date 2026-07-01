ПИКАБИА ФРАНСИС

ПИКАБИА ФРАНСИС - Французский ху­дож­ник, по­эт, ху­дожественный кри­тик.

Учил­ся в Па­ри­же в Шко­ле де­ко­ра­тив­ных ис­кусств (1895-1897 годы), ака­де­мии Ф. Кор­мо­на. В 1897 гоу по­зна­ко­мил­ся с твор­че­ст­вом А. Сис­лея и К. Пис­сар­ро; в ран­них пей­за­жах Пикабиа за­мет­но влия­ние им­прес­сио­низ­ма , так­же К. Ко­ро («Бе­ре­га ре­ки Лу­эн», 1905 год, Му­зей искусства, Фи­ла­дель­фия). В 1902 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ис­па­нию. По­сле 1908 года ув­лёк­ся прин­ци­па­ми ку­биз­ма и яр­кой кра­соч­но­стью жи­во­пи­си фо­виз­ма («Ре­га­та», 1911 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж). Около 1911 года Пикабиа встре­тил­ся с М. Дю­ша­ном , Р. Дю­шан-Вий­о­ном и Г. Апол­ли­не­ром, что ока­за­ло зна­чительное воз­дей­ст­вие на его даль­ней­шую творческую эво­лю­цию.

На па­риж­ской вы­став­ке «Зо­ло­тое се­чение», ор­га­ни­зо­ван­ной в 1912 году груп­пой «Пю­то», по­ка­зал кар­ти­ну «Та­нец у ис­точ­ни­ка» (1912 год, Му­зей искусства, Фи­ла­дель­фия). Един­ст­вен­ный ев­ропейский уча­ст­ник вы­став­ки «Armory Show» в Нью-Йор­ке (1913 год), Пикабиа по­лу­чил ме­ж­ду­народную из­вест­ность; мно­гие его ра­бо­ты это­го пе­рио­да сбли­жа­ют­ся с ор­физ­мом [«Крас­ное де­ре­во» (1912 год), «Уд­ни» («Аме­ри­кан­ская де­вуш­ка», 1913 год, обе - Национальный му­зей современного искусства, Па­риж), «Я вновь вспо­ми­наю мою до­ро­гую Уд­ни» (около 1914 года, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк) и др.].

Во вре­мя по­се­ще­ний Нью-Йор­ка в 1915-1916 и 1917 годах Пикабиа сбли­зил­ся с ху­дож­ни­ка­ми амер. аван­гар­да и вме­сте с Дю­ша­ном и Мэн Ре­ем ор­га­ни­зо­вал нью-йорк­ское объ­е­ди­не­ние да­даи­стов. От­ка­зав­шись от гео­мет­рической аб­ст­рак­ции, соз­дал цикл ком­по­зи­ций , в ко­то­рых рас­кра­шен­ные ко­пии тех­нических чер­те­жей об­ре­та­ют не­ожи­дан­ное сход­ст­во с че­ло­ве­че­ски­ми фи­гу­ра­ми [«Лю­бов­ный па­рад» (ча­ст­ное со­б­ра­ние, Чи­ка­го; смотри статью Да­да­изм ), «Вот дочь, ро­ж­дён­ная без ма­те­ри» (Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; обе 1917 года)]. Эти «ме­ха­но­мор­фы», пре­ис­пол­нен­ные юмо­ра и драз­ня­ще­го сар­каз­ма, де­мон­ст­ри­ру­ют па­ра­док­саль­ность зри­тель­ско­го вос­при­ятия, спо­соб­но­го об­на­ру­жить ми­ме­ти­че­ский об­раз в от­вле­чён­ном чер­те­же. В Нью-Йор­ке Пикабиа уча­ст­во­вал в из­да­нии аван­гар­ди­ст­ско­го журнала «291», ко­то­рый из­да­вал за­тем в Ев­ро­пе (под названием «391») до 1924 года.

В 1916 году Пикабиа пе­ре­ехал в Бар­се­ло­ну, в 1918-1919 годах жил в Швей­ца­рии, где всту­пил в пе­ре­пис­ку с Т. Тца­ра и при­сое­ди­нил­ся к цю­рих­ской груп­пи­ров­ке да­даи­стов; в 1919 году вер­нул­ся в Па­риж. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в ма­ни­фе­ста­ци­ях да­даи­стов, про­дол­жал ра­бо­ту над «ме­ха­но­мор­фа­ми» («Ди­тя-кар­бю­ра­тор», 1919 год, Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк, и др.). В начале 1920-х годов ра­бо­тал приё­ма­ми кол­ла­жа, пре­тво­ряя в изо­бра­зительные де­та­ли са­мые раз­ные ма­те­риа­лы (например, «Со­ло­мен­ная шля­па», 1921-1922 годы, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Опе­ре­ние», 1924-1925 годы, Государственная га­ле­рея Штут­гар­та). В 1924 году совместно с Р. Кле­ром и Э. Са­ти уча­ст­во­вал в со­зда­нии фильма «Entr’acte», став­ше­го «ки­не­ма­то­гра­фич. ан­трак­том» в по­ста­нов­ке ба­ле­та «Rel0ache» («Пе­ре­рыв»; труп­па «Швед­ский ба­лет», Па­риж) - зна­ко­во­го про­из­ве­де­ния те­ат­раль­но­го да­да­из­ма. В это вре­мя сбли­жа­ет­ся с А. Бре­то­ном и с бу­ду­щи­ми мас­те­ра­ми сюр­реа­лиз­ма.

В 1927 году в твор­че­ст­ве Пикабиа на­чи­на­ет­ся пе­ри­од так называемых про­зрач­ных кар­тин («транс­па­ра­н­сов»), в ко­то­рых ху­дож­ник ис­поль­зо­вал ре­ми­нис­цен­ции искусства итальяского Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния , ис­кал вне­пер­спек­тив­ные спо­со­бы пе­ре­да­чи про­стран­ст­ва. Раз­но­мас­штаб­ные ри­сун­ки лиц и фи­гур сли­ва­ют­ся в пло­ско­ст­ные ли­ней­ные спле­те­ния, но в ре­зуль­та­те пе­ре­се­че­ний раз­ных пла­нов и ра­кур­сов воз­ни­ка­ют зиг­за­го­об­раз­ные про­стран­ст­вен­ные скач­ки, не­кое по­до­бие сте­рео­ско­пии («Сфинкс», 1929 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Ме­дея», 1929 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж). С 1934 года на­плы­вы про­зрач­ных об­ра­зов сме­ня­ют­ся бру­таль­ны­ми фор­ма­ми псев­до­клас­си­циз­ма. Ут­ри­руя ма­не­ру на­ив­но­го ис­кус­ст­ва и сти­ли­сти­ку кит­ча, Пикабиа дос­ти­га­ет па­ро­дий­но­го сни­же­ния «вы­со­ких» жан­ров ал­ле­го­рии, порт­ре­та, ми­фо­ло­гические или биб­лей­ской сце­ны («Вес­на», 1935 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Ис­пан­ская ре­во­лю­ция», 1936 год; Ав­то­порт­рет, 1940 год, оба - ча­ст­ные со­б­ра­ния, Ми­лан).

В 1939-1945 годах жил в Швей­ца­рии. Вер­нув­шись в Па­риж, сбли­зил­ся с кру­га­ми эк­зи­стен­циа­ли­стов. В позд­нем твор­че­ст­ве Пикабиа аб­ст­рак­ции че­ре­ду­ют­ся с фи­гу­ра­тив­ным гро­те­ском («Она тан­цу­ет», 1948 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Ми­лан; «Раз­го­вор», 1949 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж). Ос­та­вил об­шир­ное литературное на­сле­дие (по­этические со­чи­не­ния, ху­дожественная кри­ти­ка, ста­тьи по тео­рии искусства). Твор­че­ст­во Пикабиа (как од­но­го из пред­ше­ст­вен­ни­ков поп-ар­та ) бы­ло за­но­во от­кры­то в пе­риод по­стмо­дер­низ­ма, ко­гда про­явил­ся осо­бый ин­те­рес к иро­нии, язы­ко­вой иг­ре, скре­ще­нию различных сти­лей и мо­ду­сов ху­дожественного твор­че­ст­ва.

Сочинения:

Ecrits. P., 1975–1978. Vol. 1–2.