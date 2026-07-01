ПИК ВИЛЬГЕЛЬМ
ПИК ВИЛЬГЕЛЬМ - Деятель германского и международного рабочего движения, германский государственный и партийный деятель.
Из семьи кучера. По окончании в 1890 году народной школы работал столяром. С 1895 года член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В 1899-1906 годах председатель районной, в 1906-1910 годах секретарь городской организации СДПГ в городе Бремен. В 1905-1910 годах депутат бременского городского совета. С апреля 1910 года 2-й секретарь Центрального просветительного комитета и секретарь Центральной партшколы СДПГ в Берлине. Принадлежал к левому крылу СДПГ, тесно сотрудничал с К. Либкнехтом, Р. Люксембург, Ф. Мерингом и К. Цеткин.
После начала Первой мировой войны решительно выступал против политики «гражданского мира» и политики правого руководства СДПГ. В 1915 году призван на военную службу. В 1917 году за антивоенную пропаганду отдан под трибунал, бежал, после чего нелегально проживал в Берлине. Вместе с Либкнехтом и Люксембург внёс значительный вклад в дело консолидации левых социал-демократов в рамках «Спартака союза». Приветствовал Октябрьскую революцию 1917 года в России. В феврале 1918 года по решению руководства «Спартака союза» выехал в Амстердам, где работал в редакции социалистической газете «Der Kampf». В октябре 1918 года вернулся в Германию, вошёл в состав Исполкома Совета революционных старост. В ноябре 1918 года избран членом центрального руководства «Спартака союза».
Активно участвовал в Ноябрьской революции 1918 года. Один из основателей Коммунистической партии Германии (КПГ). На учредительном съезде КПГ (30 декабря 1918 - 1 января 1919 годы) избран членом её ЦК. В 1921 году в качестве представителя КПГ работал в Исполкоме Коммунистического интернационала в Москве, где познакомился с В.И. Лениным. В 1921-1928 годах депутат прусского ландтага. В 1922 году один из основателей и член исполкома Международной организации помощи борцам революции, с 1925 года председатель Германской рабочей помощи. В 1925-1929 годах руководитель Оргбюро ЦК КПГ, одновременно секретарь окружной организации КПГ Берлин - Бранденбург - Лаузиц, с июня 1929 года член Политбюро ЦК КПГ. В 1928 году избран депутатом германского рейхстага, в 1929 году - депутатом берлинского муниципального и прусского государственного советов. С 1928 года член Исполкома Коминтерна, в 1931-1943 годах член его Президиума и Секретариата.
После установления в Германии нацистской диктатуры по решению ЦК КПГ в мае 1933 года выехал в Прагу, затем в Париж, где принял участие в формировании заграничного руководства КПГ. В августе 1933 года лишён нацистскими властями германского гражданства. На Брюссельской конференции КПГ в 1935 году избран председателем ЦК КПГ (на время ареста Э. Тельмана). В том же году переехал вместе с ЦК КПГ в СССР. С 1937 года председатель Международной рабочей помощи. В 1943 году один из организаторов Национального комитета «Свободная Германия». После капитуляции нацистской Германии вернулся 1 июля 1945 года на родину. Принял активное участие в работе по ликвидации в советской зоне оккупации последствий нацистского господства, в проведении политики денацификации, преодолении раскола германского рабочего движения и создании в апреле 1946 года Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). В 1946-1954 годах один из председателей СЕПГ (наряду с О. Гротеволем). После образования в октябре 1949 года Германской Демократической Республики (ГДР) избран её президентом, переизбирался в 1953 и 1957 годах. Пик был активным сторонником тесного сотрудничества между ГДР и СССР, между СЕПГ и КПСС. Имя Пика носят улицы во многих восточногерманских городах, в Москве, Киеве и др.
Сочинения:
Reden und Aufs;atze. Auswahl aus den Jahren 1908–1950. В., 1950–1955. Bd 1–4;
Избранные произведения. М., 1956;
Gesammelte Reden und Schriften. В., 1959–1979. Bd 1–6;
Избранные статьи и речи. М., 1976;
Freundschaft mit der Sowjetunion. Lpz., 1981;
Im Kampf um den Frieden. B., 1985;
Aufzeichnungen zur Deutschlandpolitik: 1945–1953. B., 1994.