ПИХОЯ РУДОЛЬФ ГЕРМАНОВИЧ

Родился 27.01.1947, г. Полевской Свердловской области. Окончил исторический факультет Уральского государственного университета в 1968 г.

Кандидатская диссертация : Церковь в Древней Руси (XI – первая пол. XIII вв.). Древнерусское покаянное право как ист. источник (Уральский государственный университет, 1974).

Докторская диссертация : Общественно-политическая мысль трудящихся Урала XVIII в. (Институт истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР, 1987).

Доктор исторических наук, профессор . (1988).

В 1971—1981 гг. преподавал на кафедре истории СССР досоветского периода Уральского государственного университета.

В 1990 г. Р.Г. Пихоя назначен начальником Главного архивного управления при Совете Министров РСФС, с 1992 г. - Руководитель государственной архивной службы, главный государственный архивист России (до 1996 г.).

С 1996 вице-президент международного фонда «Демократия».

С 1997 г. работает в Российской академией государственной службы при Президенте Российской Федерации, РАГС (бывшая Академия общественных наук при ЦК КПСС): с сентября 1997 г. - заведующий кафедрой истории российской государственности и общественно-философской мысли, с 1999 г. - заведующий кафедрой истории российской государственности РАГС (с 2011г. - Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации РАНХиГС); с марта 2012 – заведующий Историческим отделением Факультета государственного управления РАНХиГС

В настоящее время профессор кафедры истории российской государственности факультета истории Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ведущий научный сотрудник Центр изучения новейшей истории России и политологии Института российской истории РАН

Учителя : М.Я. Сюзюмов, Н.Н. Покровский.

Область интересов : Российская история, краеведение, источниковедение, архивоведение, археография.

Сочинения:

Рудольф Пихоя. СССР. История Великой Империи. Под знаком Сталина. — Русь-Олимп, Питер, 2009. — 256 с. — (СССР. История великой империи). — 3500 экз.

Рудольф Пихоя. Москва. Кремль. Власть. 40 лет после войны. 1945-1985. — Русь-Олимп, Астрель, АСТ, 2007. — 720 с. — (Новейшая история. Особый взгляд). — 5000 экз.

Рудольф Пихоя. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе тысячелетий. 1985-2005. — Русь-Олимп, Астрель, АСТ, 2007. — 560 с. — (Новейшая история. Особый взгляд). — 4000 экз.

Рудольф Пихоя. Советский союз. История власти. 1945-1991. — Сибирский хронограф, 2000. — 684 с. — 3000 экз.

Рудольф Пихоя. История государственного управления в России: Учебник. — РАГС, 2009. — 440 с. — (Теория государства и права). — 10 000 экз.

Р. Г. Пихоя, А. К. Соколов. История современной России. Кризис коммунистической власти в СССР и рождение новой России. Конец 1970-х — 1991 гг. — Российская политическая энциклопедия, Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. — 440 с. — 2000 экз.

Rudolf Pugoja: Historia władzy w Związku Radzieckim 1945—1991, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2011.