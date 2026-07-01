ПИК ВИЛЬГЕЛЬМ

ПИК ВИЛЬГЕЛЬМ - Дея­тель германского и ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го дви­же­ния, германский государственный и партийный дея­тель.

Из се­мьи ку­че­ра. По окон­ча­нии в 1890 году народной шко­лы ра­бо­тал сто­ля­ром. С 1895 года член Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ). В 1899-1906 годах председатель рай­он­ной, в 1906-1910 годах сек­ре­тарь городской организации СДПГ в городе Бре­мен. В 1905-1910 годах депутат бре­мен­ско­го городского со­ве­та. С апреля 1910 года 2-й сек­ре­тарь Центрального про­све­ти­тель­но­го комитета и сек­ре­тарь Центральной парт­шко­лы СДПГ в Бер­ли­не. При­над­ле­жал к ле­во­му кры­лу СДПГ, тес­но со­труд­ни­чал с К. Либк­нех­том, Р. Люк­сем­бург, Ф. Ме­рин­гом и К. Цет­кин.

По­сле на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны ре­ши­тель­но вы­сту­пал про­тив по­ли­ти­ки «гражданского ми­ра» и по­ли­ти­ки пра­во­го ру­ко­во­дства СДПГ. В 1915 году при­зван на во­енную служ­бу. В 1917 году за ан­ти­во­ен­ную про­па­ган­ду от­дан под три­бу­нал, бе­жал, по­сле че­го не­ле­галь­но про­жи­вал в Бер­ли­не. Вме­сте с Либк­нех­том и Люк­сем­бург внёс зна­чительный вклад в де­ло кон­со­ли­да­ции ле­вых со­ци­ал-де­мо­кра­тов в рам­ках «Спар­та­ка сою­за». При­вет­ст­во­вал Ок­тябрь­скую ре­во­лю­цию 1917 года в Рос­сии. В феврале 1918 года по ре­ше­нию ру­ко­во­дства «Спар­та­ка сою­за» вы­ехал в Ам­стер­дам, где ра­бо­тал в ре­дак­ции со­циа­ли­стической газете «Der Kampf». В октябре 1918 года вер­нул­ся в Гер­ма­нию, во­шёл в со­став Ис­пол­ко­ма Со­ве­та ре­во­люционных ста­рост. В но­ябре 1918 года из­бран членом центрального ру­ко­во­дства «Спар­та­ка сою­за».

Ак­тив­но уча­ст­во­вал в Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года . Один из ос­но­ва­те­лей Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (КПГ). На уч­ре­дительном съез­де КПГ (30 декабря 1918 - 1 января 1919 годы) из­бран чле­ном её ЦК. В 1921 году в ка­че­ст­ве пред­ста­ви­те­ля КПГ ра­бо­тал в Ис­пол­ко­ме Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла в Мо­ск­ве, где по­зна­ко­мил­ся с В.И. Ле­ни­ным. В 1921-1928 годах депутат прусского ланд­та­га. В 1922 году один из ос­но­ва­те­лей и член ис­пол­ко­ма Ме­ж­ду­народной организации по­мо­щи бор­цам ре­во­лю­ции, с 1925 года председатель Германской ра­бо­чей по­мо­щи. В 1925-1929 годах ру­ко­во­ди­тель Орг­бю­ро ЦК КПГ, од­но­вре­мен­но сек­ре­тарь ок­руж­ной организации КПГ Бер­лин - Бран­ден­бург - Лау­зиц, с ию­ня 1929 года член По­лит­бю­ро ЦК КПГ. В 1928 году из­бран де­пу­та­том германского рейхс­та­га, в 1929 году - де­пу­та­том бер­лин­ско­го му­ни­ци­паль­но­го и прусского государственного со­ве­тов. С 1928 года член Ис­пол­ко­ма Ком­ин­тер­на, в 1931-1943 годах член его Пре­зи­диу­ма и Сек­ре­та­риа­та.

По­сле ус­та­нов­ле­ния в Гер­ма­нии на­ци­ст­ской дик­та­ту­ры по ре­ше­нию ЦК КПГ в мае 1933 года вы­ехал в Пра­гу, за­тем в Па­риж, где при­нял уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии за­гра­нич­но­го ру­ко­во­д­ства КПГ. В августе 1933 года ли­шён на­ци­ст­скими вла­стя­ми германского гра­ж­дан­ст­ва. На Брюс­сель­ской кон­фе­рен­ции КПГ в 1935 году из­бран председателем ЦК КПГ (на вре­мя аре­ста Э. Тель­ма­на). В том же го­ду пе­ре­ехал вме­сте с ЦК КПГ в СССР. С 1937 года председатель Ме­ж­ду­народной ра­бо­чей по­мо­щи. В 1943 году один из ор­га­ни­за­то­ров На­цио­наль­но­го ко­ми­те­та «Сво­бод­ная Гер­ма­ния». По­сле ка­пи­ту­ля­ции на­ци­ст­ской Гер­ма­нии вер­нул­ся 1 июля 1945 года на ро­ди­ну. При­нял ак­тив­ное уча­стие в ра­бо­те по ли­к­ви­да­ции в советской зо­не ок­ку­па­ции по­след­ст­вий на­ци­ст­ско­го гос­под­ства, в про­ве­де­нии по­ли­ти­ки де­на­ци­фи­ка­ции, пре­одо­ле­нии рас­ко­ла германского ра­бо­че­го дви­же­ния и соз­да­нии в апреле 1946 года Со­циа­ли­сти­че­ской еди­ной пар­тии Гер­ма­нии (СЕПГ). В 1946-1954 годах один из пред­се­да­те­лей СЕПГ (на­ря­ду с О. Гро­те­во­лем). По­сле об­ра­зо­ва­ния в октябре 1949 года Гер­ман­ской Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки (ГДР) из­бран её пре­зи­ден­том, пе­ре­из­би­рал­ся в 1953 и 1957 годах. Пик был ак­тив­ным сто­рон­ни­ком тес­но­го со­труд­ни­че­ст­ва ме­ж­ду ГДР и СССР, ме­ж­ду СЕПГ и КПСС. Имя Пика но­сят ули­цы во мно­гих восточногерманских го­ро­дах, в Мо­ск­ве, Кие­ве и др.

Сочинения:

Reden und Aufs;atze. Auswahl aus den Jahren 1908–1950. В., 1950–1955. Bd 1–4;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1956;

Gesammelte Reden und Schriften. В., 1959–1979. Bd 1–6;

Из­бран­ные ста­тьи и ре­чи. М., 1976;

Freund­schaft mit der Sowjetunion. Lpz., 1981;

Im Kampf um den Frieden. B., 1985;

Aufzeich­nun­gen zur Deutschlandpolitik: 1945–1953. B., 1994.