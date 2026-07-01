ПИКАБИА ФРАНСИС
ПИКАБИА ФРАНСИС - Французский художник, поэт, художественный критик.
Учился в Париже в Школе декоративных искусств (1895-1897 годы), академии Ф. Кормона. В 1897 гоу познакомился с творчеством А. Сислея и К. Писсарро; в ранних пейзажах Пикабиа заметно влияние импрессионизма, также К. Коро («Берега реки Луэн», 1905 год, Музей искусства, Филадельфия). В 1902 году совершил путешествие в Испанию. После 1908 года увлёкся принципами кубизма и яркой красочностью живописи фовизма («Регата», 1911 год, частное собрание, Париж). Около 1911 года Пикабиа встретился с М. Дюшаном, Р. Дюшан-Вийоном и Г. Аполлинером, что оказало значительное воздействие на его дальнейшую творческую эволюцию.
На парижской выставке «Золотое сечение», организованной в 1912 году группой «Пюто», показал картину «Танец у источника» (1912 год, Музей искусства, Филадельфия). Единственный европейский участник выставки «Armory Show» в Нью-Йорке (1913 год), Пикабиа получил международную известность; многие его работы этого периода сближаются с орфизмом [«Красное дерево» (1912 год), «Удни» («Американская девушка», 1913 год, обе - Национальный музей современного искусства, Париж), «Я вновь вспоминаю мою дорогую Удни» (около 1914 года, Музей современного искусства, Нью-Йорк) и др.].
Во время посещений Нью-Йорка в 1915-1916 и 1917 годах Пикабиа сблизился с художниками амер. авангарда и вместе с Дюшаном и Мэн Реем организовал нью-йоркское объединение дадаистов. Отказавшись от геометрической абстракции, создал цикл композиций, в которых раскрашенные копии технических чертежей обретают неожиданное сходство с человеческими фигурами [«Любовный парад» (частное собрание, Чикаго; смотри статью Дадаизм), «Вот дочь, рождённая без матери» (Национальный музей современного искусства, Париж; обе 1917 года)]. Эти «механоморфы», преисполненные юмора и дразнящего сарказма, демонстрируют парадоксальность зрительского восприятия, способного обнаружить миметический образ в отвлечённом чертеже. В Нью-Йорке Пикабиа участвовал в издании авангардистского журнала «291», который издавал затем в Европе (под названием «391») до 1924 года.
В 1916 году Пикабиа переехал в Барселону, в 1918-1919 годах жил в Швейцарии, где вступил в переписку с Т. Тцара и присоединился к цюрихской группировке дадаистов; в 1919 году вернулся в Париж. Принимал активное участие в манифестациях дадаистов, продолжал работу над «механоморфами» («Дитя-карбюратор», 1919 год, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк, и др.). В начале 1920-х годов работал приёмами коллажа, претворяя в изобразительные детали самые разные материалы (например, «Соломенная шляпа», 1921-1922 годы, Национальный музей современного искусства, Париж; «Оперение», 1924-1925 годы, Государственная галерея Штутгарта). В 1924 году совместно с Р. Клером и Э. Сати участвовал в создании фильма «Entr’acte», ставшего «кинематографич. антрактом» в постановке балета «Rel0ache» («Перерыв»; труппа «Шведский балет», Париж) - знакового произведения театрального дадаизма. В это время сближается с А. Бретоном и с будущими мастерами сюрреализма.
В 1927 году в творчестве Пикабиа начинается период так называемых прозрачных картин («транспарансов»), в которых художник использовал реминисценции искусства итальяского Раннего Возрождения, искал внеперспективные способы передачи пространства. Разномасштабные рисунки лиц и фигур сливаются в плоскостные линейные сплетения, но в результате пересечений разных планов и ракурсов возникают зигзагообразные пространственные скачки, некое подобие стереоскопии («Сфинкс», 1929 год, Национальный музей современного искусства, Париж; «Медея», 1929 год, частное собрание, Париж). С 1934 года наплывы прозрачных образов сменяются брутальными формами псевдоклассицизма. Утрируя манеру наивного искусства и стилистику китча, Пикабиа достигает пародийного снижения «высоких» жанров аллегории, портрета, мифологические или библейской сцены («Весна», 1935 год, Национальный музей современного искусства, Париж; «Испанская революция», 1936 год; Автопортрет, 1940 год, оба - частные собрания, Милан).
В 1939-1945 годах жил в Швейцарии. Вернувшись в Париж, сблизился с кругами экзистенциалистов. В позднем творчестве Пикабиа абстракции чередуются с фигуративным гротеском («Она танцует», 1948 год, частное собрание, Милан; «Разговор», 1949 год, частное собрание, Париж). Оставил обширное литературное наследие (поэтические сочинения, художественная критика, статьи по теории искусства). Творчество Пикабиа (как одного из предшественников поп-арта) было заново открыто в период постмодернизма, когда проявился особый интерес к иронии, языковой игре, скрещению различных стилей и модусов художественного творчества.
Сочинения:
Ecrits. P., 1975–1978. Vol. 1–2.